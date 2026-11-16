  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Will Rahul Gandhi defeat Modi in 2029?
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (13:57 IST)

2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీని ఓడించగలరా?

rahul gandhi
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (13:57 IST)
google-news
గత వారం హైదరాబాద్‌లో జరిగిన రెండు రోజుల భారత్ సమ్మిట్ ముగింపు సమావేశంలో, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ.. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి పరోక్షంగా అత్యంత తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. గత దశాబ్ద కాలంలో భారతదేశం ఫాసిస్టుల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయిందని, తాను సత్యం, ప్రేమ, అహింస మార్గాల ద్వారా వారిని ఓడిస్తానని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అన్న అనుమానాన్ని కూడా ఆయన వ్యక్తం చేశారు. 
 
గుజరాత్‌లో 25 ఏళ్లకు పైగా కాంగ్రెస్‌ను అధికారానికి దూరంగా ఉంచడమే కాకుండా, 2014లో దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి, భారతీయ జనతా పార్టీని (బీజేపీ) కేంద్రంలో మూడుసార్లు, అలాగే 20కి పైగా రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో మోదీ కీలక పాత్ర పోషించారు.
 
అయితే, ఇప్పుడు అందరి మదిలో మెదులుతున్న అతి పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే.. 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీని ఓడించగలరా? తద్వారా, వరుసగా నాలుగోసారి దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, అపూర్వమైన రికార్డును సృష్టించాలనుకుంటున్న ఈ గుజరాత్ బలమైన నాయకుడిని రాహుల్ అడ్డుకోగలరా? గత వారం హైదరాబాద్‌లో జరిగిన రెండు రోజుల భారత్ సమ్మిట్ ముగింపు సమావేశంలో, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ.. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి పరోక్షంగా అత్యంత తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. గత దశాబ్ద కాలంలో భారతదేశం ఫాసిస్టుల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయిందని, తాను ‘సత్యం, ప్రేమ, అహింస’ మార్గాల ద్వారా వారిని ఓడిస్తానని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. 
 
అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అన్న అనుమానాన్ని కూడా ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ఫాసిస్టులు అనే పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఆయన మోదీ పేరును నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, ఆ తర్వాత మోదీని ఓడించడం ఖాయమని, అది జరిగిపోయిన విషయమే అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 
 
అయితే, ఆయన చేసిన ఈ ఫాసిస్టు వ్యాఖ్య ఎవరిని ఉద్దేశించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. రాహుల్ గాంధీకి మోదీపై ఉన్న అసహనం అర్థం చేసుకోదగ్గదే. గుజరాత్‌లో 25 ఏళ్లకు పైగా కాంగ్రెస్‌ను అధికారానికి దూరంగా ఉంచడమే కాకుండా, 2014లో దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి, భారతీయ జనతా పార్టీని (బీజేపీ) కేంద్రంలో మూడుసార్లు, అలాగే 20కి పైగా రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో మోదీ కీలక పాత్ర పోషించారు. 
 
అయితే, ఇప్పుడు అందరి మదిలో మెదులుతున్న అతి పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే- 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీని ఓడించగలరా? తద్వారా, వరుసగా నాలుగోసారి దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, అపూర్వమైన రికార్డును సృష్టించాలనుకుంటున్న ఈ గుజరాత్ బలమైన నాయకుడిని రాహుల్ అడ్డుకోగలరా? అనేది తెలియాలంటే వేచి చూడాల్సిందే.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పంబన్ వంతెనపై ప్రయాణిస్తున్న రైలు నుంచి సముద్రంలోకి దూకేసిన మహిళ, కారణం అదేనా? వీడియో

Satvika Veeravalli: సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్‍కు... ఆకాశంలో ఒక తారగా సత్విక వీరవల్లి

Satvika Veeravalli: సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్‍కు... ఆకాశంలో ఒక తారగా సత్విక వీరవల్లిఅమెరికాలో సురక్షితమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలి, సినిమాల్లో అనిశ్చితమైన కెరీర్‌ను ఎంచుకోవడం అంత సులభమైన నిర్ణయం కాదు. రెండు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు, వృత్తిపరమైన అనుభవం ఉన్నప్పటికీ సత్విక వీరవల్లి ఆ సాహసం చేసింది. ఆమె ఇప్పుడు దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన ఆకాశంలో ఒక తార చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతోంది. అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన సత్విక, తన ఇంజనీరింగ్, మాస్టర్స్ డిగ్రీలు పూర్తి చేసి, ఒరాకిల్‌లో రెండేళ్లపాటు పనిచేసింది. కానీ, ఆమె నటనారంగంలోనే రాణించాలని కోరుకుంది. ఆమె మొదట కాంత చిత్రం కోసం ఆడిషన్ ఇచ్చింది. కానీ ఆ అవకాశం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత, అదే నిర్మాణ సంస్థ నుండి ఒక తమిళ చిత్రానికి ఆడిషన్ ఇచ్చే మరో అవకాశం లభించింది. అది చివరికి ఆమె నటనారంగానికి ద్వారాలు తెరిచింది.

హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జకు ఎంగేజ్‌మెంట్..

హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జకు ఎంగేజ్‌మెంట్..యువ నటుడు తేజ సజ్జ హైదరాబాద్‌లోని బంజారా హిల్స్‌లో గల తాజ్ కృష్ణ హోటల్‌లో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. టెక్నాలజీ వ్యాపారంలో ఉన్న ఒక కుటుంబానికి చెందిన, అమెరికాలో నివసిస్తున్న భాగస్వామితో పెద్దలు కుదిర్చిన ఈ వివాహం జరిగింది. ఆమెకు సినీ పరిశ్రమతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

Aadi Sai kumar: ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న అరుంధతి నక్షత్రం ఘనంగా ప్రారంభం

Aadi Sai kumar: ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న అరుంధతి నక్షత్రం ఘనంగా ప్రారంభంఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా అరుంధతి నక్షత్రం. మేఘ శెట్టి, మధు దామరాజు హీరోయిన్స్.. ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకున్న నిర్మాణ సంస్థ 7 పి.ఎం. ప్రొడక్షన్స్, శ్రీ చక్ర మూవీస్ ఎల్ఎల్ పి బ్యానర్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి. దర్శకుడు రాహుల్ శ్రీనివాస్ రూరల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా కథతో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ అగరం, అష్మిత రెడ్డి బాసాని, డా.సూర్యకాంతి కూచిభొట్ల నిర్మిస్తున్నారు.

Nani party :విడుదలకు ముందే అలియాస్ రుక్మిణి టీమ్ బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ. చేసుకుంది

Nani party :విడుదలకు ముందే అలియాస్ రుక్మిణి టీమ్ బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ. చేసుకుందినేచురల్ స్టార్ నాని సమర్పణలో నితిన్ హీరోగా నటించిన చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణి. ఈ చిత్రం సాంగ్ లాంచ్ కేవలం చిత్ర టీమ్ నిన్న రాత్రి ఓ పబ్ లో జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాని మాట్లాడుతూ, సాంగ్ లాంచ్ పార్టీ కాదు.. బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ అని పేర్కొన్నారు. నిర్మాత నాని సోదరి మాట్లాడుతూ, చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభం నుంచి ప్రతి రోజు ఎంజాయ్ చేసేలా వుందని తెలిపారు. దర్శకుడు తీసుకున్న కేర్ సినిమాకు మరింత ఉత్సాహానిచ్చింది అన్నారు.

Varanasi update :వారణాసి సి.జి. పనులు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు సాగుతున్నాయి

Varanasi update :వారణాసి సి.జి. పనులు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు సాగుతున్నాయినవంబర్ 15, 2025న జరిగిన ఈ సమావేశంలో వారణాసి టైటిల్, టీజర్‌ను ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఆవిష్కరించారు. 1.43:1 ఐమాక్స్ ఫార్మాట్‌లో భారతదేశపు మొట్టమొదటి చిత్రంగా దీని భారీ స్థాయిని ఈ సందర్భంగా హైలైట్ చేశారు. మహేష్ బాబు ద్విపాత్రాభినయం చేయగా, ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా నటించారు. ఈ బహుళ-యుగ సాహసగాథ ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.