గురువారం, 7 మే 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

07-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఇతరులకు ధనసహాయం తగదు

Daily Horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆర్ధికంగా పర్వాలేదనిపిస్తుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య ఆద్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
నేడు అనుకూలదాయకం. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేయగలుగుతారు. వివాహయత్నాలు సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివస్తుంది. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
శుభవార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. వ్యవహారాలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. పందేలు, వినోదాల్లో అత్యుత్సాహం తగదు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. నిరాశకు గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ముందుకు సాగవు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. మీ కఠోర శ్రమ విజయానికి దోహదపడుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. పుణ్యక్షేత్రాలు, కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. చిన్న విషయానికి గొడవపడతారు. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకోవడం ఉత్తమం. అతిగా ఆలోచించవద్దు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు మీపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సర్వత్రా అన్నీ కార్యాల్లో మీదే పైచేయి. కీలక విషయాలపై పట్టు సాధిస్తారు. మీ కృషి స్ఫూర్తిదాయకమవుతుంది. వ్యతిరేకులు చేరువవుతారు. వివాహాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు, బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. కీలక పత్రాలు అందుతుంటారు.
 
ధనస్సు మూల, పూర్వాషాడ 13.5 4 పాదములు, ఉత్తరాహర 1వ పాదం
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. ఒక సంఘటన మీపై ప్రభావం చూపుతుంది. అనుభవజ్ఞుల సహాయంతో సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ చిత్తశుద్ధి ఆకట్టుకుంటుంది. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఖర్చులు ప్రయోజనకరం. సకాలంలో పనులు తేలికగా చేస్తారు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉన్నాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. ఓట్లు, పట్టుదలతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ఇతరులకు ధనసహాయం తగదు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. పెద్దల హితవు మీపై చక్కగా పనిచేస్తుంది. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. యత్నాలకు కుటుంబీకుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు, నోటిసులు అందుకుంటారు.

Watch More Videos

షాకింగ్, మళ్లీ డీఎంకే ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందా? అన్నాడీఎంకె మద్దతు ఇస్తుందా?

షాకింగ్, మళ్లీ డీఎంకే ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందా? అన్నాడీఎంకె మద్దతు ఇస్తుందా?తమిళనాడు రాజకీయాలు మలుపులు మీద మలుపులు తీసుకుంటున్నాయి. టీవీకె పార్టీ 108 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీ అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు తగిన బలం లేకుండా వుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ 5 స్థానాలు కలుపుకున్నా కూడా మరో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం వుంది. ఈ నేపధ్యంలో చిన్న పార్టీలను కలుపుకుని పోయేందుకు విజయ్ పార్టీ మంతనాలు సాగించినా ఎటూ తేలలేదు. మరోవైపు అన్నాడీఎంకే సైతం కొద్దిసేపటి క్రితం తమ పార్టీ టీవీకెకి మద్దతు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు చీలిపోయి టీవీకెకి మద్దతు ఇస్తారంటూ వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదనీ తెలిపారు.

Mahanadu: నెల్లూరులో ప్రారంభమైన తెలుగుదేశం మహానాడు పనులు

Mahanadu: నెల్లూరులో ప్రారంభమైన తెలుగుదేశం మహానాడు పనులునెల్లూరు జిల్లా, కోడవలూరు మండలంలోని ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్ వద్ద భూమి పూజ నిర్వహించడంతో, తెలుగుదేశం పార్టీ బుధవారం నాడు తన వార్షిక సమ్మేళనం 'మహానాడు' ఏర్పాట్లను ప్రారంభించింది. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమం మే 27 నుండి 29 వరకు జరగనుంది. మంత్రులు పొంగూరు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, నెల్లూరు ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పార్టీ నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ఏపీలో వర్షాలు, వడగాలులు తట్టుకోవాల్సిందే.. వాతావరణ శాఖ

ఏపీలో వర్షాలు, వడగాలులు తట్టుకోవాల్సిందే.. వాతావరణ శాఖకర్నాటక నుండి రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ వరకు విస్తరించి ఉన్న వాతావరణ వ్యవస్థ రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తుందని వాతావరణ శాఖాధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, శ్రీ సత్యసాయి వంటి జిల్లాల్లో గురువారం ఒక్కరోజే మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాలలో జల్లులు కురుస్తాయని అంచనా వేయగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వేడిని తట్టుకోవలసి ఉంటుంది.

112 మందితో మీకు బలం సరిపోదుగా, మరో ఆరుగురు కావాలి, TVK విజయ్‌కి షాక్

112 మందితో మీకు బలం సరిపోదుగా, మరో ఆరుగురు కావాలి, TVK విజయ్‌కి షాక్తమిళనాడులో తదుపరి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేసారు తమిళనాడు గవర్నర్. ఐకే కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి మాత్రం ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. టీవీకె చీఫ్ విజయ్ తమను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించవలసినదిగా గవర్నరును కోరగా ఆయన ప్రస్తుతం మీవద్ద వున్న బలం సరిపోదు కదా అని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మీవద్ద 112 మంది వున్నారు, మరి మిగిలిన ఆరుగురు ఎక్కడ అంటూ అడిగినట్లు మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో టీవీకె విజయ్ ఫిక్సులో పడినట్లు తెలుస్తోంది.

ఛత్తీస్‌గఢ్ మొదలు హర్యానా, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, బెంగాల్ వరకు సర్వత్రా కమల వికాసంలో కనిపించిన షా చాణక్య నీతి

ఛత్తీస్‌గఢ్ మొదలు హర్యానా, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, బెంగాల్ వరకు సర్వత్రా కమల వికాసంలో కనిపించిన షా చాణక్య నీతిఒకప్పుడు యావత్ దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసిన బెంగాల్ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా హింస, ప్రతీకారాల హోరు మాత్రమే వినిపించే ఒక చీకటి రాజకీయ కారిడార్‌లోకి నెట్టివేయబడింది. దాదాపు 35 సంవత్సరాల పాటు, కమ్యూనిస్ట్ రెడ్ కారిడార్ బెంగాల్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని బలహీనపరిస్తే, గత 15 సంవత్సరాలుగా అఖిల భారత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలన దానిని అవినీతి, అస్తవ్యస్తత అనే బురదలోకి మరింతగా లాగింది. బెంగాల్ యువత ఉపాధి కోసం తమ సొంత భూములను విడిచి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. మహిళలపై ఆకృత్యాలు, పరిపాలనా నిర్లక్ష్యం వంటివి బెంగాల్ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీశాయి.

03-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్త్రప్రాప్తి - ధనలాభం.. ఖర్చులు సామాన్యం....

03-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్త్రప్రాప్తి - ధనలాభం.. ఖర్చులు సామాన్యం....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉల్లాసాన్నిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

03-05-2026 నుంచి 09-05-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు

03-05-2026 నుంచి 09-05-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఓర్పుతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆదాయం నిరాశాజనకం. పురోగతి లేక నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. బంధువుల ఆకస్మిక రాక చికాకు కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహించండి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం విజయం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో తరచుగా సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు విశ్వసించవద్దు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు షాపుల స్థలమార్పు అనివార్యం. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు, పనిభారం. ధనప్రలోభాలకు తలొగ్గవద్దు, వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.

Ghee Adulteration Row: శ్రీవారి లడ్డూలో కల్తీ, భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపిన ప్యానెల్

Ghee Adulteration Row: శ్రీవారి లడ్డూలో కల్తీ, భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపిన ప్యానెల్పదవీ విరమణ పొందిన ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య కమిషన్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో (టీటీడీ) జరిగిన భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపింది. ఈ వ్యవహారంలో మాజీ కార్యనిర్వాహక అధికారి (ఈవో) ఏవీ. ధర్మారెడ్డిని కీలక వ్యక్తిగా కమిషన్ పేర్కొనగా, మాజీ టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, అలాగే వైకాపా నాయకులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిల పేర్లు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయి.

సూర్యోదయం వేళ జపించాల్సిన మంత్రం ఏమిటి?

సూర్యోదయం వేళ జపించాల్సిన మంత్రం ఏమిటి?రవి అంటే సూర్యుడు అని అర్థం. కనుక ఆదివారం నాడు ఆదిత్యుడికి ఆరాధన చేస్తే ఆయన అనుగ్రహం కలుగుతుంది. సూర్యుని అనుగ్రహం లేకపోతే కోరిన విద్య లభించదని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. జనకమహా రాజు గురువు యాజ్ఞవల్య్కుడు సూర్యుని అశుభ దృష్టి వల్ల వేదవిద్యను అభ్యసించలేకపోయాడు. అందువల్ల తపస్సు చేసి సూర్యుని శుభదృష్టి వల్ల సరస్వతిదేవి అనుగ్రహంతో శాస్త్రజ్ఞానం పొంది, యాజ్ఞవల్య్కస్మృతిని అందించాడు.

02-05-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు...

02-05-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ సహనానికి పరీక్షా సమయం. ఆచితూచి అడుగేయాలి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com