శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

18-04-2026 శనివారం ఫలితాలు - కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారిగా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రతికూలతలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికలావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రుణ సమస్య నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఖర్చులు అధికం. చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఇతరుల బాధ్యతలు. చేపట్టి అవస్థలెదురుంటారు. ప్రముఖుల కలయిక వీలుపడదు. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. వ్యతిరేకుల వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఏ విషయాన్ని సమస్యగా భావించవద్దు. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆచితూచి అడుగేయాలి. యాదృచ్ఛికంగా పొరపాటు దొర్లే అవకాశం వుంది. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సమర్థతను చాటుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. లావాదేవిలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు అధికం. పత్రాల సవరణలను అనుకూలం. కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. ఆప్తులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఉత్సాహంగా అడుగులేస్తారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్లే జరుగుతాయి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త, వాదోపవాదాలకు దిగవద్దు. పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సాయం ఆశించవద్దు. ధనసమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పథకం ప్రకారం పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ప్రయాణం తలపెడతారు
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. బంధువులు రాక చికాకు పరుస్తుంది. పనుల్లో శ్రమ అధికం. దంపతుల మధ్య కలహం. చీటికి మాటికి అసహనం చెందుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు 
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. సర్వత్రా అనుకూలం. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమించినా ఫలితం అంతంత మాత్రమే. మీ సమర్థతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నగదు చెల్లింపులో జాగ్రత్త. కొత్త సమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు.

మెలోనీని హత్తుకుని బుగ్గపై ముద్దు పెట్టిన మాక్రాన్ (వీడియో వైరల్)ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీలు పారిస్‌లో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మెలోనీని మాక్రాన్ హత్తుకుని ఆమె బుగ్గపై ముద్దు పెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు వైరల్ అయింది. వీరిద్దరి భేటీ కంటే.. వీరిద్దరు నడుచుకున్న తీరు, వారి శరీర భాష (బాడీ లాంగ్వేజ్)లు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సకల శాఖామంత్రి సజ్జల కుమారుడు తీరు ఆటవిక చర్య : ఏపీ హైకోర్టు ఆగ్రహంగత వైకాపా ప్రభుత్వంలో సకల శాఖామంత్రిగా పేరుగాంచిన సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కుమారుడు సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డిపై ఏపీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా భార్గవ్ రెడ్డి పెట్టించిన పోస్టులు ఆటవిక చర్యగాను, అనాగరిక ప్రవర్తన అంటూ కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి నిందితులకు తగిన శిక్షపడేలా దర్యాప్తు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.

జూబ్లీహిల్స్ హిట్ అండ్ రన్ కేసు : నాలుగేళ్ల తర్వాత లొంగిపోయిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడునాలుగేళ్ల క్రితం సంచలనంగా మారిన హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌ హిట్ అండ్ రన్ కేసులో కీలక నిందితుడు, బోధన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు ఎట్టకేలకు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు గురువారం జూబ్లీహిల్స్ పోలీసుల ఎందుట నిందితుడు రాహిల్ అమీర్ ఎదుట హాజరయ్యాడు.

భర్త వదిలిపోయాడు.. పిల్లలకు కూల్‌డ్రింక్స్‌లో విషమిచ్చి చంపిన తల్లి.. ఆపై ఆత్మహత్యభర్త తనను వదిలివెళ్లిపోయాడనే తీవ్రమైన మానసిక వేదనను తట్టుకోలేకపోయిన ఒక మహిళ, తన ముగ్గురు పిల్లలకు విషం ఇచ్చి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ప్రొద్దుటూరులో జరిగిన ఈ ఘటనలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, భువనేశ్వరి శివ వెంకట కృష్ణను వివాహం చేసుకోగా, ఈ దంపతులు గత కొన్నేళ్లుగా ప్రొద్దుటూరులోని ఈశ్వర్ రెడ్డి నగర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు.

ప్రియురాలి కొడుకును చంపేసిన ప్రియుడు.. భర్తను హత్య చేయించిన భార్య.. ఎక్కడ?తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివాహేతర సంబంధాలు పలు కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయి. తమ అక్రమ సంబంధాలకు అడ్డుగా ఉన్నారనే కారణంతో కట్టుకున్న భర్తను, కన్న కొడుకును అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసిన రెండు వేర్వేరు ఘటనలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగాయి. వరంగల్ జిల్లాలో కట్టుకున్న భార్యే కిరాయి ముఠాకు సుపారీ ఇచ్చిమరీ భర్తను హత్య చేయించింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో తన ప్రియురాలి కొడుకును ప్రియుడు చంపేశాడు.

పళ్లెంలో వడ్డించిన భోజనాన్ని మెతుకు మిగలకుండా తింటే దరిద్రం వస్తుందా?మన సంస్కృతిలో అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని అంటాం. అంటే ఆహారాన్ని దైవంగా భావిస్తాం. అన్నం వృధా చేయకూడదు అని పెద్దలు చెబుతారు. పళ్ళెంలో ఒక మెతుకు కూడా వదలకుండా తినడం అనేది అన్నపూర్ణా దేవికి మనం ఇచ్చే గౌరవం. కాబట్టి, పళ్ళెంలో వడ్డించుకున్నది మొత్తం తినడం అనేది మంచి అలవాటే కానీ దరిద్రం కాదు. శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది: భోజనం ముగిసిన తర్వాత పళ్ళెంలో ఎంగిలి మెతుకులు వదిలేయడం కంటే, శుభ్రంగా తినడమే శ్రేష్టమని చాలామంది పండితులు చెబుతుంటారు.

చైత్ర అమావాస్య: చీమలకు పంచదార.. సర్పదోషాలు మటాష్చైత్ర అమావాస్య రోజున జీవహింస చేయకుండా.. శాకాహారానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. మాంసాహారాన్ని ముట్టుకోకూడదు. అలాగే శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 17)న వచ్చే చైత్ర అమావాస్య రోజున మూగ జీవులకు ఆహారం అందించడం వల్ల కర్మ దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. అలాగే చీమలకు పంచదార కలిపిన పిండిని చల్లడం ద్వారా సర్పదోషాలు.. ముఖ్యంగా కాలసర్ప దోషాలు తొలగిపోతాయి. అసలే ఎండాకాలం కావడంతో ఈ రోజున పేదలకు చల్లని నీరు నింపిన కుండలు అంటే.. చలివేంద్రం ఏర్పాటు వంటివి చేయడం మంచిది.

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ.. మే 1 నుంచి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దుతిరుమల వేసవి రద్దీకి సిద్ధమవుతోంది. భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడానికి టీటీడీ కొన్ని కీలక మార్పులను ప్రణాళిక చేస్తోంది. మే 1వ తేదీ నుంచి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం, స్లాటెడ్ సర్వ దర్శనం టోకెన్లను రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. దానికి బదులుగా, భారీ సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులను నియంత్రించడానికి టీటీడీ వైకుంఠ ఏకాదశి తరహా విధానాన్ని పరిశీలిస్తోంది. గత మూడేళ్ల డేటాను సమీక్షించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మే, జూన్, జూలై నెలల్లో తిరుమలకు భారీగా భక్తుల తాకిడి ఉంటుంది. ప్రతి నెలా సుమారు 23 నుంచి 24 లక్షల మంది భక్తులు వస్తుంటారు.

15-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది.. ఖర్చులు సామాన్యం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. వ్యవహారపరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. ముఖ్యమైన సమావేశంలో పాల్గొంటారు.

అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమౌతుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు?కోపం (Angry). మనిషి పతనానికి కారణమయ్యే కారకాల్లో ఇదీ ఒకటి. అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమవుతుందో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ(Lord Sri Krishna) చెప్పారు. కోపం అనేది ఒక నిప్పు ముద్ద లాంటిది. కోపం అనే ఆ నిప్పు ముద్దను మన చేతితో పట్టుకుని అవతలివాడిపైకి విసిరే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ కోపాన్ని అవతలి వారిపైకి విసిరే సమయానికి ఆ నిప్పు గోళం ముందుగా మనకే కాలుతుంది. అంటే... కోపం అనేది ముందుగా మననే దెబ్బతీస్తుంది.
