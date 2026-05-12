13-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థిక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది

తమిళనాడు సీఎంకి స్పెషల్ ఆఫీసర్గా జ్యోతిష పండితుడు, సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలంటున్న ఉదయనిధి
తమిళ రాజకీయాలు ముందుగానే ప్రణాళికాబద్ధంగా చర్చించుకుని జరుగుతున్నాయా లేదంటే అప్పటికప్పుడు మాట్లాడేస్తున్నారా అనేటటువంటి చర్చ అయితే ఇప్పుడు సాగుతోంది. ఎందుకంటే.. ఒకవైపు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఓ జ్యోతిష్య పండితుడిని తనకు ప్రత్యేక అధికారిగా నియమించారు. అదేసమయంలో తొలిరోజు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉయనిధి స్టాలిన్ మాత్రం సనాతన ధర్మాన్ని తమిళనాడు నుంచి తరిమేయాల్సిందేనంటూ మాట్లాడారు.
Chain Snatching: వరంగల్లో పెరుగుతున్న చైన్ స్నాచింగ్ కేసులు
వరంగల్లో గొలుసు దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. సోమవారం రాత్రి కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ముగ్గురు సభ్యుల ముఠా మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో దాడులకు పాల్పడింది. సాధారణ పద్ధతులకు భిన్నంగా, దుండగులు పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరినీ లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. దీంతో నగరం మొత్తం భయాందోళనలకు గురైంది. అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన క్రిస్టియన్ కాలనీలో జరిగింది. అక్కడ మైదం వివేక్ అనే న్యాయవాది తన నివాసం బయట కూర్చుని ఉండగా, పల్సర్ మోటార్సైకిల్పై వచ్చిన ముగ్గురు దుండగులు అతని మెడలోని రెండు తులాల బంగారు గొలుసును లాక్కున్నారు.
విజయవాడ నగరానికి బుడమేర డేంజర్ బెల్స్, ఇంకా పూర్తికాని రక్షణగోణ, వరద వస్తే...?
బుడమేరు వరదను విజయవాడ నగరవాసులు ఎన్నటికీ మర్చిపోలేరు. దాదాపు 10 రోజుల పాటు బుడమేరు వరద జలదిగ్బంధంలో నగరవాసులు విలవిలలాడారు. 24 మంది మృత్యువాత పడగా కోట్లలో ఆస్తినష్టం జరిగింది. మరో 2 నెలల్లో వర్షా కాలం రాబోతోంది. అప్పట్లో ఆపరేషన్ బుడమేరుతో మొత్తం దారికి తెస్తామని, గండ్లు పూడ్చటమే కాకుండా ఆక్రమణలు తొలగించి రక్షణ గోడలు నిర్మిస్తామని చెప్పారు. కానీ బుడమేర పరీవాహక ప్రాంతంలో ఆ పరిస్థితి కనబడటంలేదు. గండి పడిన చోట ఇంకా నిర్మాణం పూర్తికాలేదు. ఈ నేపధ్యంలో వరదలు వస్తే... మళ్లీ బుడమేరు విశ్వరూపాన్ని విజయవాడ నగర ప్రజలు చూడాల్సి వస్తుంది.
చకచక పనులు చేస్తోన్న విజయ్.. శ్రీలంక జాలర్ల కోసం జైశంకర్కు లేఖ
శ్రీలంక నిర్బంధంలో ఉన్న తమిళనాడు మత్స్యకారులందరినీ, వారి చేపల వేట పడవలను త్వరగా విడిపించేందుకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని దౌత్య మార్గాలను వినియోగించుకోవాలని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ మంగళవారం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. వారి సురక్షితమైన స్వదేశీ రప్పణను కూడా నిర్ధారించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. రామనాథపురం జిల్లాలోని మండపానికి చెందిన ఆరుగురు మత్స్యకారులను మంగళవారం శ్రీలంక నౌకాదళం అరెస్టు చేసిన విషయాన్ని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ దృష్టికి తీసుకువస్తూ విజయ్ మాట్లాడుతూ, ఆ మత్స్యకారులు మే 10న చేపల వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్లారని, అంతర్జాతీయ సముద్ర సరిహద్దు రేఖను దాటారనే ఆరోపణతో వారిని అరెస్టు చేసి, వారి చేపల వేట పడవను స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిపారు.
రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే పోక్సో కేసు : బండి సంజయ్
తన కుమారుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడంపై తెలంగాణ ప్రాంతానికి బీజేపీ నేత, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పందించారు. రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే ఈ కేసును నమోదు చేశారని ఆరోపించారు. తాను కేంద్ర మంత్రి స్థాయికి ఎదగడాన్ని జీర్ణించుకోలేని శక్తులు పన్నిన కుట్ర ఇదని, న్యాయవ్యవస్థే నిజానిజాలు తేలుస్తుందని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, ప్రధాని మోడీ బేటీ బచావో నినాదం ఏమైందని, కేంద్ర మంత్రి కుమారుడిపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారని ప్రశ్నించారు.
13-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థిక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఖర్చులు విపరీతం చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖుల కలయిక వీలుపడదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆప్తుల వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపజేస్తాయి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు సానుకూలనువుతాయి. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ప్రకటనలు ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.
ఇంట్లో పిల్లిని పెంచడం మంచిదేనా? వాస్తు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది?
పిల్లి మన దారికి అడ్డంగా వస్తే అది దుశ్శకునమని తరచుగా చెబుతుంటారు. ఎవరైనా ప్రయాణం మొదలుపెడుతుంటే, జాగ్రత్తగా, ఆలోచనాత్మకంగా ముందుకు సాగడం మంచిది. చేతిలో ఉన్న పనిని వాయిదా వేయడాన్ని కూడా పరిగణించవచ్చు. అయితే, అది కేవలం ఆఫీసుకు రోజూ చేసే ప్రయాణం అయితే, ముందుకు వెళ్లే ముందు ఒక నిమిషం ఆగి కూర్చోవాలి. పిల్లులకు ప్రతికూల శక్తుల పట్ల అధిక సున్నితత్వం ఉంటుంది. దుష్ట శక్తులు ఉన్న ప్రదేశాలలో అవి ఉండవు. పిల్లిని సానుకూల శక్తితో నిండిన జీవిగా ఎక్కువగా చూస్తున్నారు.
భక్తుల చిరకాల కోరికను నెరవేర్చిన పవన్: తిరుపతి నుంచి పళనికి బస్సు సేవలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, సనాతన ధర్మ ఉద్యమంపై దృఢమైన వైఖరిని అవలంబిస్తున్నారన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి నుండి పళనికి నేరుగా బస్సు సేవను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ భక్తుల చిరకాల కోరికను నెరవేర్చారు. తమిళనాడు బీజేపీ యువ నాయకుడు, దక్షిణ భారతదేశంలోని విప్లవాత్మక రాజకీయ నాయకులలో ఒకరైన అన్నామలై, ఈ విషయానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు.
12-05-2026.. మంగళవారం ఫలితాలు - సర్వత్రా అనుకూలమే
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. సమయస్ఫూర్తిగా మెలగండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు, కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవచ్చు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.