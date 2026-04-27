మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

28-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు...

మేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
లావాదేవీలు పురోగతిన సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అన్ని విధాలా యోగదాయకమే. అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. ఏకాగ్రతతో బాధ్యతలు నిర్వహించండి. ఖర్చులు విపరీతం. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయవంతమవుతుంది. అనురాగవాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొందరి అతి చొరవ ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మీ అభిప్రాయాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కలిసివచ్చే సమయం. నిరుత్సాహం వీడి శ్రమించండి. ఒక సమస్య మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. పిల్లల అత్యుత్సాహం అదుపుచేయండి.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. శుభకార్యం నిశ్చ, యమవుతుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. పిల్లల ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
గ్రహస్థితి ఏమంత అనుకూలం కాదు. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోవటానికి యత్నించండి. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ధైర్యంగా ముందుకెళతారు. ఆదాయానికి ధనసహాయం తగదు. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఉత్సాహంగా శ్రమించండి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. మీ ఏమరుపాటుతనం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
పట్టుదలతో శ్రమించి అనుకున్నది సాధిస్తారు. మీ సమర్ధతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఆప్తులకు చక్కని సలహాలిస్తారు. ధనసహాయం తగదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఇతరులకు వాహనం ఇవ్వవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సలహాలు ఆశించవద్దు. వ్యతిరేకులు తప్పుదారి పట్టిస్తారు. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. అప్రియమైన వార్త వింటారు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. చేపట్టిన పనులు ఆలస్యంగానైనా పూర్తి చేయగల్గుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు.

వాకింగ్‌కు వెళ్లినా వదలరా? హైదరాబాదులో మహిళకు వేధింపులు.. వీడియోనానక్‌రామ్‌గూడ సమీపంలోని సైకిల్ ట్రాక్‌పై రన్నింగ్ చేస్తుండగా ఓ మహిళకు వేధింపులు ఎదురయ్యాయి. ఈ సంఘటన నగర భద్రతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. రన్నింగ్ చేస్తూండగా ఓ యువకుడు బాధితురాలిని వెంబడించి అసభ్యంగా ప్రవర్తించబోయాడు. అప్రమత్తమైన యువతి నిందితుడిని వీడియో తీయబోగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని వెళ్లిపోయాడు.

ఆర్డర్ చేసిన వస్తువుల్ని డెలివరీ చేశాడు.. ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం..ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులను ఇంటికి డెలివరీ చేసిన ఓ కిరణా దుకాణదారుడు.. ఓ ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అకృత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఒడిశా రాజధాని భువనేశ్వర్‌లో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. సరుకులు డెలివరీ చేసేందుకు వచ్చిన ఓ కిరాణా దుకాణదారుడు, ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఎంబీఏ విద్యార్థినిపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Rains in Hyderabad: తెలంగాణలో తేలికపాటి వర్షాలు- ఎల్లో అలర్ట్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రానున్న 2 గంటల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉదయం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, తాజా హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఆకాశం మేఘావృతమై వాతావరణం చల్లబడింది. ఈ మేరకు ప్రభావిత జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రధానంగా హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో వానలు పడే అవకాశం ఉంది.

మేనకోడలిపై 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు అత్యాచారం.. మానసిక వికలాంగురాలైనా..?70 ఏళ్ల వృద్ధుడు వరసకు మేనకోడలు అయ్యే యువతిపై కన్నేశాడు. మానసిక వికలాంగురాలైన మేనకోడలుపై వృద్ధుడు అత్యాచారం చేసిన సంఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రం మహిసాగర్ జిల్లాలో జరిగింది. బాధితురాలు 26 ఏళ్ల యువతి మానసిక వికలాంగురాలు. ఈ క్రమంలో ఆ వృద్ధుడు సదరు యువతిని ఒంటిరిగా ఇంటికి రప్పించి అనంతరం ఆమెపై అతడు అత్యాచారం చేశాడు. యువతి తన తల్లికి చెప్పడంతో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి వృద్ధుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Woman: బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లోనే మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన మహిళరైలులోనే ఓ గర్భిణీ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ముర్డేశ్వర్- ఎస్ఎంవీటీ బెంగళూరు ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక గర్భిణీ స్త్రీ, రైలులోనే ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. బంట్వాల్ స్టేషన్ వద్ద తోటి ప్రయాణికులు- రైల్వే సిబ్బంది ఆమెకు సహాయం అందించారు. మంగళూరుకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బంట్వాల్ రైల్వే స్టేషన్‌లో, రైలు సంఖ్య 16586 ఆగినప్పుడు ఆదివారం రాత్రి ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది.

శ్రీవారికి కానుకగా 753 గ్రాముల బంగారు పతకాలను ఇచ్చిన బెంగళూరు భక్తురాలుబెంగళూరుకు చెందిన ఒక భక్తురాలు తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి శుక్రవారం నాడు రూ. 95 లక్షల విలువైన ఏడు బంగారు పతకాలను విరాళంగా సమర్పించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) నుండి వెలువడిన ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, ఎం. మహాదేవమ్మ అనే భక్తురాలు 753 గ్రాముల బరువు గల ఈ పతకాలను విరాళంగా ఇచ్చారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం లోపల ఉన్న రంగనాయకుల మండపంలో, ఆ భక్తురాలు ఈ పతకాలను టీటీడీ కార్యనిర్వాహక అధికారి ఎం. రవిచంద్ర, అదనపు కార్యనిర్వాహక అధికారి చి. వెంకయ్య చౌదరిలకు అందజేశారు.

పెంచలకోన.. భారీ సర్ప ఆకారపు కొండ.. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలునెల్లూరు జిల్లాలోని పెంచలకోనలో వెలసిన ప్రసిద్ధ పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో, ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 వరకు జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల కోసం భారీ ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. నవ నరసింహ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలకు వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. నెల్లూరుకు పశ్చిమాన సుమారు 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో, రాపూర్ మండలం సమీపంలో నెలకొని ఉన్న ఈ శతాబ్దాల నాటి పుణ్యక్షేత్రం, పెనుశిల నరసింహ స్వామి పేరుతోనే పిలువబడే వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం నడుమ లోపలి భాగంలో కొలువై ఉంది.

Masik Durgashtami: దుర్గాష్టమి రోజున దుర్గాదేవి పూజ.. ఎవరైతే విజయం కోరుకుంటారో?సంస్కృత పరిభాషలో దుర్గ అంటే దుర్గములను నశింపచేసేది అంటే కష్టాలను తీర్చేది లేదా ఓటమి లేనిది అని అర్థం అలాగే అష్టమి అంటే ఎనిమిదవ రోజు. దుర్గాష్టమి రోజున దుర్గాదేవి పూజ అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తుంది. భక్తిశ్రద్ధలతో దుర్గా అమ్మవారిని ఈరోజు ఆరాధిస్తే సమస్తమైనటువంటి కోరికలు తీరుతాయి. దుర్గాష్టమి తిథి శక్తి స్వరూపమైన దుర్గాదేవికి అంకితమయ్యే రోజు. అయితే ప్రతి మాసం ఈ దుర్గాష్టమి శుక్లపక్ష అష్టమి తిధి అనగా అమావాస్య నుంచి ఎనిమిదవ రోజు నాడు వస్తుంది. దుర్గామాత అనుగ్రహం కోసం దుర్గాష్టమి రోజు నాడు దుర్గాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. అలానే అస్త్ర పూజలు నిర్వహిస్తారు.

24-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - పొదుపు ధనం అందుకుంటారు.మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. సన్నిహితుల సాయంతో అవసరం తీరుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. కొందరి రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది.

వైశాఖ మాసం.. అష్టమి రోజున కాలభైరవ పూజ చేస్తే.. కుంకుమ దానంతో...?వైశాఖ మాసానికి మాధవ మాసం అని పేరు. శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన ఈ వైశాఖ మాసంలో తులసీ దళాలతో శ్రీ విష్ణువు, లక్ష్మీదేవితో కలిపి పూజించిన వారికి ముక్తి దాయకం. ఈ మాసంలో యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు పూజాదికాలకు, దానధర్మాలకు ఎంతో ఎక్కువ ఫలమిస్తాయి. ఈ మాసంలో రావి చెట్టుకు పూజలు చేయడం విశేష ఫలితాలినిస్తాయి. వైశాఖంలో జలదానం, అన్నదానం చేయడం కర్మలను తొలగిస్తుంది.
