శనివారం, 7 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

05-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- అన్ని విధాలా బాగుంటుంది..

Astrology
Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. చిట్స్, ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు. కొత్తపనులు చేపడతారు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు, అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి.
 
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అన్నివిధాలా బాగుంటుంది. చిత్తశుద్ధిని చాటుకుంటారు. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. అనవసర విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
విశేష ఫలితాలున్నాయి. లక్ష్యం సాధిస్తారు. సర్వత్రా ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఏ పనీ చేయబద్ధి కాదు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంది. పసులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఆకారణంగా మాటపడవలసి వస్తుంది. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు, ఖర్చులు సామాన్యం. 
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. నిస్తేజానికి గురవుతారు. ఓర్పుతో మెలగండి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. కష్టం ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వ్యవహారాలు వాయిదా వేయటం శ్రేయస్కరం. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంకల్పసిద్ధితో యత్నాలు సాగించండి. ఓర్పుతో శ్రమిస్తేనే కార్యం సాధ్యమవుతుంది. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. అవకాశం చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొందరి నిర్లక్ష్యం మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉల్లాసం కలిగిస్తుంది.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఊహించని ఖర్చు చికాకుపరుస్తుంది. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. స్థిమితంగా ఉండానికి యత్నించండి. అప్రియమైన వార్త వింటారు. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంది. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. సన్నిహితులకు సాయం అందిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. 
 
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ధృఢసంకల్పంతో ముందుకు సాగండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఏ విషయాన్నీ పట్టించుకోవద్దు. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. నగదు జమ చేసేటపుడు జాగ్రత్త. కొత్త వ్యక్తులను ఓ కంట కనిపెట్టండి. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు.

Watch More Videos

Chain snatching: హన్మకొండలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసు.. వీడియో వైరల్

Chain snatching: హన్మకొండలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసు.. వీడియో వైరల్తెలంగాణ హన్మకొండలోని ఎక్సైజ్ కాలనీలో శుక్రవారం సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయిన చైన్ స్నాచింగ్ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇలాంటి సంఘటనలను అరికట్టడానికి పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. మామిండ్ల నవ్య అనే మహిళ శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో తన ఇంటి ముందు ముగ్గువేస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీలో ఒక దుండగుడు ఆమె మెడలోని బంగారు గొలుసును లాక్కొని పక్క వీధిలో తన సహచరుడు వేచి ఉన్న బైక్‌పై పారిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది.

వేసవిలో మండే ఎండలు.. క్యూలైన్లలో ప్రజలు నిలవొద్దు.. ఒకే నెలలో 3నెలల రేషన్

వేసవిలో మండే ఎండలు.. క్యూలైన్లలో ప్రజలు నిలవొద్దు.. ఒకే నెలలో 3నెలల రేషన్వేసవిలో మండే ఎండల్లో క్యూలైన్లలో నిలబడటాన్ని నివారించడానికి మూడు నెలలకు సరిపడా సామాగ్రిని ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని కేంద్రం రాష్ట్రాలకు సూచించింది. మార్చి మొదటి వారంలో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే నమోదవుతున్నాయి. ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలల్లో వేడి మరింత తీవ్రమవుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో, పౌర సరఫరాల శాఖ ఏప్రిల్‌లో మూడు నెలల బియ్యాన్ని ముందుగా సరఫరా చేయాలని రాష్ట్రాలకు లేఖ రాసింది. దీనివల్ల లబ్ధిదారులు పదే పదే రేషన్ దుకాణాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.

శాసనమండలిలో స్వల్ప అస్వస్థతకు గురైన బొత్స సత్యనారాయణ

శాసనమండలిలో స్వల్ప అస్వస్థతకు గురైన బొత్స సత్యనారాయణశాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు బొత్స సత్యనారాయణ స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అయితే, కౌన్సిల్‌లో ఆయన ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించింది. సభ్యులు వెంటనే వైద్యులకు ఫోన్ చేశారు. ప్రస్తుతానికి, ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని చెప్తున్నారు. ఆయన అనారోగ్యానికి కారణం బీపీలో హెచ్చుతగ్గులు అని వైద్యులు గుర్తించారు. బొత్సకు విశ్రాంతి ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం బొత్స ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.

యువతికి హోలీ రంగులు పూసి మత్తుపానీయం త్రాగించి తోటలోకి తీసుకెళ్లి...

యువతికి హోలీ రంగులు పూసి మత్తుపానీయం త్రాగించి తోటలోకి తీసుకెళ్లి...స్నేహం చాటున ఆ యువతిపై కన్నేసాడు యువకుడు. అదనుకోసం చూస్తున్న అతడికి హోలీ పండుగు రూపంలో వచ్చింది. స్నేహితురాలిపై ఫుల్లుగా రంగులు పులిమాడు. అలసిపోయిన ఆమెకి తాగేందుకు పానీయం ఇచ్చాడు. ఐతే అందులో మత్తుమందు కలిపాడు. దాంతో ఆమె మత్తులోకి జారుకున్నది. వెంటనే ఆమెను భుజాన వేసుకుని సమీపంలోని అటవీప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లాడు. ఆమెపై అత్యాచారం చేసేందుకు యత్నించాడు. కానీ అదృష్టవశాత్తూ, కారులో ఉన్న కొంతమంది అతను అమ్మాయిని తీసుకెళ్తున్న దృశ్యాన్ని చూసి అతన్ని వెంబడించారు. ఆమెపై అత్యాచారం చేసేందుకు యత్నిస్తున్న సమయంలో వీరంతా అక్కడికి వెళ్లారు.

బొత్స సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం.. నారా లోకేష్ ఆత్మీయ పలకరింపు

బొత్స సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం.. నారా లోకేష్ ఆత్మీయ పలకరింపురాజకీయాల్లో మర్యాద, మంచి ప్రవర్తనను నమ్మే వ్యక్తిగా నారా లోకేష్ మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. తన పెద్దలను పలకరించే విధానంలో లోకేష్ చాలా ప్రత్యేకత కలిగి ఉంటారు. ఆయన ఆప్యాయంగా, నిజాయితీగా ఉంటారు. శాసనమండలిలో ఎల్ఓపీ బొత్స సత్యనారాయణ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తర్వాత కౌన్సిల్‌కు తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా అలాంటి ప్రవర్తన కనిపించింది. సభా కార్యక్రమాల మధ్యలో బొత్స సత్యనారాయణను ఉద్దేశించి "బొత్స సత్యనారాయణ గారు నమస్కారం.." అంటూ మంత్రి లోకేష్ పలకరించారు.

03-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఖాయం..

03-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఖాయం..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్ధికస్థితి నిరాశాజనకం. ఖర్చులు విపరీతం. లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. రాజీమార్గంలో సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ముఖ్యమైన పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు.

హోలీ మార్చి 4వ తేదీన జరుపుకోవాలట.. ఎందుకంటే.. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం?

హోలీ మార్చి 4వ తేదీన జరుపుకోవాలట.. ఎందుకంటే.. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం?హోలీ పండుగ సాధారణంగా ఫాల్గుణ పౌర్ణమి రోజున జరుగుతుంది. అదే రోజు చంద్రగ్రహణం ఉంటే, ఆ పండుగను గ్రహణం తర్వాతి రోజు లేదా శుభ ముహూర్తంలో జరుపుకోవాలని శాస్త్రాలు సూచిస్తున్నాయి. చంద్రగ్రహణానికి సుమారు 9 గంటల ముందే సూతక కాలం ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహణం పూర్తయ్యే వరకు ఈ సూతకం కొనసాగుతుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఈ సమయంలో వర్ణాలు వేసుకోవడం, ఆహారం తీసుకోవడం, పూజలు చేయడం, ఆనంద వేడుకలు నిర్వహించడం మంచిది కాదని జోతిష్య పండితులు అంటున్నారు.

మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం-మళ్లీ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం 2028 డిసెంబరు 31న మాత్రమే

మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం-మళ్లీ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం 2028 డిసెంబరు 31న మాత్రమేచంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. మార్చి 3, మధ్యాహ్నం 3.20 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమై, సాయంత్రం 6.48 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా సాయంత్రం 4.34 నుంచి 5.33 గంటల వరకు సంపూర్ణ గ్రహణ కాలంగా ఉంటుంది. అయితే, భారత్‌లో ఇది సాయంత్రం 6.20 గంటల నుండి సుమారు 27 నిమిషాల పాటు కనిపిస్తుంది.

02-03-2026 సోమవారం ఫలితాలు : కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం...

02-03-2026 సోమవారం ఫలితాలు : కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. మీ ఇబ్బందులను ఆప్తులకు తెలియజేయండి. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యపడదు.

01-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. పనులు ముందుకు సాగవు...

01-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. పనులు ముందుకు సాగవు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com