సంబంధిత వార్తలు
- 17-05-2016 ఆదివారం ఫలితాలు - మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి..
- 16-05-2026 శనివారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - 12 రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా వుంది?
- 15-05-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది
- 14-05-2016 గురువారం ఫలితాలు- మీపై వచ్చిన అభియోగాలు సమసిపోగలవు
- 13-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థిక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది
18-05-2026 సోమవారం ఫలితాలు - విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు.. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త...
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం.
విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పరిచయాలు బలపడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. వాహనం జాగ్రత్తగా నడపండి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆచితూచి అడుగేయండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. స్థిమితంగా అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆప్తుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు సంకల్పసిద్ధి ముఖ్యం. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పెద్దఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. శుభలేఖ అందుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సర్వత్రా అనుకూలదాయకం. వాక్పటిమతో నెట్టుకొస్తారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. గుట్టుగా మెలగండి. అంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపుచేస్తారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కలిసివచ్చే సమయం. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. ఆర్థికపరంగా మంచి ఫలితాలున్నాయి. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. అనవసర జోక్యం తగదు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
పలుకుబడి ఉన్న వారితో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. కొన్ని పనులు అనుకోకుండా పూర్తవుతాయి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
విశేషఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు, కారక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. సంకల్పబలంతో లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఊహించని ఖర్చులుంటాయి, మితంగా సంభాషించండి. ఆగ్రహావేశాలకు గురికావద్దు. చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. అనుమానాలకు గురికావద్దు. కొందరి వ్యాఖ్యులు ఉద్రేకపరుస్తాయి. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది. రావలసిన ధనం ఆలస్యంగా అందుతుంది. చెల్లింపులు, అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. మీ కోపతాపాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. వేడుకకు హాజరవుతారు. కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
చక్కని ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. కిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
Put Chutney యూ ట్యూబర్ నుంచి విజయ్ కేబినెట్లో విద్యాశాఖ మంత్రిగా రాజ్ మోహన్
Put Chutney, అతడు ఓ యూట్యూబర్గా తమిళనాడులో చాలామందికి తెలుసు. టీవీకే పార్టీ నుంచి విజయం సాధించిన Put Chutney రాజ్మోహన్ ఏకంగా తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కేబినెట్లో పాఠశాల విద్య, తమిళ అభివృద్ధి, సమాచార, ప్రచార శాఖ, చలనచిత్ర సాంకేతికత- సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రిగా నియమించారు. దీనితో తమిళనాడులో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సంచలనాల కోసం విజయ్ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారంటూ కొందరు అభిప్రాయపడుతుంటే మరికొందరు ఇంటర్నెట్ జనరేషన్ ను మంత్రులుగా చూడటం ఆనందంగా వుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
వట సావిత్ర వ్రతం నాడు దీపాలు వెలిగిస్తుండగా మర్రిచెట్టుకు అంటుకున్న నిప్పు, వీడియో
బీహారు రాష్ట్రంలోని పాట్నాలో వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం... మర్రిచెట్టు భక్తులు చేసిన పొరపాటు వల్ల కాలిపోయింది. వట సావిత్రి వ్రతం సందర్భంగా పెద్దఎత్తున భక్తులు వందల ఏళ్లనాటి వటవృక్షం వద్దకు వచ్చి పూజలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా వారు చెట్టు మొదల్లో దీపాలు వెలిగించారు. ఇలా వెలిగిస్తుండగా చెట్టుకు చుట్టి వున్న దారాలకు నిప్పు అంటుకుంది. వెంటనే ఆ మంటలు కాస్తా చెట్టుకు వ్యాపించాయి. దీనితో భక్తులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. పూజ సమయంలో వెలిగించిన దీపాలు, కర్పూర హారతులు ఇవ్వడం వల్ల ఈ అనర్థం చోటుచేసుకున్నది భక్తులు తెలిపారు.
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందా? ప్రభుత్వ వివరణ ఏంటి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రంగ రవాణా సంస్థ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రైవేటుపరంకానుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీంతో ఆర్టీసీ కార్మికులు, ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పైగా, సంస్థలో కొత్తగా వందల సంఖ్యలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నారు. దీంతో ప్రైవేటు పరం చేయనున్నారనే వార్తలకు ఇలాంటి చర్యలు మరింత ఊతమిస్తున్నాయి.
వైకాపా మాజీ మంత్రి రజనీపై ఎస్సీఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు - పాస్పోర్టు అప్పగింత
వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి విడద రజనీతో పాటు పలువురు వైకాపా నేతలపై పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరి పేటలో ఎస్సీఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదైంది. టీడీపీ మహిళా నేత పిల్లి కోటి ఫిర్యాదుతో వారిపై పోలీసులు ఎస్టీఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో మాజీ మంత్రి విడదల రజనీ తన పాస్పోర్టును నరసరావు పేట డీఎస్పీ కార్యాలయంలో అప్పగించారు.
18-05-2026 సోమవారం ఫలితాలు - విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు.. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త...
17-05-2016 ఆదివారం ఫలితాలు - మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులు సాయం అందిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నిలిపి వేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యలను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ అలవాట్లు, బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
17-05-2026 నుంచి 23-05-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. కార్యదీక్షతో పట్టుదలతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి నిరుత్సాహపడతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అవసరాలకు అతికష్టమ్మీద ధనం అందుతుంది. చేపట్టవలసిన పనులను మధ్యలోనే నిలిపివేయవద్దు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. యత్నాలకు పెద్దల ప్రోత్సాహం వుంటుంది. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఒక వార్త ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగస్తులకు ఏమరపాటు ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యులకు వివరణ ఇచ్చుకుంటారు. వ్యాపారాలు క్రమంగా ఊపందుకుంటాయి. మీ పథకాలు ఆశించిన ఫలితాలనిస్తాయి. వృత్తి, ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు.
Amavasya: అమావాస్య రోజున హనుమంతునికి పూజ.. ఆలయానికి వెళ్తే...?
అమావాస్య రోజున హనుమంతునికి పూజ చేయడం విశేషం. శనివారం పూట అమావాస్య రావడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. అమావాస్య రోజున పిండి ఉండలు చేసి చేపలకు వేయడం లేదా చీమలకు పంచదార కలిపిన పిండిని చల్లడం వల్ల కాలసర్ప దోష ప్రభావం తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజున మహిళలు తమ భర్త క్షేమం కోరుతూ విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం ఆచారంగా వస్తోంది. అమావాస్య రోజున రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించి, ప్రదక్షిణలు చేయడం వల్ల పితృ దోష తీవ్రత తగ్గుతుంది.
అమావాస్య రోజున శని జయంతి- ఏకకాలంలో అదృష్ట యోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి?
అమావాస్య రోజున శని జయంతి రావడం విశేషం. అదీ శనివారం కూడా రావడం మరింత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుందనే చెప్పాలి. ఈసారి శని జయంతి నాడు శశ మహాపురుష యోగం, గజకేసరి యోగం, బుద్ధాదిత్య యోగం, సౌభాగ్య యోగం మరియు శోభన యోగం వంటి శక్తివంతమైన యోగాలు ఏకకాలంలో ఏర్పడుతున్నాయి. మూడు శతాబ్దాల తర్వాత సంభవిస్తున్న ఈ పంచ యోగాల కలయిక విశ్వంలో భారీ మార్పులకు సంకేతంగా నిలుస్తోంది.