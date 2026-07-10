YS Jagan: ఖమ్మం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభ.. జగన్, రేవంత్, భట్టి చిత్రాలతో బ్యానర్లు
ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం జగన్నాధపురంలో శుక్రవారం జరగనున్న రైతు ఆశీర్వాద సభలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొననున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించిన రైతు భరోసా ఆర్థిక సాయం చివరి విడత నిధులను ఆయన విడుదల చేయడంతో పాటు, అర్హులైన రైతులకు ఈ-పట్టాదారు పాస్బుక్లను పంపిణీ చేస్తారు.
YS Jagan
ఆయన పర్యటనకు ముందు, ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక స్వాగత బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, వీటిలో కొన్ని బ్యానర్లు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఖమ్మం జిల్లా గత కొన్నేళ్లుగా అనేక విభిన్న రాజకీయ పరిణామాలకు వేదికగా నిలిచింది.
ఖమ్మం జిల్లాలో రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభకు ముందు, కొందరు కాంగ్రెస్ నాయకులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డితో పాటు రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కల చిత్రాలతో కూడిన బ్యానర్లను ఏర్పాటు చేశారు.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కూడా తమ పార్టీ నేతలతో కలిసి రేవంత్ రెడ్డి ఉన్న వేర్వేరు స్వాగత బ్యానర్లను ఏర్పాటు చేశారు. స్వాగత బ్యానర్లపై వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకులు కనిపించడం రాజకీయ చర్చలకు దారితీసింది.
సోగ్గాడు శోభన్ బాబు సతీమణి శాంత కుమారి మృతి
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దాదా- ది సౌరవ్ గంగూలీ స్టోరీ మూవీ ఫస్ట్ లుక్, 2027న సినిమా విడుదల
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కొత్త దర్శకుడు అజర్ లోకల్ టాలెంట్ తో స్థానికంగా రూపొందించిన సినిమా "కొత్త సినిమా". ఈ సినిమాతో వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం కావడం విశేషం. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.