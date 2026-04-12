సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026
Written By రామన్

13-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి ఆశాజనకం.. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహస్థితి ఆశాజనకం. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు సాగవు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సమర్థతను చాటుకుంటారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రియతములను కలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉల్లాసాన్నిస్తుంది. లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ప్రయాణం వాయిదా వేసుకుంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. సన్మాన, సంస్కరణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ధృఢసంకల్పంతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. వ్యవహారంలో జాగ్రత్త. ఒత్తిళ్లకు లొంగవద్దు. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. చెల్లింపులను అశ్రద్ధ చేయకండి. ప్రియతములతో సంభాషిస్తారు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు 
కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త. కొత్త వ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. నోటీసులు అందుతాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. చర్చల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ధనలాభం, వాహనయోగం ఉన్నాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. కీలక పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్యసాధనకు పట్టుదల ప్రధానం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
విశేష ఫలితాలున్నాయి. మీ కష్టం వృధా కాదు. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. బాధ్యతగా మెలగాలి. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ధనసహాయం తగదు. పనులు పురమాయించవద్దు. మీ శ్రీమతి మాటతీరు అసహనం కలిగిస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

బీఆర్ఎస్‌ను మళ్లీ టీఆర్ఎస్‌గా పేరు మార్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తాం : కేటీఆర్భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్)ను మళ్లీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (తెరాస)గా పేరు మార్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచన ప్రాయంగా వెల్లడించారు. మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లిలో ఆయన పార్టీ శ్రేణులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

ఏపీ ఐటీ రంగంలో కీలక పరిణామం - వైజాగ్‌లో ఐబీఎం సేవలుఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ రంగంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టెక్నాలజీ సంస్థ ఐబీఎం విశాఖపట్టణంలో తన సేవలను ప్రారంభిచనుంది. ఈ మేరకు వైజాగ్‌లో ఐబీఎం సంస్థ బోర్డు తాలూకు ఫోటోను రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఐబీఎంకు వైజాగ్ తరపున స్వాగతం అంటూ పోస్టు చేశారు. ఐబీఎం రాకతో విశాఖలో ఐటీ స్వరూపమే మారిపోనుంది. అలాగే, ఐటీ రంగం కూడా మరింత బలోపేతం కానుందని ఆయన గతంలోనే పేర్కొన్న విషయం తెల్సిందే.

రక్షణ కల్పించాలంటే పెళ్లి చేసుకునేందుకు అందమైన అమ్మాయిని పంపించండి: ఉగాండా ఆర్మీ చీఫ్ హుకుంఉగాండా దేశ సైన్యాధిపతి జనరల్ ముహూజ కైనెరుగాబా చేసిన అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోమాలియాలో ఇస్లామిక్ మిలిటెంట్లు నుంచి రక్షణ కల్పించడానికి ఉగాండా అందిస్తున్న సేవలకు గానూ ఒక బిలియన్ డాలర్ల నగదు చెల్లించాలని తుర్కియే‌ను డిమాండ్ చేశారు. నగదుతో పాటు తను పెళ్లి చేసుకోవడానికి, దేశంలోనే అత్యంత అందమైన అమ్మాయిని అప్పగించాలంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు వెల్లడి.. బాలికలదే పైచేయి..తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షా ఫలితాలను ఆదివారం వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ సలహాదారు కె. కేశవరావు, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా ఈ ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ప్రథమ ఇంటర్‌లో 66.2 శాతం, ద్వితీయ ఇంటర్‌లో 70.58 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఫలితాల్లో ఈసారి కూడా బాలికలే పైచేయి సాధించారు.

వ్యూహాత్మకంగా ఇరాన్‌పై విజయం సాధించాం : డోనాల్డ్ ట్రంప్ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరిగిన శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. 21 గంటల పాటు సుధీర్ఘంగా జరిగిన ఈ చర్చల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం తనదైనశైలిలో స్పందించారు. ఇరాన్‌తో జరిగిన చర్చల ఫలితంలా ఉన్నప్పటికీ తాము వ్యూహాత్మకంగా విజయం సాధించామని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం: హనుమంతుడి దగ్గరయ్యే ఆ మూడు రాశులేవి?జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారు హనుమంతునితో గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక అనుబంధాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. వారు ఆయనను పూజిస్తారు, ఆయన వైపు ఆకర్షితులవుతారు. హనుమాన్ ఆలయాలను సందర్శించడానికి ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడతారు. అలాగే ఏదైనా సమస్యలో వున్నప్పుడు హనుమంతుడి రక్ష వారికి లభిస్తుంది. ఆ రాశుల వారెవరో ఒకసారి చూద్దాం.. మేష రాశి వారికి కుజ గ్రహం ఆధీనం. హనుమంతుడు మంగళవారం జన్మించాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఆ రోజుకు అధిపతి కుజ గ్రహం. ఈ రాశికి చెందిన వారు హనుమంతుడి పూజకు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఇంకా ఈ రాశి వారికి కుజ గ్రహాధిపతి అయిన హనుమంతుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

చైత్రమాస అష్టమి.. దుర్గ, కాలభైరవ పూజతో విశేష ఫలితాలు..చైత్రమాసంలోనే కాదు.. ప్రతి నెల కృష్ణపక్ష 8వ రోజును అష్టమిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున రాహు కాలంలో దుర్గకు దీపం వెలిగించడం, అలాగే కాలభైరవునికి గుమ్మడి కాయతో లేదా కొబ్బరికాయతో దీపం వెలిగించడం ఈతి బాధలను దూరం చేస్తుంది. అష్టమి రోజున దుర్గకు భక్తులు అరటిపండు, దోసకాయ లేదా గుమ్మడికాయ వంటి కూరగాయలను సమర్పిస్తారు. ఈ అష్టమి రోజున 108 మట్టి దీపాలను వెలిగించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి.

09-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - పోయానుకున్న వస్తువులు..?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రుణ విముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్థంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పోయానుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. కొత్తవిషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఒక సంఘటన మీపై ప్రభావం చూపుతుంది. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.

చైత్ర సప్తమి రోజున ఇలా పూజిస్తే.. అన్నదానం, సూర్యపూజ చేస్తే..?చైత్ర సప్తమి రోజున సూర్యపూజ విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. సప్తమి తిథి నాడు సూర్య భగవానునికి జలాభిషేకం చేసి ఓం సూర్యాయ నమః మంత్రాన్ని జపించాలి. సప్తమి తిథి నాడు ఉపవాసం ఉండటం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఉపవాస సమయంలో సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. ఈ రోజున బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేయడం, వస్త్రాలు, ధాన్యాలు దానం చేయడం విశేషంగా ఫలప్రదంగా ఉంటుంది.

08-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు- మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల జోలికి పోవద్దు, అందరితో మితంగా సంభాషించండి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పాతమిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ప్రముఖులను సంప్రదిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడరాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పసులు సానుకూలమవుతాయి. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
