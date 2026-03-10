బుధవారం, 11 మార్చి 2026
Written By రామన్

11-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు- సాయం ఆశించి భంగపడతారు..

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మీ ఓర్పునకు పరీక్షాసమయం. ధృఢసంకల్పంతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి భంగపడతారు. అనుకోని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిపెడతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులు జోలికి పోవద్దు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మొదలెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. మీ కష్టం వృధా కాదు. మీ కృషి త్వరలోనే ఫలిస్తుంది. పెద్ద ఖర్చు తగిలే అవకాశం ఉంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కార్యదీక్ష స్ఫూర్తిదాయకమువుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. మీ జోక్యం అనివార్యం. ఓ సమస్యను సమర్థవంతంగా పరిష్కరిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. మీ ఉన్నతిని విచ్చలవిడిగా చాటుకోవటానికి ఖర్చు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు, 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
తల పెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. వ్యాపరాలు అధికమవుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. నోటీసులు అందుకుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. మితంగా సంభాషించండి. ఆగ్రహావేశాలకు లోనుకావచ్చు. ధన సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆప్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికస్థితి సామాన్యం. నిస్తేజానికి గురవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేస్తున్న పనులపై దృష్టి పెట్టండి. మీ ఏమరుపాటుతనం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టవద్దు. మీ మాటతీరు అందరికి ఆకట్టుకుంటుంది. కొన్ని విషయాలు పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. శారీరకశ్రమ, అకాలభోజనం, ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం తగ్గుతుంది. ఏ విషయానికి స్పందించవద్దు. చేసిన పనులు మొదటికి వస్తాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళతారు. వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక నేరవేరుతుంది. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. వాహనం అమర్చుకోవాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సంకల్పసిద్ధికి కృషి, పట్టుదల ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే సూచనలు వున్నాయి. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. ఆటంకాలెదురైనా పనులు పూర్తవుతాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. అనవసర వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

ఇరాన్ పరిస్థితి ఇలా వుందా? భీకర దాడులు చేయబోతున్నాం: అమెరికన్ రక్షణమంత్రి

ఇరాన్ పరిస్థితి ఇలా వుందా? భీకర దాడులు చేయబోతున్నాం: అమెరికన్ రక్షణమంత్రిఇరాన్ దేశానికి అమెరికా దేశ రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సేత్ హెచ్చరిక చేసాడు. ఆ దేశంపై భీకర దాడులు చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఫైటర్ జెట్స్, బాంబర్స్, ఇరాన్ లోని కీలక స్థావరాలను ధ్వంసం చేసేందుకు ఖచ్చితత్వంతో కూడిన భారీ క్షిపణులు సిద్ధమయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటివరకూ అమెరికా పూర్తి శక్తిని ఉపయోగించలేదనీ, ఈరోజు మొదటిసారిగా అమెరికా శక్తి ఏమిటో ఇరాన్ చూస్తుందన్నారు. ఆ దేశం అణుబాంబులు తయారుచేయకుండా చూడటమే తమ బాధ్యతనీ, అందుకుగాను అక్కడ వున్న అణుకేంద్రాల కోసం యత్నిస్తున్న ప్రాంతాలన్నిటినీ మసి చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇరాన్ దేశంలోని క్షిపణి నిల్వ కేంద్రాలు, లాంఛర్లను తుడిచిపెట్టబోతున్నట్లు తెలియజేసారు.

ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవం: పాలకొండలోని ఏరియా ఆసుపత్రి, స్థానిక రైతులకు మద్దతుగా నెఫ్రోప్లస్ ఆర్ఓ ప్రక్రియ

ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవం: పాలకొండలోని ఏరియా ఆసుపత్రి, స్థానిక రైతులకు మద్దతుగా నెఫ్రోప్లస్ ఆర్ఓ ప్రక్రియపాలకొండ: ప్రపంచ కిడ్నీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆసియాలో అతిపెద్ద డయాలసిస్ కేర్ నెట్‌వర్క్‌లలో ఒకటైన నెఫ్రోప్లస్, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పాలకొండలో డయాలసిస్ సమయంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన ఆర్ఓ వ్యర్ధ జలాలను పాలకొండలోని ఏరియా ఆసుపత్రికి, స్థానిక రైతు ఎస్. శ్రీనివాసరావుకు పంపిణీ చేయడం ద్వారా స్థానిక నీటి సంరక్షణ కార్యక్రమంను నిర్వహించింది. ఈ నీటిని తాగునీటి అవసరాల కోసం వినియోగించరు. డయాలసిస్ చికిత్సకు పెద్ద మొత్తంలో శుద్ధి చేసిన నీరు అవసరం. పాలకొండలోని నెఫ్రోప్లస్ డయాలసిస్ కేంద్రంలో, సగటున ప్రతిరోజూ 30-35 హెమోడయాలసిస్ సెషన్‌లు నిర్వహించబడతాయి,

అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా మధురై ఎయిర్‌పోర్టు.. కేంద్రం ఆమోదం

అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా మధురై ఎయిర్‌పోర్టు.. కేంద్రం ఆమోదంమధురై విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా ప్రకటించే ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. మధురై తమిళనాడులోని ఒక ప్రముఖ నగరం, కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మధురై ప్రజల ఆకాంక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు సమాచార, ప్రసార మంత్రి మంత్రివర్గ నిర్ణయాల గురించి మీడియా ప్రతినిధులకు వివరించారు. మధురై విమానాశ్రయాన్ని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా ప్రకటించాలనే విధాన నిర్ణయం ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఆలయ నగరానికి విమాన కనెక్టివిటీని తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుందని, దాని చుట్టూ భారీ పారిశ్రామిక క్లస్టర్ ఉందని అన్నారు.

తమ కుమార్తెను పెళ్లాడుతానన్న యువకుడికి కరెంట్ షాకిచ్చి కాలు నరికి చంపిన యువతి పేరెంట్స్

తమ కుమార్తెను పెళ్లాడుతానన్న యువకుడికి కరెంట్ షాకిచ్చి కాలు నరికి చంపిన యువతి పేరెంట్స్కుమార్తె ప్రేమించిన యువకుడితో పెళ్లి చేసేందుకు ససేమిరా అంగీకరించని తల్లిదండ్రులు ఆమె ప్రియుడిని అత్యంత దారుణంగా హింసించి చంపేసారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సింగ్రౌలి జిల్లా బర్గాన్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని పొఖ్రా గ్రామానికి చెందన పూజా అనే యువతి సందీప్ అనే యువకుడు ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరి ప్రేమ వ్యవహారం యువతి తల్లిదండ్రులకు తెలియడంతో నిలదీశారు. ప్రేమికుడిని మర్చిపోవాలని చెప్పడమే కాకుండా మరో యువకుడితో పెళ్లి నిశ్చయించారు. ఇది తెలిసిన సందీప్ వెంటనే పూజకు ఫోన్ చేసి తననే పెళ్లి చేసుకోవాలనీ, లేదంటే పెద్దల ముందు పంచాయతీ పెడతానంటూ బెదిరించాడు.

Papaya: వేసవి, రంజాన్ పండుగ... మార్కెట్లోకి రుచికరమైన బొప్పాయి

Papaya: వేసవి, రంజాన్ పండుగ... మార్కెట్లోకి రుచికరమైన బొప్పాయిమండుతున్న వేసవితో పాటు రంజాన్ పండుగ సీజన్ నడుస్తుండగా, శివార్లలోని మార్కెట్లు తాజా ఆకుకూరలతో పాటు వివిధ రకాల నోరూరించే పండ్లతో నిండిపోయాయి. వేడిగాలులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, బజార్లు, వారపు మార్కెట్లకు పొరుగు జిల్లాల నుండి వివిధ ప్రాంతాల నుండి రుచికరమైన పండ్లు తాజాగా వస్తున్నందున మార్కెట్లలో రద్దీ ఎక్కువగానే ఉంది. వాటిలో, పోషకాల నిల్వగా పరిగణించబడే పలు రకాల బొప్పాయిలు కస్టమర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. బొప్పాయిలో విటమిన్లు ఏ, సీ, ఈ, ఫోలేట్ ఉంటాయి.

09-03-2026 సోమవారం ఫలితాలు : దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం...

09-03-2026 సోమవారం ఫలితాలు : దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఒక ఆహ్వానం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి. వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు ఎట్టకేలకు సంపాదిస్తారు.

08-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- మీ కృషికి అదృష్టం తోడవుతుంది

08-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- మీ కృషికి అదృష్టం తోడవుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ రోజు యోగదాయకమే. వ్యవహార జయం ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెడతారు. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు అందరితోను, మితంగా సంభాషించండి. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చేస్తున్న పనులపై శ్రద్ధ వహించండి. మీ సాయంతో ఒకరు లబ్ది పొందుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. మీ కృషికి అదృష్టం తోడవుతుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. సంబంధం లేని విషయాలు. ఇతరుల జోలికి పోవద్దు. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. చేపట్టిన పనులు త్వరితగతిన చురుకుగా సాగుతాయి.

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానంలో కుంభాభిషేకం అనేది అత్యంత విశిష్టమైన మరియు పవిత్రమైన ఘట్టం. సాధారణంగా దేవాలయాల పునరుద్ధరణ జరిగినప్పుడు లేదా ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఒకసారి శాస్త్రోక్తంగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. 6వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ కుంభాభిషేకం మార్చి 8తో ముగుస్తుంది. కుంభాభిషేకం విశిష్టత సంప్రోక్షణ: ఆలయ విమాన గోపురంపై ఉన్న కలిశాలకు పవిత్ర నదీ జలాలతో అభిషేకం చేయడాన్నే కుంభాభిషేకం అంటారు. దీనివల్ల మూలవిరాట్టులోని దైవిక శక్తి పునరుజ్జీవింపబడుతుందని భక్తుల నమ్మకం.

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం అనుకూలదాయకం. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చి పుచ్చుకుంటారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ధన సహాయం, ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ మదుపు తగదు. వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. మీ నుంచి విషయం రాబట్టేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ బాధృతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాలు, సాఫ్ట్ వేర్ విద్యార్థులకు అవకాశాలు లభిస్తాయి.

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ముఖ్యులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.
