2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీని ఓడించగలరా?
గత వారం హైదరాబాద్లో జరిగిన రెండు రోజుల భారత్ సమ్మిట్ ముగింపు సమావేశంలో, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ.. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి పరోక్షంగా అత్యంత తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. గత దశాబ్ద కాలంలో భారతదేశం ఫాసిస్టుల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయిందని, తాను సత్యం, ప్రేమ, అహింస మార్గాల ద్వారా వారిని ఓడిస్తానని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అన్న అనుమానాన్ని కూడా ఆయన వ్యక్తం చేశారు.
గుజరాత్లో 25 ఏళ్లకు పైగా కాంగ్రెస్ను అధికారానికి దూరంగా ఉంచడమే కాకుండా, 2014లో దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి, భారతీయ జనతా పార్టీని (బీజేపీ) కేంద్రంలో మూడుసార్లు, అలాగే 20కి పైగా రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో మోదీ కీలక పాత్ర పోషించారు.
అయితే, ఇప్పుడు అందరి మదిలో మెదులుతున్న అతి పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే.. 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీని ఓడించగలరా? తద్వారా, వరుసగా నాలుగోసారి దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, అపూర్వమైన రికార్డును సృష్టించాలనుకుంటున్న ఈ గుజరాత్ బలమైన నాయకుడిని రాహుల్ అడ్డుకోగలరా? గత వారం హైదరాబాద్లో జరిగిన రెండు రోజుల భారత్ సమ్మిట్ ముగింపు సమావేశంలో, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు, కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ.. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి పరోక్షంగా అత్యంత తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. గత దశాబ్ద కాలంలో భారతదేశం ఫాసిస్టుల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయిందని, తాను ‘సత్యం, ప్రేమ, అహింస’ మార్గాల ద్వారా వారిని ఓడిస్తానని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అన్న అనుమానాన్ని కూడా ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ఫాసిస్టులు అనే పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఆయన మోదీ పేరును నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, ఆ తర్వాత మోదీని ఓడించడం ఖాయమని, అది జరిగిపోయిన విషయమే అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
అయితే, ఆయన చేసిన ఈ ఫాసిస్టు వ్యాఖ్య ఎవరిని ఉద్దేశించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. రాహుల్ గాంధీకి మోదీపై ఉన్న అసహనం అర్థం చేసుకోదగ్గదే. గుజరాత్లో 25 ఏళ్లకు పైగా కాంగ్రెస్ను అధికారానికి దూరంగా ఉంచడమే కాకుండా, 2014లో దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి, భారతీయ జనతా పార్టీని (బీజేపీ) కేంద్రంలో మూడుసార్లు, అలాగే 20కి పైగా రాష్ట్రాల్లో అధికారంలోకి తీసుకురావడంలో మోదీ కీలక పాత్ర పోషించారు.
అయితే, ఇప్పుడు అందరి మదిలో మెదులుతున్న అతి పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే- 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీని ఓడించగలరా? తద్వారా, వరుసగా నాలుగోసారి దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, అపూర్వమైన రికార్డును సృష్టించాలనుకుంటున్న ఈ గుజరాత్ బలమైన నాయకుడిని రాహుల్ అడ్డుకోగలరా? అనేది తెలియాలంటే వేచి చూడాల్సిందే.