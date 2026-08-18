యువతలో రీల్స్ పిచ్చి.. పార్కులో జుట్టుపట్టుకుని కొట్టుకున్న యువతులు (వీడియో)
యువతలో రీల్స్ పిచ్చి బాగా ముదిరిపోతుంది. స్మార్ట్ ఫోన్లు చేతిలో పెట్టుకుని ఎక్కడపడితే అక్కడ రీల్స్, సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం యువతకు అలవాటుగా మారిపోయింది. తాజాగా రీల్స్ తీసే విషయంలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు జుట్టు పట్టుకుని పార్కులో కొట్లాడుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
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వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆదివారం నాడు బెంగళూరు కబ్బన్ పార్క్లో వందలాది మంది సమక్షంలో రీల్స్ చేసే విషయంలో ఇద్దరు యువతుల మధ్య గొడవ జరిగింది. ఈ ఘర్షణకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఈ ఇద్దరు యువతుల మధ్య గొడవ దృశ్యాలను అటుగా వెళ్తున్న ఒకరు తమ మొబైల్ ఫోన్లో రికార్డ్ చేశారు. ఆ వీడియో ఆధారంగా పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గతంలో కూడా విధాన సౌధ సమీపంలో నేపాల్కు చెందిన కొందరు యువతులు, యువకుల బృందం మధ్య రీల్స్ విషయంలో గొడవ జరిగింది. ప్రతి వారాంతంలోనూ, సెలవు దినాల్లోనూ ఫోటోలు, వీడియోల విషయంలో యువతీయువకుల మధ్య ఇలాంటి గొడవలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.
#Bengaluru— Mahesh M Goudar (@IamMGoudar) August 17, 2026
Two young women get into a fight on road at Cubbon Park
A fight broke out between two young women at #CubbonPark in #Bengaluru on Sunday, with the incident reportedly taking place amid a large crowd of visitors.
A video of the two women physically fighting was… pic.twitter.com/YU55DJ29W3