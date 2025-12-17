బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025
రామన్
బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025 (21:33 IST)

శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. మిథునరాశి వారికి.. ఆదాయం ఎంత?

Gemini Yearly Astrology
Gemini Yearly Astrology
పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు 2026 నుంచి 2027 వరకు
ఆదాయం - 8 వ్యయం-11 రాజపూజ్యం-7 అవమానం-1 
 
 
మిథునరాశి : మృగశిర 3, 4 పాదములు, ఆర్ద్ర 1 2 3 4 పాదములు పునర్వసు 1, 2, 3 పాదములు
ఈ రాశివారికి ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. కొన్నింట అపజయం పొందినా మరికొన్నింట మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యవహారానుకూలతలు ఉన్నాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. కీలక బాధ్యతలు, పనులు స్వయంగా చూసుకోవాలి. నిరంతరం శ్రమిస్తుంటారు. ఫలితాలు కూడా అందుకు తగ్గట్టుగానే ఉంటాయి. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు. 
 
మీ శ్రీమతి బంధువర్గం వారితో విభేదాలు తలెత్తుతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదుపు చేయాలన్న ఆలోచన ఫలించదు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. సంస్థల స్థాపనలు, గృహనిర్మాణాలకు అనుమతులు మంజూరవుతాయి. అనుక్షణం సంతానం భవిష్యత్తు గురించే ఆలోచిస్తారు. 
 
సంతానానికి మంచి ఫలితాలున్నాయి. అవివాహితులకు వివాహయోగం. ప్రముఖులతో పరిచయాలు, సోదర వర్గం వారితో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. శుభకార్యాల పట్ల యత్నాలు సాగిస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు కొంత ఆలస్యంగానైనా పూర్తి కాగలవు. 
 
లైసెన్సులు, పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం సమస్యాత్మకమవుతుంది. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. వ్యవసాయపరంగా అకాల వర్షాలు, వరదలు, తుఫానుల వల్ల పంటదిగుబడులు తగ్గుతాయి. మద్దతు ధర లభించటం కష్టమవుతుంది. దళారుల వల్ల మోసపోతారు. 
 
వ్యాపారపరంగా హోల్‌సేల్ వ్యాపారులు, స్టాకిస్టులకు ఆదాయం బాగుంటుంది. నూతన వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. ఉమ్మడిగా కంటే సొంత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. చిరువ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. మార్కెటింగ్ రంగాల వారికి పురోభివృద్ధి. ఉద్యోగస్తులకు పనియందు ధ్యాస, సమయపాలన ప్రధానం. 
 
పదోన్నతికి అవకాశం లేదు. సహోద్యోగులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ధనప్రలోభాలకు పోవద్దు. కిట్టని వ్యక్తుల వల్ల కొత్త ఇబ్బందులెదరవుతాయి. ఉపాధ్యాయులకు పదోన్నతి, స్థానచలనం, బాధ్యతల మార్పు. వీరి పదోన్నతి విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 
 
విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో శ్రమిస్తే అనుకున్న మంచి ర్యాంకులు సాధిస్తారు. సహవిద్యార్థులతో స్నేహంగా మెలిగితే మంచి ఫలితాలుంటాయి. వీరికి విదేశీ విద్యావకాశం లభించే అవకాశం లేదు. అయినప్పటికీ కోరుకున్న విద్యావకావం లభిస్తుంది. ఈ రాశివారికి ద్వితీయార్ధం అనుకూలంగా ఉంటుంది. 
 
రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకోగలుగుతారు. కొత్త రుణాలు మంజూరవుతాయి. గృహనిర్మాణాలు, మరమ్మతులు చేపడతారు. తరచు ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. అందరితోను కలుపుగోలుగా మెలిగి అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. 
 
ఆరోగ్య విషయంలో ఏమాత్రం అలక్ష్యం తగదు. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి. అప్రియమైన వార్తలు వింటారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. దాంపత్యసౌఖ్యం, ప్రశాంతత పొందుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. తరచుగా ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. తోటి ప్రయాణీకులతో మితంగా సంభాషించండి. విదేశీ సందర్శనలకు పాస్ పోర్టు, వీసాలు మంజూరవుతాయి. కళా, క్రీడా పోటీల్లో రాణిస్తారు. ఈ రాశి స్త్రీ పురుషులకు ఈ సంవత్సరం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.

ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)

ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)అటవీ ప్రాంతంలో ఓ ఏనుగుతో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నించిన ఘటన తీవ్ర విషాదానికి దారి తీసింది. సెల్ఫీల కోసం ప్రయత్నించిన వారిని ఏనుగు వెంబడించింది. ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తిని అత్యంత దారుణంగా తొక్కి చంపేసింది. ఆ భీతావహ పరిస్థితిని చూసిన మిగిలినవారు ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ ఘటన ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రాంఘర్‌లో చోటుచేసుకున్నది. క్రూర మృగాలకు దూరంగా వుండాలని అటవీశాఖ అధికారులు ఎంతగా చెప్పినప్పటికీ కొంతమంది వాటితో చెలగాటమాడి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొంతమంది ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు.

కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్‌‌ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్‌లో కామెంట్లు

కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్‌‌ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్‌లో కామెంట్లురఘురామకృష్ణరాజు కస్టడీ కేసులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి పివి సునీల్ కుమార్‌ను ఇటీవల ప్రశ్నించారు. ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ గుంటూరులోని సిసిఎస్‌లో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయనను విచారించింది. కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు తాను థర్డ్ డిగ్రీ హింసను ఎదుర్కొన్నానని ఆర్ఆర్ఆర్ చేసిన ఆరోపణతో ఈ కేసు ముడిపడి ఉంది. మే 14, 2021న అరెస్టు చేసిన తర్వాత తీవ్ర శారీరక దాడి, తనపై హత్యాయత్నం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి పోలీసులు ఆర్ఆర్ఆర్‌ను ఐపిసి సెక్షన్ 124ఎ కింద దేశద్రోహం ఆరోపణలపై హైదరాబాద్‌లో అరెస్టు చేశారు.

Ranga Reddy: దేశంలోనే అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రంగారెడ్డి జిల్లా.. ఎలా?

Ranga Reddy: దేశంలోనే అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రంగారెడ్డి జిల్లా.. ఎలా?2024-25 సంవత్సరానికి తలసరి జిడిపిలో రంగారెడ్డి జిల్లా భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక జిల్లాగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 28 రాష్ట్రాలు, ఎనిమిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలోని దాదాపు 800 జిల్లాల్లో ఈ జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది, ఇది తెలంగాణకు ఒక ప్రధాన ఆర్థిక మైలురాయిగా నిలిచింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ 2024-25 ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, ఈ జిల్లా వార్షికంగా సగటు తలసరి జిడిపి రూ.11.46 లక్షలను నివేదించింది. గుర్గావ్ రెండవ స్థానంలో, బెంగళూరు అర్బన్, గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ (నోయిడా), హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని సోలన్ ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో ముంబై, అహ్మదాబాద్ చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి.

తెలంగాణ ఎన్నికల్లోనూ జగన్‌ను ఓడించిన చంద్రబాబు.. ఎలాగంటే?

తెలంగాణ ఎన్నికల్లోనూ జగన్‌ను ఓడించిన చంద్రబాబు.. ఎలాగంటే?ఈ కథ తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. తెలంగాణలో మూడవ దశ పంచాయతీ ఎన్నికలలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇప్పుడు ఓటర్లు, నెటిజన్లలో నవ్వులు పూయించింది. ఈ సంఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని జూలూరుపాడు మండలం గుండ్లరేవు గ్రామంలో జరిగింది. స్థానిక ఎన్నికల పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల పేర్ల కారణంగా వినోదాత్మకంగా మారింది. ఈ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భూక్య చంద్రబాబు, బానోత్ జగన్నాథం అలియాస్ జగన్ ఒకరికొకరు పోటీ పడ్డారు.

Baba Vanga: 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారట.. ఏఐతో ముప్పు

Baba Vanga: 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారట.. ఏఐతో ముప్పుబాబా వంగా ఒక బల్గేరియన్ ఆధ్యాత్మిక వేత్త. ఆమె గణించిన భవిష్యవాణి అంచనాలు ఇప్పటికీ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా ఆమె చేసినట్టు ప్రచారం అవుతున్న 2026 భవిష్యవాణి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారని ఆమె ఊహించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా 3I/అట్లాస్ అనే ఒక భారీ ఖగోళ వస్తువు భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుందని, అది కేవలం గ్రహశకలం కాదని గ్రహాంతరవాసుల నౌక కావచ్చని టాక్ వస్తోంది. ఇది నవంబర్ 2026లో జరగవచ్చునని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో అత్యంత వేగంగా వైరల్ ఇది వైరల్ అవుతోంది.

Saphala Ekadashi 2025: సఫల ఏకాదశి తిథి: ఉసిరి కాయలతో, దానిమ్మ పండ్లతో పూజిస్తే..

Saphala Ekadashi 2025: సఫల ఏకాదశి తిథి: ఉసిరి కాయలతో, దానిమ్మ పండ్లతో పూజిస్తే..సఫల ఏకాదశి తిథి డిసెంబర్ 14, 2025 ఆదివారం సాయంత్రం 06:49 గంటలకు ప్రారంభమై.. డిసెంబర్ 15, 2025 సోమవారం రాత్రి 09:19 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథిని బట్టి ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని డిసెంబర్ 15న ఆచరిస్తారు. మరుసటి రోజు అంటే డిసెంబర్ 16వ తేదీన ఉపవాసం విరమించాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ద్వాదశితో కూడిన ఏకాదశి. ఏకాదశి లేదా ద్వాదశి తిథి ఉండే రోజున ఏకాదశి ఉపవాసం చేయవచ్చు

15-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...

15-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

14-12-2025 నుంచి 20-12-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

14-12-2025 నుంచి 20-12-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఓర్పుతో శ్రమించండి. ఫలితం ఆశించవద్దు. పట్టుదలే మీకు శ్రీరామరక్ష. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. రావలసిన ధనం సకాలంలో అందదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. బుధవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పరిచయం లేని వారితో మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య చిరుకలహం. సర్దుకుపోయే ధోరణితో మెలగండి. ఆత్మీయుల రాక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సంతానం భవిష్యత్తుపై దృష్టిపెడతారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో స్వల్ప చికాకులు మినహా ఇబ్బందులుండవు. హోల్సేల్ వ్యాపారులకు కొత్త సమస్యలెదురవుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ధనప్రలోభాలకు గురికావద్దు. ముఖ్యులకు స్వాగతం పలుకుతారు.

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.

13-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా అనుకూలం.. కష్టం ఫలిస్తుంది...

13-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా అనుకూలం.. కష్టం ఫలిస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సర్వత్రా అనుకూలం. కష్టం ఫలిస్తుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదిస్తారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ప్రయాణం ఉల్లాసంగా సాగుతుంది.
