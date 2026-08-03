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  4. Sajjanar Urges Public to Stay Alert Amid Heavy Rain Alert
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (18:36 IST)

హైదరాబాద్ వాసులూ జాగ్రత్త.. అవసరమైతే తప్ప బయటికి రావద్దు.. సజ్జనార్

Sajjanar
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (18:36 IST)
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హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ రాత్రి వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ కోరారు. అత్యవసరమైతే తప్ప అనవసర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. 
 
ఇళ్ల నుండి బయటకు రావద్దు. ఇప్పటికే బయట ఉన్నవారు వర్షం తీవ్రత పెరగకముందే తమ పనులు ముగించుకుని సురక్షితంగా ఇంటికి చేరుకోవాలని ఆయన సూచించారు. నీరు నిలిచిన రోడ్లు లేదా వరద ముప్పు ఉన్న లోతట్టు ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణించడం ఏమాత్రం సురక్షితం కాదని సజ్జనార్ పేర్కొన్నారు. 
 
వాహనదారులు వాహనాలను నడిపేటప్పుడు వేగాన్ని తగ్గించి, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తంగా ఉంటూ, అందరూ సురక్షితంగా ఇంటికి చేరుకునేలా చూసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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