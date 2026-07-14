పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం.
పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది.
పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది.
శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి.
రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది.
బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.
కండరాలు బలపడి చక్కగా పెరిగేందుకు తగినంత నీరు తాగడం అవసరం.
చర్మ తగినంత తేమతో పాటు చర్మం సహజంగా, మృదువుగా ఉంటుంది.
మూత్ర సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉండొచ్చు.
గోరువెచ్చని నీటిని తాగటం వల్ల ఎసిడిటీ కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది.
Nara Lokesh: ప్రత్యేక సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు ఏపీ సర్కారు రెడీ
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కాపు ఉద్యమ నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఇకలేరు
కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన విప్లవాత్మక నాయకులలో ఒకరైన ముద్రగడ పద్మనాభం ఇక లేరు. గత కొద్ది కాలంగా ఆయన బాధపడుతున్న అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆయన కన్నుమూశారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆయనకు వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ఆయనకు ప్రత్యేక వైద్యం అందించినప్పటికీ, అది ఆయనను కాపాడటానికి సరిపోలేదు.
రోడ్డు ప్రమాదాలు కామనే.. 18 ఏళ్ల యువకుడిపై కేసు పెడతారా?: వైఎస్ జగన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తరచుగా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజాగా, హత్య కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తన మాజీ మంత్రి కుమారుడికి మద్దతుగా నిలవడం ద్వారా ఆయన మరోసారి వివాదాస్పద కామెంట్లు చేశారు. గతంలో, ఏపీ మాజీ మత్స్యశాఖ మంత్రి సిదిరి అప్పలరాజు కుమారుడు బైక్ నడుపుతూ ఒక వ్యక్తిని ఢీకొట్టి చంపిన ఘటనపై పోలీసు కేసు నమోదైంది. రోడ్డుపై జరిగిన ఈ దురదృష్టకర బైక్ ప్రమాదంలో ఒక సామాన్యుడి మరణానికి కారణమైన ఆ యువకుడిపై పోలీసులు సహజంగానే హత్య కేసు నమోదు చేశారు.
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Rohit Saraf: ప్రశాంత్ వర్మ చిత్రం మహాకాళి షూటింగ్ పూర్తి చేసిన రోహిత్ సరాఫ్
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