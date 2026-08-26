ఆవు పాలు తాగుతున్న పంది పిల్ల, వీడియో వైరల్
రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లాలో వింత ఘటన చోటుచేసుకున్నది. జిల్లాలోని వెల్దుర్తిలో ఓ పందిపిల్ల ఆవు పొదుగు వద్దకు చేరి పాలు తాగుతూ తన ఆకలి తీర్చుకుంటూ కనబడింది. ఐతే ఇతర జంతువులు పాలు తాగితే కొమ్ములతో కుమ్మేసి ఆవు... మౌనంగా ఆ పందిపిల్లకు పాలు ఇస్తూ కనిపించింది. పందిపిల్ల ఆకలిని తీర్చిన ఆవు వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు. ఈ ఘటన వెల్దుర్తి పోలీసు స్టేషన్ ఎదురుగా వున్న మెయిన్ రోడ్డు పక్కనే జరిగింది.
కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తిలో వింత ఘటన— Telugu Feed (@Telugufeedsite) August 26, 2026
పంది పిల్ల ఓ గోమాత చెంతకు చేరి పాలు తాగుతూ ఆకలి తీర్చుకుంది
ఎలాంటి అభ్యంతరం చెప్పకుండా పంది పిల్ల ఆకలి తీర్చిన గోవు
వెల్దుర్తిలో పోలీస్స్టేషన్ ఎదురుగా మెయిన్ రోడ్డుపై ఘటన pic.twitter.com/ibL1Mgqsn5
ఐ ఫోన్ కోసం కాదు... తల్లిదండ్రులను ఒకటి చేసేందుకే...
మహారాష్ట్రలో సంచలనం సృష్టించిన శంభాజీనగర్ ఖువాడీయా హిల్స్ వద్ద ముగ్గురు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కుటుంబ కలహాలే కారణమని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కుటుంబానికి దూరంగా వుంటున్న తండ్రిని తిరిగి వచ్చేలా ఒప్పించేందుకు 19 ఏళ్ల కునాల్ చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగానే వారంతా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని తెలిపారు పోలీసులు.
తండ్రి మురళీధరన్ కొన్ని తంవత్సరాలుగా ఇంటికి దూరంగా వుంటున్నారు. అతడు తిరిగి తన భార్య సంగీత, కుమారుడు కునాల్ తో కలిసి జీవించేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఐతే ఆత్మహత్యకు ముందు... తమ కుటుంబం మధ్య కొంతమంది ఆస్తి తగాదాలు సృష్టించారని తన యూట్యూబులో ఆరోపణలు చేసింది సంగీత. ఈ వీడియో ఆధారంగా వారి కుటుంబంలో ఆస్తి తగాదాలను సృష్టించినవారు ఎవరన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.