శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
సెల్వి
శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (09:10 IST)

Annavaram Temple: అన్నవరంలో ఆన్‌లైన్ సేవలకు ప్రాధాన్యత.. వాట్సాప్‌లో బుకింగ్

అన్నవరంలోని శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సేవలు అందించేందుకు, ఆలయ అధికారులు ఆన్‌లైన్ సేవలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. ఆన్‌లైన్‌లో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్న భక్తులను ప్రత్యేక క్యూలైన్ల ద్వారా దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. 
 
దీనివల్ల వేచి ఉండే సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. దర్శనం టిక్కెట్లు, వసతి, వ్రతాలు, ఇతర సేవలు, ప్రసాదం టిక్కెట్లతో సహా ఆన్‌లైన్ సౌకర్యాలను విస్తరించారు. భక్తులు ఈ సేవలను aptemples.org వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా 95523 00009 అనే మా మిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. 
 
నిత్య అన్నదానం, గో సంరక్షణ పథకాలకు విరాళాలతో సహా సేవల కోసం చెల్లింపులను క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులు, గూగుల్ పే, ఫోన్‌పే, పేటీఎం, ఇతర యూపీఐ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను ఉపయోగించి చేయవచ్చు. 
 
అవకతవకలపై నిఘా: గతంలో, బ్రోకర్లు వివిధ మార్గాల ద్వారా వసతి గదులను అక్రమంగా చేజిక్కించుకుని, వాటిని భక్తులకు అధిక ధరలకు తిరిగి విక్రయించేవారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనివల్ల ముఖ్యంగా సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చే యాత్రికులకు ఇబ్బందులు కలిగేవి. ఇటువంటి పద్ధతులకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి, భక్తులు ఇప్పుడు తమ ఇళ్ల నుండే ఆన్‌లైన్‌లో గదులను రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు. 
 
ఆలయంలోని మొత్తం వసతి గదులలో సుమారు 70 శాతం (దాదాపు 336 గదులు) ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉంచబడ్డాయి. ఒక ఆధార్ కార్డు, మొబైల్ నంబర్‌పై గరిష్టంగా రెండు గదులను బుక్ చేసుకోవచ్చు, బుకింగ్‌లను 12 గంటల ముందు వరకు చేసుకోవచ్చు. 
 
డిజిటల్ చెల్లింపుల ప్రోత్సాహం: డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించే ప్రయత్నాలలో భాగంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాలకు లక్ష్యాలు నిర్దేశించబడ్డాయి. మెరుగైన పనితీరును ప్రోత్సహించడానికి ప్రధాన దేవాలయాలకు కాలానుగుణంగా ర్యాంకులు కేటాయిస్తున్నారు. 
 
అన్నవరం ఆలయ అధికారులు కూడా భక్తులలో డిజిటల్ చెల్లింపుల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలోని వివిధ ప్రదేశాలలో ఆన్‌లైన్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. డిజిటల్ చెల్లింపు పద్ధతులను ఉపయోగించడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి విస్తృత ప్రచారం చేపట్టారు.

Webdunia
