భారతదేశంలో డేటా సెంటర్లపై విమర్శలు.. ఖండించిన నారా లోకేష్
భారతదేశం భారీ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి దూకుడుగా ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో, హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్లకు అవసరమయ్యే అధిక వనరుల గురించి విమర్శకులు తరచుగా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ ఆందోళనలలో చాలా వరకు పాశ్చాత్య మీడియా నుండి నేరుగా దిగుమతి అయినవే. అమెరికా వ్యాప్తంగా డేటా సెంటర్లు పవర్ గ్రిడ్లను ఎలా ముంచెత్తుతున్నాయో ఆ మీడియా విస్తృతంగా నమోదు చేస్తుంది. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ పోలికలను గట్టిగా తోసిపుచ్చారు.
అమెరికా ఉదాహరణ భారత సందర్భానికి పూర్తిగా అసంబద్ధమైనదని.. ఎందుకో ఆయన వివరించారు. లోకేష్ వాదనలోని సారాంశం ఒక భారీ నిర్మాణాత్మక వ్యత్యాసంపై ఆధారపడి ఉంది. భారతదేశం ఏకీకృత "ఒకే దేశం, ఒకే గ్రిడ్" చట్రం కింద పనిచేస్తుంది. భారతదేశానికి భిన్నంగా, అమెరికాలో ఒకే, పరస్పరం అనుసంధానించబడిన జాతీయ పవర్ గ్రిడ్ లేదు. దానికి బదులుగా, అమెరికా పవర్ నెట్వర్క్ తీవ్రంగా విచ్ఛిన్నమై ఉంది.
ఇది మూడు ప్రధాన స్వతంత్ర బ్యాలెన్సింగ్ అథారిటీలు, వేలాది వివిక్త, విచ్ఛిన్నమైన స్థానిక యుటిలిటీలుగా విభజించబడింది. ఒక భారీ డేటా సెంటర్ క్లస్టర్ అమెరికాలోని ఒక నిర్దిష్ట రాష్ట్రం లేదా కౌంటీలోకి వచ్చినప్పుడు, అది ఆ నిర్దిష్ట ప్రాంతీయ యుటిలిటీ ప్రొవైడర్పై తీవ్రమైన, స్థానిక భారాన్ని మోపుతుంది.
వేలాది మైళ్ల దూరం నుండి అదనపు విద్యుత్ను సజావుగా తీసుకోలేకపోవడం వల్ల, స్థానిక గ్రిడ్ బ్లాక్అవుట్లకు ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇంధన ధరలకు అత్యంత సులభంగా గురవుతుంది. మరోవైపు, భారతదేశం పూర్తిగా ఆధునికీకరించబడిన, జాతీయంగా అనుసంధానించబడిన గ్రిడ్ వ్యవస్థపై పనిచేస్తుంది.
విశాఖపట్నంలోని ఒక డేటా సెంటర్ హబ్కు గణనీయమైన విద్యుత్ అవసరమైతే, ఆ శక్తిని కేవలం స్థానిక ప్రాంతీయ యూనిట్ల నుండే సేకరించాల్సిన అవసరం లేదు. డేటా సెంటర్ల గురించిన అనేక ఆందోళనలు అసంపూర్ణ సమాచారంపై లేదా పాశ్చాత్య దేశాలతో పోల్చడంపై ఆధారపడి ఉన్నాయని నారా లోకేష్ చెప్పారు.
భారతదేశ వాస్తవ భౌగోళిక పరిస్థితులతో పోల్చినప్పుడు, వనరుల వినియోగానికి సంబంధించిన భౌతిక వాస్తవాలు కూడా బాగా అతిశయోక్తిగా చెప్పబడుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. ఉదాహరణకు, వాటర్-కూలింగ్ అవసరాల గురించి విమర్శకులు ఆందోళన చెందుతుండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిపాదిత 6.5 గిగావాట్ల డేటా సెంటర్ ఎకోసిస్టమ్కు కేవలం 1 టీఎంసీ నీరు మాత్రమే అవసరమవుతుంది.
ఇది, ప్రతి సంవత్సరం సముద్రంలోకి నిరుపయోగంగా వృధాగా పోయే దాదాపు 3,000 టీఎంసీల గోదావరి వర్షపు నీటితో పోలిస్తే చాలా సూక్ష్మమైన భాగం. ఒకే దేశం, ఒకే గ్రిడ్ అనే వాస్తవాన్ని ప్రముఖంగా చూపడం ద్వారా, అసంబద్ధమైన పాశ్చాత్య డేటా కారణంగా భారతదేశం తన ఆర్థిక వృద్ధిని నిలిపివేయకుండా లోకేష్ నిర్ధారిస్తున్నారు.
ఏఐ విప్లవాన్ని సురక్షితంగా నిర్వహించడానికి భారతదేశానికి నిర్మాణాత్మక సామర్థ్యం ఉంది. ఏకీకృత జాతీయ గ్రిడ్ దీనిని సాధ్యం చేసే అంతిమ రహస్య ఆయుధమని చెప్పారు.
నటి తాప్సీ పన్ను, ఫ్లాట్ బెల్లీ సాధించాలనే తన గత వ్యామోహం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. దాన్ని సాధనలో తాను తనను తాను చాలా హింసించుకున్నానని ఆమె అంగీకరించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాప్సీ పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు ఫ్లాట్ బెల్లీతో పాటు సౌందర్యం కోసం తాను విపరీతంగా కష్టపడ్డానని తెలిపింది. అయితే, కాలక్రమేణా, పొట్ట కింది భాగంలో కొద్దిగా కొవ్వు ఉండటం పూర్తిగా సాధారణమైన, ఆరోగ్యకరమైన విషయం అని గమనించానని తెలిపింది. ఈ పోస్ట్ చాలా మంది మహిళలను కదిలించింది. తాను ఇప్పుడు తన సహజ శరీరాకృతిని అంగీకరించానని, ఇకపై అవాస్తవ ప్రమాణాల వెంట పడటం లేదని తాప్సీ చెప్పింది.
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం స్వయంభూ. ఈ చిత్రం విఎఫ్.ఎక్స్ పనులను ఇటీవలే నిఖిల్, చిత్ర దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి పర్యవేక్షించారు. ఈ సినిమా పురాణాలకు సంబంధించిన కథగా రూపొందుతోంది. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన 'రా రా ధీవరా' పాట సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
ప్రపంచ స్థాయి సినిమా అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే ఏఎంబీ సినిమాస్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఏషియన్ గ్రూప్ అధినేతలు సునీల్ నారంగ్, భరత్ నారంగ్ల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన సంస్థ, దక్షిణ భారతదేశంలో తొలి డాల్బీ సినిమాను ప్రారంభించడం నుంచి, హైదరాబాద్లో తొలి HDR by Barco స్క్రీన్లలో ఒకదాన్ని అందించడం వరకు థియేట్రికల్ ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.
డైరెక్టర్ గుణ శేఖర్ తన విభిన్న కథనాలు, మేకింగ్, టేకింగ్తో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటారు. 'చూడాలని వుంది', 'ఒక్కడు' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లను ఇచ్చిన గుణ శేఖర్ రీసెంట్గా 'యుఫోరియా' అంటూ న్యూ ఏజ్ సినిమాని తెరకెక్కించారు. 'యుఫోరియా' చిత్రానికి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. పుట్టిన రోజు (జూన్ 2) సందర్భంగా గుణ శేఖర్ మీడియాతో తన సినీ జర్నీకి సంబంధించిన విశేషాలెన్నో పంచుకున్నారు. ఆయన ఏం చెప్పిన సంగతులివే..
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు.