11-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు- సాయం ఆశించి భంగపడతారు..

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మీ ఓర్పునకు పరీక్షాసమయం. ధృఢసంకల్పంతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి భంగపడతారు. అనుకోని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిపెడతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులు జోలికి పోవద్దు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మొదలెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. మీ కష్టం వృధా కాదు. మీ కృషి త్వరలోనే ఫలిస్తుంది. పెద్ద ఖర్చు తగిలే అవకాశం ఉంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తిచేస్తారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కార్యదీక్ష స్ఫూర్తిదాయకమువుతుంది. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. మీ జోక్యం అనివార్యం. ఓ సమస్యను సమర్థవంతంగా పరిష్కరిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. మీ ఉన్నతిని విచ్చలవిడిగా చాటుకోవటానికి ఖర్చు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు,
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
తల పెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. వ్యాపరాలు అధికమవుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. నోటీసులు అందుకుంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. మితంగా సంభాషించండి. ఆగ్రహావేశాలకు లోనుకావచ్చు. ధన సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆప్తుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికస్థితి సామాన్యం. నిస్తేజానికి గురవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేస్తున్న పనులపై దృష్టి పెట్టండి. మీ ఏమరుపాటుతనం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టవద్దు. మీ మాటతీరు అందరికి ఆకట్టుకుంటుంది. కొన్ని విషయాలు పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. శారీరకశ్రమ, అకాలభోజనం, ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం తగ్గుతుంది. ఏ విషయానికి స్పందించవద్దు. చేసిన పనులు మొదటికి వస్తాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ముందుకు వెళతారు. వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక నేరవేరుతుంది. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. వాహనం అమర్చుకోవాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సంకల్పసిద్ధికి కృషి, పట్టుదల ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో శ్రమించండి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే సూచనలు వున్నాయి. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. ఆటంకాలెదురైనా పనులు పూర్తవుతాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. అనవసర వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.