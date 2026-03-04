05-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- అన్ని విధాలా బాగుంటుంది..

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. చిట్స్, ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికిపోవద్దు. కొత్తపనులు చేపడతారు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు, అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అన్నివిధాలా బాగుంటుంది. చిత్తశుద్ధిని చాటుకుంటారు. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. అనవసర విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
విశేష ఫలితాలున్నాయి. లక్ష్యం సాధిస్తారు. సర్వత్రా ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఏ పనీ చేయబద్ధి కాదు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంది. పసులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ఆకారణంగా మాటపడవలసి వస్తుంది. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు, ఖర్చులు సామాన్యం.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. నిస్తేజానికి గురవుతారు. ఓర్పుతో మెలగండి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. కష్టం ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వ్యవహారాలు వాయిదా వేయటం శ్రేయస్కరం. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంకల్పసిద్ధితో యత్నాలు సాగించండి. ఓర్పుతో శ్రమిస్తేనే కార్యం సాధ్యమవుతుంది. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. అవకాశం చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొందరి నిర్లక్ష్యం మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాఢ 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉల్లాసం కలిగిస్తుంది.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఊహించని ఖర్చు చికాకుపరుస్తుంది. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. స్థిమితంగా ఉండానికి యత్నించండి. అప్రియమైన వార్త వింటారు. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంది. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. సన్నిహితులకు సాయం అందిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు.
మీనం: పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ధృఢసంకల్పంతో ముందుకు సాగండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఏ విషయాన్నీ పట్టించుకోవద్దు. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. నగదు జమ చేసేటపుడు జాగ్రత్త. కొత్త వ్యక్తులను ఓ కంట కనిపెట్టండి. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు.