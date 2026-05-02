ఆదివారం, 3 మే 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

03-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్త్రప్రాప్తి - ధనలాభం.. ఖర్చులు సామాన్యం....

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉల్లాసాన్నిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
రుణ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తిచేస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. ఎదుటివారి తీరును గమనించి మెలగండి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యానుకూలత ఉంది. విమర్శలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఖర్చులు అధికం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. వేడుకకు హజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. శుభకార్యానికి యత్నాలు సాగిస్తారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
రుణసమస్యతో మనశ్శాంతి ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు మీపై సత్ ప్రభావం చూపుతాయి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పనుల్లో ఒత్తిడ అధికం. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వ్యవహార ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. కొత్త సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరాలు, చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. వ్యవహారాలు మీ ఆధ్వర్యంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. కష్టానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం 
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అయిన వారికి సాయం అందిస్తారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఒక ఆహ్వానం ఇరకాటానికి గురిచేస్తుంది. మీ శ్రీమతితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. రుణ సమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడండి. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేయండి. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కృషి ఫలించకున్నా యత్నించామన్న తృప్తి ఉంటుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆత్మీయుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు. 

గిన్నిస్ గ్లోరీ చారిత్రాత్మక మిస్సింగ్ లింక్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి: నవయుగకు మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడ్నవిస్ ప్రశంసచారిత్రాత్మక ముంబై-పూణే ఎక్స్‌‌ప్రెస్‌ వే మిస్సింగ్ లింక్ ప్రాజెక్ట్‌‌లో భాగంగా అత్యంత వెడల్పైన భూగర్భ సొరంగాన్ని నిర్మించి, నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (NECL) రెండు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులను సగర్వంగా తన సొంతం చేసుకుంది. ఈ అసాధారణ ఘనత భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల ప్రయాణంలో ఒక కీలక ఘట్టంగా నిలుస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇది సాటిలేని స్థాయిని, ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని, సరిహద్దులకు అతీతంగా నిర్మించాలనే సాహసోపేతమైన దార్శనికతను ప్రదర్శిస్తుంది. దశాబ్దాలుగా, సహ్యాద్రి పర్వతాల గుండా సాగే ముంబై-పూణే ప్రయాణం సుందరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇరుకైన రోడ్ల వల్ల నెమ్మదిగా ఉండేది.

బీజేపీ చిత్తుగా ఓడిపోతుంది... 200కు పైగా సీట్లలో గెలుస్తాం : మమతా బెనర్జీరాష్ట్ర శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని చిత్తుగా ఓడించి, తమ పార్టీ 200కు పైగా సీట్లలో విజయం సాధిస్తుందని వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా వెల్లడైన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలపై ఆమె స్పందిస్తూ, స్టాక్ మార్కెట్‌ను తారుమారు చేయడానికి తప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సృష్టించారని ఆరోపించారు.

అండమాన్-నికోబార్ బీచ్‌ నీటి అడుగున జాతీయ జెండా - గిన్నిస్ రికార్డ్అండమాన్-నికోబార్ పరిపాలన విభాగం శనివారం రాధానగర్ బీచ్‌లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీటి అడుగున జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి కొత్త గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. సుమారు 60 మీటర్ల పొడవు, 40 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఈ భారీ త్రివర్ణ పతాకాన్ని స్వరాజ్ ద్వీప్ (హేవ్‌లాక్ ద్వీపం) వద్ద సముద్రం అడుగున దించారు.

రైలు కింద పడబోయిన బాలుడు, దేవుడిలా వచ్చి కాపాడిన రైల్వే పోలీసు, వీడియోకదిలే రైళ్లు ఎక్కవద్దని రైల్వే స్టేషన్లలో హెచ్చరికలు చేస్తూనే వుంటారు. ఐతే కొంతమంది తొందరపాటుగా కదిలే రైలును ఎక్కేసి ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ రైల్వే స్టేషను నుంచి కదిలి వెళ్తున్న రైలును ఎక్కబోయాడు ఓ బాలుడు. ఐతే పట్టుతప్పి రైలుకి, ఫ్లాట్ఫామ్‌కు మధ్యలో పడబోయాడు. అది గమనించిన రైల్వే పోలీసు మెరుపులా కదిలాడు. తన చేత్తో పడిపోబోతున్న బాలుడిని ఇవతలకి లాగేసాడు. బాలుడికి పునర్జన్మ ఇచ్చి దేవుడిలా వచ్చి కాపాడిన ఆ పోలీసుకి ప్రజలు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.

Heatwave Warning: ఏపీలోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు.. వర్షాలు.. జాగ్రత్తఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) శనివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో హీట్‌వేవ్ పరిస్థితులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతల గురించి హెచ్చరించింది. విజయనగరం, మన్యం, పోలవరం, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

Vaishakh Purnima 2026: వైశాఖ పౌర్ణమి: చంద్రుడు, శ్రీలక్ష్మి పూజతో సర్వం శుభంవైశాఖ పౌర్ణమి మే 1న జరుపుకుంటారు. ఈ పౌర్ణమి రోజున చంద్రుడు తన పదహారు కళలతో సంపూర్ణ తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తాడు. ఈ పౌర్ణమి తిథి ఏప్రిల్ 30న రాత్రి 9:12 గంటల సమయంలో ప్రారంభమై మే 1వ తేదీ రాత్రి 10:52 గంటల సమయంలో ముగుస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనస్సుకు కారకుడిగా భావిస్తారు. జాతకంలో చంద్ర దోషం ఉన్నవారు, తరచుగా మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళనలతో బాధపడేవారికి ఈ పౌర్ణమి ఒక వరం. వైశాఖ పౌర్ణమి రాత్రి నిండు చందమామకు అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.

01-05-2026 నుంచి 31-05-2026 వరకు మీ మాస ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ మాసం నిరాశాజనకం. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమస్కంగా గడుపుతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. దంపతుల మధ్య తరచు కలహాలు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మనస్సుకు నచ్చిన వారితో కాలక్షేపం చేయండి. చిన్ననాటి మిత్రులు తారసపడతారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలివెళ్లకండి. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.

30-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - గ్రహసంచారం బాగుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాదనలకు దిగవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. యత్నాలు కొనసాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయవద్దు. కీలక విషయాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి.

Sri Narasimha Jayanti: నృసింహ జయంతి: పానకం, వడపప్పు... ఈ మంత్రాలతో పూజిస్తే..?ఏప్రిల్ 30, గురువారం నృసింహ జయంతి. ఈ రోజున నరసింహ స్వామిని పూజించినట్లైతే సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి. ఈ రోజున లక్ష్మీనరసింహకరావలంబ స్తోత్రం, నరసింహ అష్టోత్తరం, నరసింహాష్టకం, నరసింహ సహస్రనామాలను పఠిస్తే స్వామివారి అనుగ్రహం తప్పక లభిస్తుంది. అలాగే "ఓం నమో నారసింహాయ" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపిస్తే స్వామివారి కటాక్షం దక్కుతుందంటారు. "నారసింహాయ విద్మహే వజ్రనఖాయ ధీమహి తన్నోః సింహః ప్రచోదయాత్" అంటూ నృసింహ గాయత్రిని జపించినా అభీష్టాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.

29-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మీ కృషిలో లోపం లేకుండా చూసుకోండిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. తలపెట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టి పెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు.
