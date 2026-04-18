Written By రామన్

19-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : ఆటుపోట్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు...

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాదనలకు దిగవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. యత్నాలు కొనసాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయవద్దు. కీలక విషయాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహసంచారం బాగుంది. కార్యసాధనకు నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ధనలాభం, వాహనసౌఖ్యం పొందుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. మీ ప్రతిపాదనలకు స్పందన లభిస్తుంది.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, విశ్రాంతిలోపం. ప్రతి విషయంలోను అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. ఆటుపోట్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. పనుల్లో శ్రమ అధికం. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
సంతోషకరమైన వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు స్వయంగా చూసుకోండి. పిల్లల భవిష్యత్తుపై దృష్టిసారిస్తారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తారు. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ధనసహాయం తగదు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంప్రదింపులు కొలిక్కివస్తాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటిస్తారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
పెద్దల వ్యాఖ్యులు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. నగదు, పత్రాలు జాగ్రత్త. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆటుపోట్లను సమర్ధంగా ఎదుర్కుంటారు. వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. సోదరుల నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అప్రియమైన వార్త వినవలసి వస్తుంది. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో మెలగండి. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు పురమాయించవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. ఆపత్సమయంలో ఆత్మీయులు ఆదుకుంటారు. మీ శ్రీమతి ధోరణిలో మార్పు వస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. నోటీసులు అందుకుంటారు. 

హర్మూజ్ జలసంధిలో భారత నౌకలపై కాల్పులు - ఢిల్లీలో ఇరాన్ రాయబారికి సమన్లుహర్మూజ్ జలసంధిలో ప్రయాణిస్తున్న భారత నౌకలపై ఇరాన్ సైన్యం కాల్పులు జరిపింది. దీంతో ఈ నౌకలు తిరిగి వెనక్కి వెళ్లిపోయాయి. ఈ కాల్పుల విషయాన్ని నిర్ధారించుకున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఢిల్లీలోని ఇరాన్ రాయబారికి సమన్లు జారీచేసింది. ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ (ఐఆర్జీసీ) బలగాలు ఒక ఆయిల్ ట్యాంకర్‌పై కాల్పులు జరపగా, రెండు భారత జెండా కలిగిన నౌకలు సహా పలు వాణిజ్య నౌకలు వెనక్కి మళ్లాయి. ఈ పరిణామం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది.

సచివాలయానికి నైట్ ప్యాంటు వేసుకొచ్చిన అసిస్టెంటును సస్పెండ్ చేయండి: బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్రానురాను ఉద్యోగాలంటే, ఆ ఉద్యోగాన్ని ఎలా నిర్వర్తించాలన్నది తేలిక భావనగా మారిపోతోంది. కార్యాలయాలకు నైట్ ప్యాంటులు, షార్టులు వేసుకుని వచ్చేస్తున్నారు. ఇట్లాగే బాపట్లలోని స్థానిక 5వ వార్డు సచివాలయ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కూడా నైట్ ప్యాంటుతో ఆఫీసుకి వచ్చేసాడు. అదేసమయంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ ఉద్యోగుల పనితీరు గురించి ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో డిజిటల్ అసిస్టెంట్ నైట్ ప్యాంటు వేసుకుని విధులకు హాజరు కావడాన్ని గుర్తించిన కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వెంటనే అతడిని సస్పెండ్ చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసారు.

బీజేపీతో అక్రమ సంబంధం బయటపడింది... జగన్ గారి తెర తొలగింది : వైఎస్ షర్మిలవైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఆయన సొంత చెల్లి, ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల మరోమారు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. బీజేపీతో జగన్‌ అక్రమ సంబంధం బయటపడిందని, జగన్ గారి తెర తొలగిందంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కంటే బీజేపీ భజనే జగన్‌కు ముఖ్యమా అంటూ ఆమె ప్రశ్నించారు. పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన అక్రమ డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు పలికినందుకు జగన్ సిగ్గుపడాలని అన్నారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు ఆ ఆదేశాలివ్వడం తప్పు: బొలిశెట్టి సత్యనారాయణపవిత్ర ట్రస్ట్ నిధులను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించడం ఆపాలనీ, శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధుల ఏకపక్ష వినియోగంపై అభ్యంతరం చెప్పారు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ. ఆయన x వేదికగా పేర్కొంటూ.. ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీవాణి (శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాల నిర్మాణం) ట్రస్ట్ నిధులను రాష్ట్రంలో 5000 ఆలయాల అభివృద్ధి టెంపుల్ టౌన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ కోసం వినియోగించాలని ఇటీవల అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం తప్పు. ప్రధాన ఆలయాల చుట్టూ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి ప్రభుత్వ నిధులతో చేయడం ఆహ్వానించదగినది అయినప్పటికీ, భక్తులు ఇచ్చిన పవిత్ర విరాళాలను ప్రభుత్వ పట్టణ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు వినియోగించడం చట్టపరంగా సందేహాస్పదం మరియు నైతికంగా అనుచితం.

ఏపీలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు.. ఒంటిమిట్టలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలుఆంధ్రప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా వైవిధ్యభరితమైన వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇవి రాబోయే రెండు రోజుల పాటు కూడా ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకార్ జైన్ తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన ఎండలు ఉండే అవకాశం ఉండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

18-04-2026 శనివారం ఫలితాలు - కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారిగా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు.

Tirumala: పాలకడలిని పోలిన పొగమంచు.. తిరుమలలో అరుదైన దృశ్యంతిరుమలలో అద్భుత దృశ్యం భక్తులకు కనిపించింది. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు ఆ దృశ్యం కనువిందు చేసింది. ఇంతకీ ఆ దృశ్యం ఏంటంటే.. తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డు చివరి మలుపు వద్ద పొగమంచు పాలకడలి వలే కనిపించింది. పాలకడలే శ్రీవారికి దర్శించుకునేందుకు తిరుమల కొండలకు వచ్చిందా అనే చందంగా పొగమంచు కనిపించింది. వేసవికాలంలో దూదిపింజల్లాంటి మేఘాలు కనిపించడంతో భక్తులు పులకించిపోయారు.

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ...త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ఈ శ్లోకానికి భావం ఏమిటంటే.. ఓ దేవదేవా! నా తల్లి నీవే, నా తండ్రి నీవే. నా బంధువు నీవే, నా స్నేహితుడు నీవే. నా విద్య నీవే, నా ధనము నీవే. ఓ దేవా, నీవే సర్వస్వం నాకిక.

17-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు (అమావాస్య) - పొగిడే వారితో జాగ్రత్తమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపచేస్తాయి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.

అహోబిలం నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలునంద్యాల జిల్లా, అల్లగడ్డ మండలంలోని ప్రసిద్ధ అహోబిలం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో వైభవంగా జరిగాయి. బుధవారం నాడు, శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత ప్రహ్లాద వరద స్వామి ఉత్సవ మూర్తులను వసంతోత్సవ మండపంలోకి ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి ప్రతిష్ఠించారు. ఈ సందర్భంగా పంచామృతాలతో స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకం నిర్వహించారు.
