మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. వార్షిక ఫలం
Written By రామన్
Last Updated : మంగళవారం, 16 డిశెంబరు 2025 (22:08 IST)

2026-2027: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఫలితాలు.. వృషభరాశి వారికి.. వ్యయం ఎంతంటే?

Yearly Astrology
Yearly Astrology
వృషభరాశి : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదములు, రోహిణి 1 2 3 4 పాదములు, మృగశిర 1, 2, పాదములు
ఆదాయం- 5 వ్యయం- 14 అవమానం -5 రాజపూజ్యం- 4
 
వృషభరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం అన్ని విధాలా శుభదాయకం. ఆత్మీయులు, సన్నిహితులతో నిత్యం ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సంఘంలో కీర్తిప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఉన్నతికి దోహదపడతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. 
 
పొదుపునకు అవకాశం లేదు. గృహనిర్మాణాలు, కొనుగోలుపై దృష్టి సారిస్తారు. గత కొంత కాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. తరచు వేడుకలు, శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ వహించండి. ఆహార నియయాలు, ఔషధసేవనంలను క్రమం తప్పకుంటా పాటించండి. 
 
ధార్మికత పట్ల ఆసక్తి పెంపొందుతుంది. తరచు ఆలయాలు, పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. దళారులు, కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. మీ కృషి ఆలస్యంగానైనా మంచి ఫలితం ఇస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. 
 
సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూల సమయం. ఉద్యోగ బాధ్యతలపై దృష్టిపెట్టండి. ధనప్రలోభాలకు గురికావద్దు. కిట్టని వ్యక్తులు మిమ్ములను ఇరకాటానికి గురిచేస్తారు. ఉపాధ్యాయులకు పదోన్నతితో కూడిన స్థానచలనం. రిటైర్డు అధికారులకు రావలసిన బెనిఫిట్స్ ఆలస్యంగా లభిస్తాయి. 
 
ఆశావహదృక్పధంతో ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. మీ యత్నం తప్పకుండా ఫలిస్తుంది. నూతన వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. హోల్‌సేల్ వ్యాపారులు, స్టాకిస్టులు లాభాలు గడిస్తారు. భాగస్వామిక ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అనాలోచితంగా వ్యవహరించవద్దు. చేనేత, నూలు, పట్టు వస్త్రవ్యాపారులకు పురోభివృద్ధి. వృత్తుల వారికి సదవకాశాలు లభిస్తాయి. న్యాయవాదుల ఆదాయం బాగుంటుంది. చేపట్టిన అన్ని కేసులలోను విజయం సాధిస్తారు.
 
టెక్నికల్ రంగాల వారికి నిరాశాజనకం. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ర్యాంకులు సాధిస్తారు. ర్యాగింగ్ వంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడవద్దు. విదేశీ విద్యావకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యవసాయ, తోటల రంగాల వారికి బాగుంటుంది. దాళ్వా కంటె సార్వాలో అధిక దిగుబడులు సాధిస్తారు. 
 
మిర్చి, కంది, మినుము, ఉల్లి, కూరగాయల పంట దిగుబడులు బాగుంటాయి. మద్దతు ధర ఏమంత సంతృప్తినీయజాలదు. మార్కెట్ రంగాల వారు ఆశించిన లాభాలు గడిస్తారు. కళాకారులకు సదవకాశాలు లభిస్తాయి. క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహకరం. 
 
వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది. గృహంలో శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. దంపతుల మధ్య తరచు కలహాలు తలెత్తినా వెంటనే సమసిపోగలవు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయటం శ్రేయస్కరం. తరచు విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. 
 
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. కొత్తపరిచయాలు, బంధుత్వాలేర్పడతాయి. స్టాక్ మార్కెట్ రంగాల వారికి ఒడిదుడుకులు తప్పవు. షేర్ల క్రయ విక్రయాల్లో తొందరపాటు తగదు.

Watch More Videos

Nara Lokesh: 99 పైసలకే భూమిని ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది ఎగతాళి చేశారు.. నారా లోకేష్

Nara Lokesh: 99 పైసలకే భూమిని ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది ఎగతాళి చేశారు.. నారా లోకేష్ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలకు ప్రభుత్వం ఉచితంగా లేదా 99 పైసలకే భూమిని ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది ఎగతాళి చేశారని ఏపీ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. ఉచితంగా భూమి ఇచ్చినా కంపెనీలు వస్తాయా అని విమర్శకులు ప్రశ్నించారని, మన్సాస్-జీఎంఆర్ ఏవియేషన్ ఎడ్యుసిటీ ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ విషయం చెప్పారు. ఇప్పుడు కాగ్నిజెంట్, టీసీఎస్ వంటి కంపెనీలు విశాఖకు వచ్చాయని లోకేష్ చెప్పారు.

సిడ్నీ ఉగ్రదాడి నిందితుడు సాజిద్ హైదరాబాదీయేనట

సిడ్నీ ఉగ్రదాడి నిందితుడు సాజిద్ హైదరాబాదీయేనటప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ నగర ఉగ్రదాడి నిందితుడు సాజిద్ ది హైదరాబాద్ నగరమేనట. తెలంగాణ డిజిపి కార్యాలయం ఈ మేరకు స్పష్టతనిచ్చింది. బీకామ్ వరకూ చదివిన ఈ వ్యక్తి 27 ఏళ్ల క్రితం ఆస్ట్రేలియాకు వలస వెళ్లి అక్కడ ఓ యూరోపియన్ యువతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. కాగా వలస వెళ్లిన 27 ఏళ్లలో అతడు భారతదేశానికి ఆరుసార్లు మాత్రమే వచ్చి వెళ్లాడు. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే... ఇప్పటికీ అతడు భారతదేశానికి చెందిన పాస్ పోర్టునే ఉపయోగిస్తున్నాడు. అతడికి కుమార్తె, కుమారుడు వున్నారు. సాజిద్, ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఉగ్రవాదులతో పరిచయాలు పెంచుకున్నట్లు తేలింది.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్‌లో ఏడుగురు మహిళలతో 34మంది మావోలు లొంగుబాటు

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్‌లో ఏడుగురు మహిళలతో 34మంది మావోలు లొంగుబాటుఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బీజాపూర్ జిల్లాలో మంగళవారం 34 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు. వీరిలో 26 మందిపై కలిపి రూ. 84 లక్షల రివార్డు ఉంది. ఏడుగురు మహిళలతో సహా ఈ నక్సల్స్, పునరావాస కార్యక్రమం కింద ఇక్కడ సీనియర్ పోలీసు, సీఆర్‌పీఎఫ్ అధికారుల ముందు లొంగిపోయారని బీజాపూర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జితేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు.

ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లి

ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను నాలుగో అంతస్థు నుంచి కిందికు విసిరేసిన తల్లిమల్కాజిగిరిలో ఘోరం జరిగింది. సోమవారం మధ్యాహ్నం మల్కాజిగిరిలో ఒక తల్లి తన ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు విసిరేయడంతో ఆ బాలిక మరణించింది. మల్కాజిగిరిలోని వసంతపురి కాలనీకి చెందిన మోనాలిసా (37) అనే మహిళ, తన కుటుంబ సభ్యులతో గొడవపడిన తర్వాత తన కుమార్తె షారన్‌ను భవనం నాలుగో అంతస్థు నుండి కిందకు తోసివేసింది.

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్త

పెళ్లై 15 ఏళ్లయినా భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం, కన్నీటి పర్యంతమైన భర్తపెళ్లయి 15 ఏళ్లయినా తన భార్య మరొకరితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని వుండటాన్ని భర్త రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నాడు. తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో ఆమె నడిపే స్కూటీకి జిపిఎస్ ట్రాకర్ అమర్చాడు. దాని ద్వారా తన భార్య కదలికలను పసిగట్టి ఆమెను మరో వ్యక్తితో కలిసి వుండగా చూసి కన్నీటిపర్యంతమయ్యాడు. అమృత్‌సర్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అమృత్‌సర్‌కు చెందిన భార్యాభర్తలకు పెళ్లై 15 సంవత్సరాలు అయింది. రవి గులాటి, హిమానిని ఏప్రిల్ 25, 2010న వివాహం చేసుకున్నాడు.

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...

14-12-2025 ఆదివారం ఫలితాలు - పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పుతో శ్రమించండి. సాయం అర్ధించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.

13-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా అనుకూలం.. కష్టం ఫలిస్తుంది...

13-12-2025 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా అనుకూలం.. కష్టం ఫలిస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సర్వత్రా అనుకూలం. కష్టం ఫలిస్తుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదిస్తారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ప్రయాణం ఉల్లాసంగా సాగుతుంది.

డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం, కృష్ణపక్ష నవమి: పది రూపాయలు ఖర్చు చేసి.. ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే..?

డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం, కృష్ణపక్ష నవమి: పది రూపాయలు ఖర్చు చేసి.. ఈ దీపాన్ని వెలిగిస్తే..?డిసెంబర్ 13, 2025, శనివారం.. జీవితంలో వుండే తీవ్ర సమస్యలను దూరం చేసే శక్తివంతమైన రోజు అని జ్యోతిష్య, ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఈ రోజున తప్పకుండా దైవ ఆరాధన చేయాలని వారు అంటున్నారు. ఈ రోజున కృష్ణపక్ష నవమి తిథి, శనివారం కలిసి రావడం ద్వారా తలరాతను మార్చే శక్తి వంతమైన ఫలితాలను పొందే అద్భుతమైన రోజుగా పరిగణిస్తున్నారు. కృష్ణపక్ష నవమి తిథి, శనివారం కలయిక విశేషమైనది.

Lakshana shastra: మహిళల బొడ్డుతో పాటు ఎడమ బుగ్గపై పుట్టుమచ్చ వుంటే?

Lakshana shastra: మహిళల బొడ్డుతో పాటు ఎడమ బుగ్గపై పుట్టుమచ్చ వుంటే?భగవంతుడు సృష్టించిన అద్భుతాల్లో స్త్రీలు కీలకం. ఈ ప్రపంచంలో ఏ జీవిని తీసుకున్నా, వాటిలో స్త్రీపురుషుల అనే విభజన వుంటుంది. మృగాల్లోనూ, వృక్షాల్లోనూ ఆడామగా అనే తేడా వుంటుంది. అలాంటి మానవుల్లో స్త్రీలు సృష్టికే మూలం అని చాలామంది అంటారు. అలాంటి స్త్రీలతో అదృష్టవంతులు ఎవరు అనే దానిని తెలుసుకుందాం. స్త్రీలు సాధారణంగా నవ్వుతూ వుంటే అదృష్టం తానంతట అదే వస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. కానీ, కొందరు స్త్రీలు అదృష్టం కలగలేదని.. కుటుంబ జీవితంలో అందుకే చాలా సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని భావిస్తుంటారు.

12-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ధనలాభం.. వాహనసౌఖ్యం పొందుతారు...

12-12-2025 శుక్రవారం ఫలితాలు - ధనలాభం.. వాహనసౌఖ్యం పొందుతారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. ముఖ్యులను సంప్రదిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముందుచూపుతో తీసుకున్న నిర్ణయం సత్ఫలితమిస్తుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com