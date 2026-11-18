నేలపై జాతీయ జెండా మార్కర్.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏం చేశారంటే? (video)
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ఫిలిప్పీన్స్లోని మనీలాలో పర్యటించినప్పుడు చేసిన ఒక చిన్న పని సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. క్వాడ్ దేశాల నాయకుల సమావేశానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. జాతీయ జెండా పట్ల ఆయన చూపిన గౌరవాన్ని చాలామంది అభినందిస్తున్నారు.
Narendra Modi
ఈ సంఘటన ఆసియాన్ శిఖరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా జరిగిన గ్రూప్ ఫోటో సెషన్లో చోటుచేసుకుంది. నాయకులు ఎక్కడ నిలబడాలో సూచించేందుకు, నిర్వాహకులు నేలపై వివిధ దేశాల జాతీయ జెండాలు ఉన్న చిన్న గుర్తులను ఉంచారు. మోదీ తన నిర్ణీత స్థానానికి చేరుకున్నప్పుడు, నేలపై ఉన్న భారత త్రివర్ణ పతాకం గుర్తును గమనించారు. వెంటనే ఆయన వంగి, ఆ గుర్తును తీసుకుని జాగ్రత్తగా తన జేబులో పెట్టుకున్నారు.
ఆయన పక్కనే ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ దృశ్యాన్ని గమనించి, దానిని అలాగే ఉంచుకోమని మోదీతో అన్నారు. ఈ మొత్తం సన్నివేశం కెమెరాలో రికార్డవ్వగా, అది సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ముఖ్యంగా, మోదీ ఇలా చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2023లో దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో కూడా, ఆయన నేలపై ఉన్న భారత జెండా గుర్తును తీసుకుని తన దగ్గర ఉంచుకున్నారు.
ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నారు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు జాతీయ జెండా పట్ల ఉన్న గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. చాలా సాధారణంగా అనిపించిన ఈ ఘటన, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది.
????CAUGHT ON CAMERA: PM Modi picks ????????Indian flag from the floor during QUAD meeting Organisers of the summit placed pieces of paper with flag images representing where each head of state should stand Indian PM respectfully picked it up & carefully put in his pocket https://t.co/kSvJdtIPIR— Lisa Singh (@YakushinaLisa) November 17, 2026