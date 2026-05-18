సోమవారం శివ నామ స్మరణతో కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే?
ప్రతి సోమవారం ఈ శక్తివంతమైన మంత్రాలను పఠించడం ద్వారా అభీష్టాలు నెరవేరడంతో పాటు శివ సాయుజ్యం లభిస్తుంది. మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది. సోమవారం శివయ్యను తలచుకోవడం ద్వారా ఉన్నత లక్ష్యాలను అధిగమించవచ్చు. ఇంకా శివానుగ్రహం లభిస్తుంది. సోమవారం శివ మంత్ర పఠనంతో లాభాలేంటో తెలుసుకుందాం..
Mantra to chant on Monday
సోమవారం పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా భయం, మానసిక ఆందోళన, ఒత్తిడి దూరమవుతుంది. ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యంగా వుంటారు. ప్రమాదాలను దూరం చేసుకోవచ్చు. అనుకూలత చేకూరుతుంది. అన్నీ కార్యాల్లో విజయం వరిస్తుంది. ధైర్యం పెరుగుతుంది. కర్మ ఫలాలతో ఏర్పడే అడ్డంకులు దూరమవుతాయి.
పూర్వ జన్మ పాపాలు, దోషాలు తొలగిపోతాయి. వివాహం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరంగా పురోభివృద్ధి వుంటుంది. ఆయురారోగ్యాలతో పాటు ఆయుష్షు పెరుగుతుంది.
సోమవారం పూట ఉదయం గానీ, సాయంత్రం గానీ శివుని ముందు ఓ దీపాన్ని వెలిగించి.. శివలింగానికి అభిషేకం చేసి పాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి.. మనస్ఫూర్తిగా పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని లేదా ఇతర శివ నామాలను జపించడం ద్వారా అనుకున్న కార్యాలు అనుకున్నట్లు జరుగుతాయి. ప్రతి సోమవారం ఐదు నిమిషాల పాటైనా శివ నామ జపం చేస్తే ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. కర్మ తొలగిపోతుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నిలిపి వేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యలను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ అలవాట్లు, బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
17-05-2026 నుంచి 23-05-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. కార్యదీక్షతో పట్టుదలతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి నిరుత్సాహపడతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అవసరాలకు అతికష్టమ్మీద ధనం అందుతుంది. చేపట్టవలసిన పనులను మధ్యలోనే నిలిపివేయవద్దు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. యత్నాలకు పెద్దల ప్రోత్సాహం వుంటుంది. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఒక వార్త ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగస్తులకు ఏమరపాటు ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యులకు వివరణ ఇచ్చుకుంటారు. వ్యాపారాలు క్రమంగా ఊపందుకుంటాయి. మీ పథకాలు ఆశించిన ఫలితాలనిస్తాయి. వృత్తి, ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.
Amavasya: అమావాస్య రోజున హనుమంతునికి పూజ.. ఆలయానికి వెళ్తే...?
అమావాస్య రోజున హనుమంతునికి పూజ చేయడం విశేషం. శనివారం పూట అమావాస్య రావడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. అమావాస్య రోజున పిండి ఉండలు చేసి చేపలకు వేయడం లేదా చీమలకు పంచదార కలిపిన పిండిని చల్లడం వల్ల కాలసర్ప దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజున మహిళలు తమ భర్త క్షేమం కోరుతూ విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం ఆచారంగా వస్తోంది. అమావాస్య రోజున రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించి, ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల పితృ దోష తీవ్రత తగ్గుతుంది.