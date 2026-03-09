మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
  ఆధ్యాత్మికం
  భవిష్యవాణి
  దినఫలం
Written By రామన్

10-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : దుబారా ఖర్చులు విపరీతం....

rishabham
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. పరస్పరం కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి. ఆకస్మిక ప్రయాణం చేయవలసి వస్తుంది. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అన్నింటా మీదే పైచేయి. కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. ఏ పని మొదలెట్టినా మొదటికే వస్తుంది. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాపరుస్తాయి. ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోవద్దు. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. శుభకార్యానికి హాజరుకాలేరు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్ధికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. ఆటంకాలెదురైనా చేస్తున్న పనులు కొనసాగించండి. ఆచితూచి సంభాషించండి. వాహనదారులకు అత్యుత్సాహం తగదు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
దీర్ఘకాలిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. రోజువారీ ఖర్చులుంటాయి. పనులు ముందుకు సాగవు. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. మీ పొరపాట్లు సరిదిద్దుకోండి. మీ అశక్తతను ఇతరులపై చూపవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగండి. మీ తప్పిదాలకు ఇతరులను నిందించవద్దు. విజ్ఞతతో మెలగండి. చేస్తున్న పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ప్రతివ్యవహారం ధనంతో ముడిపడి ఉంటుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. ధనసమస్యలు ఎదురవుతాయి. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. ఓర్పుతో పనులు కొనసాగించండి. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపం. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
శుభవార్త వింటారు. తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. న్యాయనిపుణులను సంప్రదిస్తారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సర్వత్రా అనుకూలమే. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. పరిచయస్తులు మీ చిత్తశుద్ధిని ప్రశంసిస్తారు. మీపై వచ్చిన అభియోగాలు తొలగిపోగలవు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమస్కంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అధికం. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్య అనుకోవద్దు. సంకల్పబలంతో శ్రమిస్తేనే లక్ష్యం సిద్ధిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆత్మీయుల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా కొనసాగించండి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది.

ఆటోను ఢీకొన్న ట్రక్కు.. ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఓ తల్లి మృతి.. ఎక్కడ?

ఆటోను ఢీకొన్న ట్రక్కు.. ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఓ తల్లి మృతి.. ఎక్కడ?నల్గొండలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ఓ మహిళతో పాటు ఆమె ఇద్దరు కుమారులను బలిగొంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. యాదాద్రి-భోంగిర్ జిల్లా భువోంగిర్ మండలం వాడపర్తి శివార్లలో సోమవారం సాయంత్రం ఈ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన డొంకెన కేతమ్మ (60), ఆమె కుమారులు డొంకెన సురేష్ (32), డొంకెన నరేష్ (30)గా గుర్తించారు. నరేష్ వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తి, సురేష్ టీజీఎస్సార్టీసీ అద్దెకు తీసుకున్న బస్సులో డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

5 వేలమంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవకాశాలను కల్పించడానికి ఏపితో బివైఎస్‌టి భాగస్వామ్యం

5 వేలమంది యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవకాశాలను కల్పించడానికి ఏపితో బివైఎస్‌టి భాగస్వామ్యంఅమరావతి: యువతలో వ్యవస్థాపక సామర్థ్యాన్ని వెలికి తీయడానికి, పర్యావరణ అనుకూల జీవనోపాధి అవకాశాలను సృష్టించడమే లక్ష్యంగా, భారతీయ యువ శక్తి ట్రస్ట్(బివైఎస్టి) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సూక్ష్మ మరియు నానో వ్యాపార సంస్థలను విస్తరింప చేయటానికి, వాటిని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా వాటికి అవసరమైన కౌన్సెలింగ్, శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, ఆర్థిక లభ్యత, చేయూత అందించటం ద్వారా బివైఎస్టి మద్దతును అందిస్తుంది.

రాజ్యసభకు వెళ్లనున్న మెగా బ్రదర్ నాగబాబు?

రాజ్యసభకు వెళ్లనున్న మెగా బ్రదర్ నాగబాబు?ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబుకు అదృష్టం కలిసొచ్చిందనే చెప్పాలి. నాగబాబును కొన్ని రోజుల క్రితం ఎమ్మెల్సీగా నియమించారు. ఆయనను జనసేన కోటా నుంచి రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటారని పుకార్లు వచ్చాయి. ఈ పుకారుపై తాజా సమాచారం ఏమిటంటే నాగబాబు ఇప్పుడు రాజ్యసభకు వెళతారు. జూన్, 2026లో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజ్యసభ సీట్లు ఖాళీ అవుతాయి. అందువల్ల, జనసేనకు ఒక రాజ్యసభ సీటు లభిస్తుంది. నాగబాబు జనసేన శిబిరం నుండి అభ్యర్థి అవుతారని ఏపీ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

ఒక్క పైసా కూడా అవినీతి లేకుండా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ : సీఎం చంద్రబాబు

ఒక్క పైసా కూడా అవినీతి లేకుండా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ : సీఎం చంద్రబాబుఒక్క పైసా కూడా అవినీతి లేకుండా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలను అందజేస్తామని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు. ఆయన సోమవారం నంద్యాల జిల్లాలోని కొత్త బురుజు గ్రామంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అర్హులైన రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన తప్పులను, విధ్వంసాన్ని సరి చేస్తున్నామన్నారు.

ఆర్థిక సమస్యలు.. పెంచలేక ముగ్గురు కుమార్తెలను చంపేసిన తండ్రి

ఆర్థిక సమస్యలు.. పెంచలేక ముగ్గురు కుమార్తెలను చంపేసిన తండ్రిఆర్థిక సమస్యల కారణంగా పిల్లలను పెంచేందుకు స్థోమత లేకపోవడంతో కామారెడ్డి పట్టణంలో ఒక వ్యక్తి తన ముగ్గురు కూతుళ్లను సరస్సులో తోసేసి హత్యచేశాడు. శనివారం రాత్రి ఆయత్ (7), మరియం (5) మృతదేహాలను సరస్సు నుండి వెలికి తీయగా, ఆదివారం ఉదయం షిఫాత్ (8) మృతదేహాన్ని వెలికి తీశారు. ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ ఇస్మాయిల్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆదివారం అతన్ని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...

08-03-2026 నుంచి 14-03-2026 వరకు ఫలితాలు-నేటి కంటే రేపు శుభం అన్న భావంతో...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం అనుకూలదాయకం. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ప్రముఖుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చి పుచ్చుకుంటారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ధన సహాయం, ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ మదుపు తగదు. వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. రశీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. మీ నుంచి విషయం రాబట్టేందుకు కొందరు యత్నిస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ బాధృతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాలు, సాఫ్ట్ వేర్ విద్యార్థులకు అవకాశాలు లభిస్తాయి.

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...

07-03-2026 శనివారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ముఖ్యులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.

రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?

రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి.. కొబ్బరి మాలను సమర్పిస్తే.. శని, రాహు-కేతు దోషాలు..?గణేశుడిని అడ్డంకులను తొలగించేవాడు. కష్టాలను తొలగించేవాడుగా భావిస్తారు. బాలచంద్ర సంకష్టి చతుర్థి నాడు వ్రత కథను పఠించడం లేదా వినడం వల్ల భక్తుల జీవితాల్లోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. ఈ రోజును రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థిగా పిలుస్తారు. ఈ రాజయోగ సంకష్ట హర చతుర్థి రోజున వినాయకుడికి కొబ్బరి మాలను, గరికతో మాలను కట్టి సమర్పించడం ద్వారా శనిదోషాలు, రాహు కేతు దోషాలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. సాయంత్రం పూట వినాయకుని ఆలయాల్లో జరిగే అభిషేకాలను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వ దోషాలు తొలగిపోతాయి.

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై ఉన్న ప్రఖ్యాత శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మార్చి 6 నుండి 8 వరకు మహాకుంభాభిషేకం జరగనుంది. ఇది 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే అత్యంత ముఖ్యమైన వేడుకలలో ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం మార్చి 8న ఉదయం 9.24 గంటలకు 12 పవిత్ర నదుల నుండి సేకరించిన పవిత్ర జలాలను ఉపయోగించి ఆలయ బంగారు గోపురానికి అభిషేకంతో ముగుస్తుంది.

06-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...

06-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు : ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ముఖ్యులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.
