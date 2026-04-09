శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

10-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- వాస్తుదోష నివారణ చర్యలు చేపడతారు..

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మీ సామర్థ్యాలపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్థిస్తారు. పనులు సానుకూలతకు ఓర్పు, కృషి ప్రధానం, ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సన్మాన సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు. బెట్టింగ్లకు పాల్బడవద్దు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ధనలాభం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ముఖ్యుల వీలుపడదు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కలిసివచ్చే సమయం. ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఆప్తులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తవుతాయి. వాస్తుదోష నివారణ చర్యలు చేపడతారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం అంతంత మాత్రమే. మీ సామర్థంపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి, పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఒక సమాచారం ఉత్తేజపరుస్తుంది. స్థల వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పొదుపు పథకాలపై దృష్టి సారిస్తారు. సర్వత్రా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. దంపతుల మధ్య దాపరికం తగదు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అజ్ఞాతవ్యక్తులు తప్పుదారి పట్టిస్తారు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఒప్పదాల్లో అప్తసుత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగను. మీ సమస్యలను సన్నిహితులకు తెలియజేయండి. ధన సమస్య ఎదురవుతుంది. పనులు అస్తవ్యంగా సాగటాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు, కన్సల్టీలను ఆశ్రయించవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు ఒక పట్టాన పూర్తికావు. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. 
 
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీ పనితీరు ప్రశంసనీయమవుతుంది. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఇతరుల కోసం విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆప్తుల రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. చర్చల్లో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం.

Watch More Videos

అయ్యా డీఎస్పీగారూ... నన్ను ఎన్‌కౌంటర్ చేసేయండి: మంగళగిరిలో సెల్ టవర్ ఎక్కిన వ్యక్తిమంగళగిరి నియోజకవర్గం యర్రబాలెంలో గోలి రామాంజనేయులు అనే వ్యక్తి సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కి ఆత్మహత్య యత్నం చేసాడు. సెల్ టవర్ పైనుంచి పెద్దపెట్టున కేకలు వేస్తూ.. అయ్యా డీఎస్పీగారూ, నన్ను ఎన్ కౌంటర్ చేసేయండి. నా ఫ్యామిలీని వదిలేయండి. మీ తప్పు లేదని నేను సంతకం పెడతాను. నన్ను కాల్చేయండి. 20 లక్షల ఇస్తే తప్పుడు కేసులు అన్నీ ఎత్తేస్తామని చెప్పారు. ఎవరో ఒక అధికారి ఇలా చేసారు కాబట్టి డిపార్టుమెంట్ అంతా తప్పని నేను అనడంలేదు. నన్ను కాల్చి చంపేయండి, నా ఫ్యామిలీని వదిలేయండి అంటూ సెల్ ఫోన్ టవర్ నుంచి మాట్లాడాడు ఆ వ్యక్తి.

తాడిపత్రిలో వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఆర్థిక అవకాశాలుగా మలిచిన అల్ట్రాటెక్ ప్రాజెక్ట్ ఉదయ్అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన ఇంటిగ్రేటెడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిమెంట్ వర్క్స్(APCW), 800 మెట్రిక్ టన్నుల అరటి సూడోస్టెమ్ వ్యర్థాలను పల్లపు ప్రాంతాల నుంచి మళ్లించి, స్థిరమైన వ్యర్థ నిర్వహణతో పాటు గ్రామీణ జీవనోపాధిని పెంపొందించే వినూత్న నమూనాను అమలు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తాడిపత్రిలో పల్లపు భారం, అలాగే అరటి వ్యర్థాలను బహిరంగంగా దహనం చేయడం వంటి ద్వంద్వ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు, ఈ యూనిట్ ఫిబ్రవరి 2025లో ప్రాజెక్ట్ ఉదయ్‌ను ప్రారంభించింది.

వరంగల్‌: యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం.. కిడ్నాప్ చేసి చంపేశారా?వరంగల్‌లో ఓ యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. యువతి అనుమానస్పద రీతిలో మరణించడం వెనుక సామూహిక అత్యాచారమే జరిగివుంటుందని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. వరంగల్‌ జిల్లా రాయపర్తి మండల పరిధిలోని ఏకే తండాకు చెందిన 21 ఏళ్ల యువతిని రావూరు తండాకు చెందిన నలుగురు యువకుల గంజాయి బ్యాచ్‌కిడ్నాప్‌ చేసి ఆమెపై అత్యాచారం చేసి అనంతరం ఉరివేసి చంపారని యువతి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.

ఎవరితో తిరుగుతున్నావ్ అంటూ రోకలి బండతో భార్య తలపగలగొట్టి హత్య చేసిన భర్తమార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరులో దారుణం జరిగింది. భార్యపై అనుమానంతో రోకలి బండతో తలపై మోది అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసాడు. గిద్దలూరులోని ఏబీఏ పాలెంలో జరిగిన ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 40 ఏళ్ల గంగయ్య, 36 ఏళ్ల ప్రేమకుమారి గిద్దలూరు ఏబీఏ పాలెంలో కాపురం వుంటున్నారు. ఐతే గంగయ్య మద్యానికి బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలో చీటికిమాటికి భార్యతో గొడవపడుతుండేవాడు. ఈమధ్య ఈ గొడవకు తోడు భార్య ఎవరితోనో సన్నిహితంగా వుంటుందంటూ ఆమెపై ఆరోపణలు చేయడం ప్రారంభించాడు. దీనితో తన భర్తతో కలిసి వుండటం సాధ్యం కాదని నెల రోజుల క్రితం పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు.. అలెర్ట్తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా 2 నుండి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. గురువారం నాడు, ఏప్రిల్ 14 వరకు వర్తించే తన ఏడు రోజుల వాతావరణ బులెటిన్‌లో, మూడు రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరిగిన తర్వాత, తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది.

టీటీడీకి తలనొప్పి.. రూ.400 కోట్లకు పైగా పాత నోట్లు.. హుండీ ఆదాయంతో ఆర్థిక నష్టంకలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో హుండీ ఆదాయం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే శ్రీవారి హుండీలో ఏళ్ల క్రితం రద్దైన నోట్లు వచ్చిపడుతున్నాయి. ఇది టీటీడీకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఈ నోట్లు 2016లో రద్దు అయినప్పటికీ తిరుమల హుండీలో మాత్రం పాత నోట్ల ప్రవాహం ఆగట్లేదు. తాజా సమాచారం ప్రకారం టీటీడీ వద్ద ప్రస్తుతం రూ.400 కోట్లకు పైగా విలువైన పాత రూ.500, రూ.1000 నోట్లు నిల్వ వున్నాయి.

వైశాఖ కృష్ణ పక్ష పంచమి: ఉజ్జయిన్‌ మహాకాలేశ్వర ఆలయంలో భస్మ హారతివైశాఖ కృష్ణ పక్ష పంచమి సందర్భంగా, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిన్‌లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పూజలు అందుకునే జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీ మహాకాలేశ్వర ఆలయం వద్ద మంగళవారం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఉదయం వేకువజామున, సంప్రదాయ భస్మ హారతిని పూర్తి వైభవంతో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం మహాకాల్ స్వామికి పవిత్రమైన జలాభిషేకంతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం శాస్త్ర సంప్రదాయాలకు కట్టుబడి ప్రత్యేక అలంకరణ జరిగింది. భస్మ హారతి సమయంలో భక్తులు దైవ స్వరూపమైన స్వామివారి దివ్య, మనోహరమైన రూపాన్ని చూసి భక్తులు పరవశించిపోయారు.

07-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : రుణ ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తి చేస్తారు. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణ విముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పనులు సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఖర్చులు అధికం. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.

06-04-2016 సోమవారం ఫలితాలు - త్వరలో మీ కృషి చేస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు వేగవంతమవుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. విజ్ఞతతో వ్యవహరిస్తారు. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీ చూడనట్లు వదిలేయండి.

05-04-26 ఆదివారం ఫలితాలు - అవసరాలకు ధనం అందుతుంది..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. ఖర్చులు విపరీతం. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పత్రాల్లో సవరణలు అనివార్యం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సమస్యలు తొలగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఖర్చులు అధికం. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వాహనదారులకు అత్యుత్సాహం తగదు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com