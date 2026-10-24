మీసంతో పుట్టిన పసికందు.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వీడియో (video)
ఈక్వెడార్లో పుట్టిన ఒక పసికందు వీడియోపై నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఆ బిడ్డ పెదవి పైన, అచ్చం మీసంలా కనిపించే నల్లటి వెంట్రుకలతో ఉన్న వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. ముఖంలోని ఈ అసాధారణ లక్షణం ఆన్లైన్లో వెంటనే ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. చాలామంది ఆ పసికందుపై రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
Baby born with a moustache
ఆ వెంట్రుకలను లానుగో అని పిలుస్తారని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. ఇది కొంతమంది శిశువులు పుట్టుకతోనే కలిగి ఉండే ఒక రకమైన సన్నని, తాత్కాలిక వెంట్రుక అని, ఇది సాధారణంగా కొన్ని వారాల్లో వాటంతట అవే రాలిపోతాయని తెలిపారు.
ఆ పసికందు ఆరోగ్యంగా ఉందని, ఈ లక్షణం వైద్యపరమైన ఆందోళన కాకుండా ప్రకృతి సహజమైన, హానిచేయని ఒక ప్రత్యేకతగా పరిగణించబడుతోందని సమాచారం. ఈ క్లిప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో వేగంగా వ్యాపించింది. దీంతో వినోదం, ఆశ్చర్యం, సరదా వ్యాఖ్యలు వెల్లువెత్తాయి.
????#VIRAL BABY BORN WITH MOUSTACHE ???????? A newborn in Ecuador has taken the internet by surprise with a striking dark patch of hair above the lip. https://t.co/G5ikJHkNC5— Silent Observer (@YousufPash69914) October 24, 2026