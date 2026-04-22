గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

23-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - మీ కష్టం ఫలిస్తుంది

Daily Horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. వ్యవహారంలో సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి, ఇతర విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలమే. వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఇతరులకు సాయం చేస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రతి విషయంలోను ఆచితూచి అడుగేయండి. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. తెగిపోయిన బంధుత్వాలు బలపడతాయి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొత్త పనులు చేపడుతారు. అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టి అవస్థపడతారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరులను సంప్రదిస్తారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్థిక పురోగతి లేకుండా నిస్తేజానికి లోనవుతారు. అతిగా ఆలోచించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మనోధైర్యంతో శ్రమిస్తారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. పిల్లల ఉన్నత చదువులపై దృష్టిసారిస్తారు. గృహనిర్మాణం పూర్తి కావస్తుంది. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లావాదేవీలతో హడావుడిగా ఉంటారు. శ్రమాధిక్యత, అకాల భోజనం వద్దు. ఆచితూచి అడుగేయండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు, పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఖర్చులు అధికం, ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పొదుపు ధనం అందుతుంది. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి ఆపోహ కలిగిస్తుంది. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పెద్దల ఆశీస్సులందుకుంటారు. కలుపుగోలుగా వ్యవహరిస్తారు. మీ ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం, ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ఆత్మీయులను సంప్రదిస్తారు.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. అనుకున్న ఫలితాలు సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. ప్రణాళికలు చేసుకుంటారు. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. మాట అదుపులో ఉంచుకోండి. ఇతరులను తప్పు పట్టవద్దు. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోటానికి యత్నించండి. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. అందరితోను మితంగా సంభావించండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరిస్తారు. జాగ్రత్త అవసరం.  
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగులేస్తారు. ధనసహాయం తగదు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కావలసిన పత్రాలు కనిపించవు. చిన్న విషయానికి చికాకుపడతారు. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. అభీష్టాలు నెరవేరుతాయి. అనుకున్నది సాధిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆధిపత్యం చెలాయించవద్దు. ఆశలొదిలేసుకున్న బాకీలు వసూలవుతాయి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పిల్లల దూకుడు అదుపు చేయండి.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. ఏ విషయాన్నీ సమస్య అనుకోవద్దు. దుబారా ఖర్చులు. విపరీతం. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

Watch More Videos

అదృశ్యమైన హిందూ బాలిక బురఖా ధరించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది, అత్యాచారం చేసి పంపారంటూ...హిందూ మైనర్ బాలికలపై మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యాచారాలు జరుగుతున్నట్లు కేసులు నమోదు కావడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని అశోక్‌నగర్ జిల్లాలో అదృశ్యమైన ఒక మైనర్ హిందూ బాలిక, బురఖా ధరించి తన ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అత్యాచారం, బలవంతపు మత మార్పిడి ఆరోపణలతో పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పిప్రాయ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ముగ్గురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసుల తెలియజేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఘటనకు భోపాల్‌తో సంబంధం ఉంది.

తెలంగాణలో టీజీఎస్సార్టీసీ నిరవధిక సమ్మె.. మహిళలకే కాదు.. పురుష ప్రయాణీకులకు ఫ్రీ జర్నీప్రజా రవాణా వ్యవస్థ సిబ్బంది చేపట్టిన నిరవధిక సమ్మె కారణంగా సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో, మంచిర్యాలలో మహిళా ప్రయాణికులే కాకుండా పురుష ప్రయాణికులను కూడా టీజీఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించేందుకు అనుమతించారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి చేపట్టిన సమ్మె కారణంగా ప్రయాణికులకు కలిగే అసౌకర్యాన్ని నివారించేందుకు, బస్సులను కండక్టర్లు లేకుండా ప్రైవేట్ డ్రైవర్లతో నడుపుతున్నట్లు టీజీఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.

Jagan-KTR: జగన్- కేటీఆర్‌కు ఒకే రకమైన సవాళ్లు.. ఏంటది?వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ బహిరంగంగా ఒకరినొకరు సోదరులుగా సంబోధించుకుంటారు. వీరిద్దరి మధ్య అత్యంత సన్నిహిత అనుబంధం ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. వారిద్దరికీ ఒకరి పట్ల ఒకరికి అత్యంత గౌరవం, పరస్పర అభిమానం ఉన్నాయి. అయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, జగన్, కేటీఆర్ తమ రాజకీయ జీవితాలకు సంబంధించి కూడా దాదాపు ఒకే రకమైన సవాలును ఎదుర్కొంటున్నారు.

ఏడాదికి 50 వేల మంది రైతులు పాము కాటుతో మరణం, కొత్త పరికరంతో చెక్భారతదేశంలో పాము కాటు వల్ల చనిపోతున్న వారి సంఖ్య ప్రతి ఏటా సుమారు 50,000 నుండి 60,000 మంది వున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. దీనిని గమనించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖ నివారణ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా కిసాన్ మిత్ర చడి అనే పరికరాన్ని తయారుచేస్తోంది. ఈ పరికరాన్ని పొలాలకు వెళ్లినప్పుడు లేదా బహిరంగ ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు నేలపై వుంచితే అది 10 మీటర్ల పరిధిలో పాములు వుంటే వాటి కదలికను గమనించి వైబ్రేట్ అవుతుంది. దాంతో రైతు సమీపంలో పాములు వున్నాయన్న సంగతిని గుర్తించి ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు.

నీపై నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ కలగడంలేదు: నిశ్చితార్థమైన యువతితో కాబోయే భర్త, యువతి సూసైడ్నిశ్చితార్థం జరిగిన తర్వాత నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని ఎవరైనా చెప్తారా? చెబితే అవతలి వాళ్లు తట్టుకోగలరా? తట్టుకుని నిలబడగలిగే వాళ్లు వుంటారు. అలాకాకుండా కుంగిపోయేవారూ కూడా వుంటారు. అలా బాధతో ఓ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో చోటుచేసుకున్నది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కడప పటేల్ రోడ్డుకు చెందిన 26 ఏళ్ల రెహానాతో బెంగుళూరులో ఐటీ ఉద్యోగం చేస్తున్న షాజహాన్‌తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. షాజహాన్ ప్రొద్దుటూరికి చెందినవాడు. నిశ్చితార్థం అయ్యింది కనుక ఒకరికొకరు ఫోన్లలో మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఫిబ్రవరి 15న వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. మరికొన్ని రోజుల్లో వివాహం జరగాల్సి వుంది.

20-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు : నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు.. ఖర్చులు విపరీతం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. మీ శ్రీమతిలో మార్పు వస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే సూచనలున్నాయి.

19-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : ఆటుపోట్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాదనలకు దిగవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున అద్భుత కలయిక.. ఉప్పు, గవ్వలతో ఇలా చేస్తే?అక్షయ తృతీయ రోజున 19 ఏప్రిల్ 2026 ఆదివారం కృత్తిక నక్షత్రం కలవడం అద్భుతమైన కలయిక. ఈ రోజున కుమార స్వామిని పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి. ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అభిషేక ఆరాధనలు చేయించడం రాహు కేతు దోషాలను నివృత్తి చేస్తుంది. అలాగే అక్షయ తృతీయ రోజున కృత్తిక నక్షత్రం, ఆయుష్మాన్ యోగాల అద్భుత కలయిక జరుగతుంది. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు పాండవులకు అక్షయ పాత్రను అనుగ్రహించిన పవిత్ర దినం. అందుకే ఈ రోజున (19వ తేదీన) మార్కెట్ నుండి ఉప్పును కొనుగోలు చేసి, దానిని ఒక గాజు పాత్రలో నింపాలి. ఆ పాత్రను ఇంటి ఈశాన్య దిశలో (ఈశాన్య మూల) ఉంచాలి.

Simhadri Appanna: అక్షయ తృతీయ నాడే సింహాద్రి అప్పన్న నిజరూప దర్శనం.. చందనోత్సవంసింహాచలంలో కొలువుదీరిన శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి చందనోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.సింహగిరిపై కొలువైన వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఉగ్రరూపాన్ని శాంతింపజేయడానికి ఏడాది పొడవునా 120 కిలోల గంధపు లేపనంతో కప్పి ఉంచుతారు. కేవలం అక్షయ తృతీయ నాడు మాత్రమే జరిగే 'నిజరూప దర్శనం' వెనుక ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.. భక్త ప్రహ్లాదుడిని హిరణ్యకశిపుడి నుంచి శ్రీహరి ప్రహ్లాదుడిని కాపాడి, నృసింహ అవతారంలో హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించాడు. తనను కాపాడిన స్వామివారిని వరాహ, నరసింహ రూపాలు కలిసిన ఏక అవతారంలో దర్శనమివ్వాలని ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థించాడు.

Parashurama Jayanti 2026: ప్రదోష కాలంలో జన్మించిన పరశురాముడు.. పూజ ఇలా చేస్తే?శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క ఆరవ అవతారం పరశురాముడు. ఈయన జన్మదినాన్ని భక్తులందరూ ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ పరశురామ జయంతి వైశాఖ మాసంలోని శుక్ల పక్ష తృతీయ తిథి నాడు వస్తుంది. పరశురాముడు ప్రదోష కాలంలో జన్మించాడు. ప్రతి సంవత్సరం, ఈ ప్రదోష కాలంలో తృతీయ తిథి వర్తించే సమయంలో ఆయన జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం, ఏప్రిల్ 19న వచ్చే అక్షయ తృతీయతో ఈ పర్వదినం ఏకీభవిస్తోంది. రామ జామదగ్న్య, రామ భార్గవ, వీరరామ అని కూడా పిలువబడే ఈయన, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆరవ అవతారం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com