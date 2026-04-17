18-04-2026 శనివారం ఫలితాలు - కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారిగా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రతికూలతలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. అనవసర విషయాలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికలావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రుణ సమస్య నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఖర్చులు అధికం. చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఇతరుల బాధ్యతలు. చేపట్టి అవస్థలెదురుంటారు. ప్రముఖుల కలయిక వీలుపడదు. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. వ్యతిరేకుల వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఏ విషయాన్ని సమస్యగా భావించవద్దు. పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆచితూచి అడుగేయాలి. యాదృచ్ఛికంగా పొరపాటు దొర్లే అవకాశం వుంది.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సమర్థతను చాటుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. లావాదేవిలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు అధికం. పత్రాల సవరణలను అనుకూలం. కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. ఆప్తులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఉత్సాహంగా అడుగులేస్తారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్లే జరుగుతాయి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త, వాదోపవాదాలకు దిగవద్దు. పత్రాలు అందుకుంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సాయం ఆశించవద్దు. ధనసమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. పథకం ప్రకారం పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ప్రయాణం తలపెడతారు
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. బంధువులు రాక చికాకు పరుస్తుంది. పనుల్లో శ్రమ అధికం. దంపతుల మధ్య కలహం. చీటికి మాటికి అసహనం చెందుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. సర్వత్రా అనుకూలం. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. మీ సమర్థతపై నమ్మకం కలుగుతుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శ్రమించినా ఫలితం అంతంత మాత్రమే. మీ సమర్థతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నగదు చెల్లింపులో జాగ్రత్త. కొత్త సమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు.