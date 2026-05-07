Written By పి.ప్రసూనా రామన్

08-05-2026: శుక్రవారం ఫలితాలు - సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సన్నిహితుల ప్రోత్సహిస్తారు. పనుల సానుకూలతకు కృషి ప్రధానం. ప్రముఖుల సందర్శన వీలుపడదు. స్థిరరరాస్తుల వ్యవహారంలో ఏకాగ్రత వహించండి, కీలక చర్యల్లో పాల్గొంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు తీరుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు పోగొట్టుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ధనలాభం, వాహన యోగం ఉన్నాయి. మాటతీరులో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయికి వీలుపడదు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్పుతాయి. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కలిసివచ్చే సమయం. ప్రతికూలతలను ఎదుర్కుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆత్మ స్థైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. సన్నిహితులు ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. అవకాశాలను అంది పుచ్చుకుంటారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో మెలకువ వహించండి. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తవుతాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం అంతంతమాత్రమే. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం తగ్గుతుంది. ఆశావహదృక్పదంతో మెలగండి. అతిగా ఆలోచించవద్దు. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగదు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆప్తులకు మీ సమస్యలను తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య కలహం. పట్టుదలకు పోవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు, అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
రావలసిన ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. బెట్టింగ్‌కు పాల్పడవద్దు. 
 
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 13.5 4 పాదములు, ఉత్తరాభాద్ర 1వ పాదం
చేపట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు, మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహార ఒప్పదాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు. మీ సమస్యలను సన్నిహితులకు తెలియజేయండి. ధన సమస్య ఎదురవుతుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పిల్లలకు ఉన్నత చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పసులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు. ప్రయాణం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీ పనితీరు ప్రశంనీయమవుతుంది. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. సభ్యత్వాల స్వీకరణకు అనుకూలం. మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పిల్లల దూకుడు అదుపు చేయండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు.

మహిళా ఎమ్మెల్యేను హగ్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించిన కాంగ్రెస్ నేత (video)తిరువనంతపురంలోని కేరళ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో అత్యంత సమస్యాత్మకమైన సంఘటన జరిగింది. ఇక్కడ ఒక మహిళా ఎమ్మెల్యే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో, శాసనసభ పార్టీ సమావేశం సందర్భంగా, కొత్తగా ఎన్నికైన కొల్లాం ఎమ్మెల్యే బిందు కృష్ణను హగ్ చేసుకునేందుకు, కేరళ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు చెరియన్ ఫిలిప్ ప్రయత్నించాడు. ఆమెను ఆ చర్యను ఇష్టపడలేదు. ఇంకా అతనిని హగ్ చేసుకోలేదు.

రావి చెట్టును కొట్టేసి అవతల పడేస్తే లేచి కూర్చుంది, బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం మహిమపోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటుంటే అత్యంత సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనవుతాము. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినవి చాలావరకు జరుగుతూ వస్తున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో ఇలాంటి ఆశ్చర్యకర సంఘటన ఒకటి జరిగింది. ముండ్లమూరు మండలం మారెళ్ల గ్రామంలో శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారి ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన జరుగుతున్న వేళ 15 రోజుల క్రితం జేసీబీతో పీకేసి పక్కన పడేసిన రావిచెట్టు అకస్మాత్తుగా లేచి నిలబడటంతో అంతా విస్మయానికి లోనవుతున్నారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో హోమగుండం ఏర్పాటు చేసేందుకు స్థలం చదును చేస్తూ రెండు వారాల క్రితం భారీ రావిచెట్టును జేసీబి సహాయంతో పీకేసారు.

రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి‌లపై కామెంట్స్.. కేటీఆర్‌పై కేసు నమోదుహనుమకొండలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో చేసినట్లు ఆరోపించబడుతున్న వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీ రామారావుపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ పోలీస్ కమిషనర్ సున్‌ప్రీత్ సింగ్‌ను కలిసిన హనుమకొండ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి, వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు ఈ ఫిర్యాదును దాఖలు చేశారు. మే 6న వరంగల్‌లో జరిగిన రైతు సంగ్రామ సదస్సులో, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై రామారావు అనుచితమైన, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారని వారు ఆరోపించారు.

తమిళనాట శరవేగంగా మారుతున్న రాజకీయాలు ... అన్నాడీఎంకే - డీఎంకే పొత్తు??తమిళనాడు రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు శరవేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 118 సీట్లు ఓ ఒక్క పార్టీకి రాలేదు. 108 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకేకు సంపూర్ణ మెజార్టీ లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ అర్లేకర్ ఆహ్వానించలేదు. మరోవైపు, ఈ ఎన్నికల్లో రెండో అతి పెద్ద పార్టీగా ఉన్న అన్నాడీఎంకే.. బద్ధ విరోధి అయిన డీఎంకేతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాహాలు మొదలుపెట్టినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Telangana: మహిళా సంఘాలకు రూ.27వేల కోట్ల రుణాలు అందించనున్న తెలంగాణ2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు (ఎస్‌హెచ్‌జీ) సుమారు రూ. 27,000 కోట్ల మేర రుణాలు అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్వయం సహాయక సంఘాలకు రూ. 26,621.47 కోట్ల రుణాలు విస్తరించాలనే లక్ష్యంతో కూడిన వార్షిక రుణ ప్రణాళికను రాష్ట్ర మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డి. అనసూయ సీతక్క గురువారం విడుదల చేశారు.

05-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - గిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్తమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కారదిశగా సాగుతాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణ విముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఖర్చులు అధికం. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.

04-05-2026 సోమవారం ఫలితాలు - బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ఖర్చులు విపరీతం. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆప్తులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.

03-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్త్రప్రాప్తి - ధనలాభం.. ఖర్చులు సామాన్యం....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉల్లాసాన్నిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

03-05-2026 నుంచి 09-05-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఓర్పుతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆదాయం నిరాశాజనకం. పురోగతి లేక నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. బంధువుల ఆకస్మిక రాక చికాకు కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహించండి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం విజయం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో తరచుగా సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు విశ్వసించవద్దు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు షాపుల స్థలమార్పు అనివార్యం. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు, పనిభారం. ధనప్రలోభాలకు తలొగ్గవద్దు, వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.

Ghee Adulteration Row: శ్రీవారి లడ్డూలో కల్తీ, భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపిన ప్యానెల్పదవీ విరమణ పొందిన ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య కమిషన్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో (టీటీడీ) జరిగిన భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపింది. ఈ వ్యవహారంలో మాజీ కార్యనిర్వాహక అధికారి (ఈవో) ఏవీ. ధర్మారెడ్డిని కీలక వ్యక్తిగా కమిషన్ పేర్కొనగా, మాజీ టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, అలాగే వైకాపా నాయకులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిల పేర్లు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయి.
