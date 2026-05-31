గురు చండాల యోగం, అధిగమించే మార్గాలు
జ్యోతిష శాస్త్రంలో గురు చండాల యోగం అనేది కొంతమంది జాతకులను పట్టి పీడిస్తుంటుంది. జాతక చక్రంలో 1,4,7,10 స్థానాలైన కేంద్రాల్లో గురు గ్రహం, రాహు గ్రహం కలిసి వుండటాన్ని గురు చండాల యోగం అంటారు.
దీనివల్ల విద్యార్థులు చదువుల్లో రాణించలేకపోవడం వుంటుంది. ఏది మాట్లాడినా వివాదాస్పదంగా మారడం, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పురోభివృద్ధి కానరాదు. అనవసరమైన ఒత్తిళ్లు అధికంగా ఎదురవుతాయని చెప్పబడింది. మహిళల జాతకంలో ఈ యోగం వున్నవారు పంచమస్థానం బలంగా లేనప్పుడు సంతాన విషయాల్లో ప్రతికూలతలు గోచరిస్తాయని చెప్పబడింది.
పరిహారాలు ఏమిటంటే..
బృహస్పతికి ఆరాధన చేయాలి
దత్తాత్రేయ స్వామిని పూజించాలి
దక్షిణామూర్తి పారాయణ చేయాలి
దుర్గా మాతను ఆరాధించాలి
అన్నదానం చేస్తే మేలు జరుగుతుంది
గోవులకు సేవ చేస్తే సమస్య పరిష్కారమవుతుంది
అలాగే మంగళ, శనివారాల్లో రాహుకాల నియమాలు పాటిస్తూండాలి.
31-05-2026 నుంచి 06-06-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహాల సంచారం ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి అడుగేయండి. అనాలోచిత నిర్ణయం తగదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. గురువారం నాడు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. సంతానానికి ఉన్నత విద్యావకాశం లభిస్తుంది. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. స్థిరచరాస్తి వ్యవహారంలో పునరాలోచన శ్రేయస్కరం. ఆప్తుల ఆహ్వానం ఆలోచింపచేస్తుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేపట్టిన పథకాలు నిదానంగా సత్ఫలితాలిస్తాయి. షాపుల స్థలమార్పు కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. కిట్టని వారు ఇబ్బందికి గురిచేస్తారు. వృత్తుల వారికి సామాన్యం.
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా లేదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. చిన్న విషయానికీ ఆందోళన చెందుతారు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. కష్టించినా ఫలితం ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. శుభలేఖ అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. సంప్రదింపులు కొలిక్కివస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పసులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది.
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. సావకాశంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. భేషజాలకు పోవద్దు. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. ఊహించని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. అవసరాలు వాయిదా చేసుకుంటారు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. పసులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొత్తయత్నాలు మొదలెడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది.