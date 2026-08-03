Khammam: రీల్స్ చేస్తూ సస్పెండ్ అయిన టీచర్.. ఉద్యోగానికి రాజీనామా.. ఎందుకంటే? (video)
సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలను ప్రచారం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఆరు నెలల క్రితం సస్పెండ్ అయిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు భుక్య గౌతమి, తన పదవికి రాజీనామా చేసి, తన నిర్ణయాన్ని వివరిస్తూ ఒక భావోద్వేగ వీడియోను విడుదల చేశారు. గౌతమి జిల్లాలోని మామిళ్లగూడెం ఉన్నత పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు. ఆమె తన విధులను నిర్లక్ష్యం చేశారని, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ద్వారా ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ప్రవేశాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు.
Govt Teacher
గతంలో వచ్చిన నివేదికల ప్రకారం, పదేపదే హెచ్చరించినప్పటికీ ఆమె పాఠశాల వేళల్లో రీల్స్ తయారుచేయడం కొనసాగించారు. జిల్లా విద్యాధికారి చైతన్య జైని జనవరిలో ఆమెను సస్పెండ్ చేశారు. గౌతమి సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్కు కూడా గురయ్యారు. ఆన్లైన్ వేధింపులను ఆపాలని నెటిజన్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఆదివారం పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియోలో, గౌతమి తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సవాళ్ల గురించి మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తాను గిరిజన వర్గానికి చెందిన పేద కుటుంబం నుండి వచ్చానని, తన తండ్రి, భర్త మద్దతుతో ఉపాధ్యాయురాలిగా ఉద్యోగం సాధించానని ఆమె తెలిపారు.
తాను ఈ వ్యవస్థలో 12 ఏళ్లపాటు అంకితభావంతో పనిచేశాను. వెనుకబడిన వర్గాల పిల్లలకు విద్యను అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే తాను ఉపాధ్యాయురాలిని అయ్యాను. అవమానాలు, ఒత్తిళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, నేను పోరాటం కొనసాగించానని అని ఆమె పేర్కొన్నారు. పరిణామాలు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండానే తాను ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేశానని గౌతమి అంగీకరించారు. అలాగే, డీఈవో తనను రోజంతా వేచి ఉండేలా చేశారని, అపాయింట్మెంట్ నిరాకరించారని, ఆ తర్వాత తిరిగి విధుల్లో చేరేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు కఠినంగా వ్యవహరించి మందలించారని ఆమె ఆరోపించారు.
నిజాయితీగా, కష్టపడి పనిచేసే ఉపాధ్యాయులను తరచుగా పక్కన పెడుతుంటే, బోధనకు దూరంగా ఉంటూ అంతర్గత రాజకీయాల్లో లేదా ఫోన్లలో నిమగ్నమయ్యే వారు మాత్రం వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. సహోద్యోగుల వ్యతిరేకత, కుట్రలు, సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్ తనను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. ఇప్పుడు తాను మానసికంగా అలసిపోయాను, అందుకే రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నానని అని గౌతమి చెప్పారు.
ఇన్స్టాలో రీల్స్ వివాదం.. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు రాజీనామా— Telugu Feed (@Telugufeedsite) August 3, 2026
ఖమ్మం(D) మామిళ్లగూడెం గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్గా పనిచేస్తున్న గౌతమి
ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల అడ్మిషన్ల ప్రమోషన్ వ్యవహారంలో 6 నెలల సస్పెన్షన్
తోటి టీచర్ల ట్రోలింగ్స్, మానసిక వేధింపులు తట్టుకోలేక ఉద్యోగానికి రిజైన్… pic.twitter.com/ZnhBn8T7jo