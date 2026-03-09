10-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : దుబారా ఖర్చులు విపరీతం....

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. పరస్పరం కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి. ఆకస్మిక ప్రయాణం చేయవలసి వస్తుంది.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అన్నింటా మీదే పైచేయి. కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. ఏ పని మొదలెట్టినా మొదటికే వస్తుంది. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాపరుస్తాయి. ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోవద్దు. పట్టుదలతో శ్రమిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. శుభకార్యానికి హాజరుకాలేరు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్ధికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. ఆటంకాలెదురైనా చేస్తున్న పనులు కొనసాగించండి. ఆచితూచి సంభాషించండి. వాహనదారులకు అత్యుత్సాహం తగదు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
దీర్ఘకాలిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. రోజువారీ ఖర్చులుంటాయి. పనులు ముందుకు సాగవు. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. మీ పొరపాట్లు సరిదిద్దుకోండి. మీ అశక్తతను ఇతరులపై చూపవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగండి. మీ తప్పిదాలకు ఇతరులను నిందించవద్దు. విజ్ఞతతో మెలగండి. చేస్తున్న పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ప్రతివ్యవహారం ధనంతో ముడిపడి ఉంటుంది.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. ధనసమస్యలు ఎదురవుతాయి. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. ఓర్పుతో పనులు కొనసాగించండి. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపం. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
శుభవార్త వింటారు. తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. న్యాయనిపుణులను సంప్రదిస్తారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సర్వత్రా అనుకూలమే. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. పరిచయస్తులు మీ చిత్తశుద్ధిని ప్రశంసిస్తారు. మీపై వచ్చిన అభియోగాలు తొలగిపోగలవు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమస్కంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు అధికం. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్య అనుకోవద్దు. సంకల్పబలంతో శ్రమిస్తేనే లక్ష్యం సిద్ధిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆత్మీయుల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా కొనసాగించండి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది.