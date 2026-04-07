బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026
Written By రామన్

08-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు- మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి

Daily Horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల జోలికి పోవద్దు, అందరితో మితంగా సంభాషించండి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పాతమిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ప్రముఖులను సంప్రదిస్తారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్పడరాయి. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పసులు సానుకూలమవుతాయి. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. వాహనసౌఖ్యం ఉంది. ఖర్చులు అధికం. ప్రయోజనకరం కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అంది పుచ్చుకోండి. చేపట్టిన పనులు సాగవు. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అనాలోచిత నిర్ణయం తగదు. విదేశాల్లోని ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. గృహమార్పు అనివార్యం.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కీలక వ్యవహారంలో జాగ్రత్త. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. భేషజాలకు పోవద్దు. రుణ ఒత్తిడి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఓర్పుతో శ్రమించిన గాని పనులు రావు. ప్రియమైన వార్త వింటారు. కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. చేపట్టిన పనులు సాగవు. సోదరులతో విభేదిస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అనుకున్న కార్యం విజయవంతమవుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. ఏకపక్ష నిర్ణయం తగదు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ముందస్తు ప్రణాళికలతో యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. పనుల సానుకూలతకు నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. విలాసవస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. రసీదులు, పత్రాలు జాగ్రత్త. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సాహసించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టం వృధా కాదు. మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనుల్లో ఏకాగ్రత ముఖ్యం. సాయం ఆశించవద్దు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఇతరులతో మితంగా సంభాషించండి.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. ఏకాగ్రతతో కార్యక్రమాలు కొనసాగించండి. అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. పట్టుదలతో శ్రమించిన గాని పనులు గావు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. గిట్టని వ్యక్తులు మీ వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆర్థికస్థితి నిరాశాజనకం. దుబారా ఖర్చులు అధికం. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. మనోధైర్యంతో మెలగండి. సన్నిహితుల హితవు మీపై పనిచేస్తుంది, మానసికంగా స్థిమితపడతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. విందులు, వేడుకల్లో పాల్గొంటారు.

వెనక్కి తగ్గేదేలేదంటున్న ఇరాన్.. పౌరులు యుద్ధంలో పాల్గొనాలని పిలుపు

వెనక్కి తగ్గేదేలేదంటున్న ఇరాన్.. పౌరులు యుద్ధంలో పాల్గొనాలని పిలుపుఇరాన్‌ నాగరికతను ఈ రాత్రికి అంతం చేస్తామంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. దేశం కోసం పౌరులు యుద్ధంలో పాలుపంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చింది. దేశం కోసం తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను సరిహద్దులకు పంపించాలంటూ ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ పిలుపునిచ్చింది. యుద్ధంలో పోరాడేవారు యోధులుగా ఎదుగుతారంటూ పేర్కొంది.

ఏపీ దేవాదాయ శాఖ ఏసీ కాళింగిరి శాంతి అరెస్టు

ఏపీ దేవాదాయ శాఖ ఏసీ కాళింగిరి శాంతి అరెస్టుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దేవాదాయశాఖ అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ కాళింగిరి శాంతి అరెస్టయ్యారు. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు ఉన్నట్లు అందిన ఫిర్యాదు మేరకు ఏసీబీ అధికారులు.. తాడేపల్లి, ఉండవల్లి సహా 4 ప్రాంతాల్లో మంగళవారం ఏకకాలంలో సోదాలు చేపట్టారు. తనిఖీల్లో భాగంగా భారీగా అక్రమ ఆస్తులను గుర్తించారు.

ఈ రాత్రికి ఇరాన్ నాగరికత అంతం... డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు

ఈ రాత్రికి ఇరాన్ నాగరికత అంతం... డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలుఇరాన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు. ఏప్రిల్ 7వ తేదీ మంగళవారం రాత్రికి ఇరాన్ నాగరికత మొత్తం అంతమవుతుందని అన్నారు. ఇలా అంతమయ్యే నాగరికతను ఇకపై ఎప్పటికీ పునరుద్ధరించలేరని, తన ట్విట్టర్ ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పోస్టు చేశారు. ఇరాన్‌లో గత 47 యేళ్లుగా ఉన్న అవినీతి, అరాచక పాలన అంతం కానుందందని, ప్రపంచ చరిత్రలో ఈ రాత్రి ఓ మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని పేర్కొన్నారు. ఆ దేశాన్ని తుడిచిపెట్టడం నిజానికి తనకు ఇష్టం లేదని, కానీ ఆ విధంగా చేయక తప్పట్లేదని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇరాన్‌లో కొత్త, తెలివైన నాయకత్వం వచ్చిందని, దానివల్ల అద్భుతాలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉందన్నారు.

డ్రాగన్ కంట్రీ వంకరబుద్ధి.. హార్మూజ్ జలసంధిపై కన్ను... భారత్‌కు గట్టిదెబ్బ?

డ్రాగన్ కంట్రీ వంకరబుద్ధి.. హార్మూజ్ జలసంధిపై కన్ను... భారత్‌కు గట్టిదెబ్బ?హార్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ విధించిన ఆంక్షల కారణంగా ప్రపంచ వాణిజ్యం దెబ్బతింది. నౌకల రాకపోకలపై ఇబ్బందులు ఏర్పడటంతో భారత్ సహా అనే దేశాలకు వస్తు రవాణా సేవలు నిలిచిపోయాయి. దీంతో ఇంధనం, గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో హార్మూజ్ జలసంధి విషయంలో డ్రాగన్ కంట్రీ తన వంకర బుద్ధిని బయటపెడుతోంది. ఇజ్రాయేల్, అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలను ఆసరాగా చేసుకుని హార్మూజ్ జలసంధిని తన నియంత్రణలోకి తెచ్చుకోవడానికి చైనా పావులు కదుపుతోందని ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ నిపుణులు సౌరభ్ ముఖర్జియా చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.

మాకు తిక్కరేగితే ఆ పత్రిక కార్యాలయాన్ని తగలబెట్టేస్తాం : ఆర్కే రోజా హెచ్చరిక

మాకు తిక్కరేగితే ఆ పత్రిక కార్యాలయాన్ని తగలబెట్టేస్తాం : ఆర్కే రోజా హెచ్చరికమాకు తిక్కరేగితే ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికా కార్యాలయాన్ని తగలబెట్టేస్తామని మాజీ మంత్రి, వైకాపా మహిళా నేత ఆర్కే రోజా హెచ్చరించారు. మంగళవారం హైదరాబాద్ నగరంలోని ఏబీఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి కార్యాలయంపై వైకాపా నేతలు దాడికి యత్నించిన విషయం తెల్సిందే. అలాగే, ఏపీ వ్యాప్తంగా ఆ పత్రికకు వ్యతిరేకంగా వైకాపా శ్రేణులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టాయి.

05-04-2026 నుంచి 11-04-2026 వరకు ఫలితాలు- మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...

05-04-2026 నుంచి 11-04-2026 వరకు ఫలితాలు- మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ఆచితూచి అడుగేయాలి. అనుభవజ్ఞులను సంప్రందించండి. ఏకపక్ష నిర్ణయం తగదు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆదివారం పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆత్మస్థైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సన్నిహితులతో తరుచుగా సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టిపెట్టండి. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు తరుణం కాదు. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. విద్యార్థులకు అత్యుత్సాహం తగదు. ఊహించని సమస్య ఎదురవుతుంది.

04-04-2026 శనివారం ఫలితాలు.. అదృష్ట యోగమే కలిసివస్తుంది..

04-04-2026 శనివారం ఫలితాలు.. అదృష్ట యోగమే కలిసివస్తుంది..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధి, ధనలాభం ఉన్నాయి, మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త, దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. విందుకు హాజరవుతారు.. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. విభాషాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. సాయం ఆశించవద్దు. అదృష్ట యోగమే మిమ్ములను కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి.

03-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు... అనుకోని సమస్య ఎదురవుతుంది

03-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు... అనుకోని సమస్య ఎదురవుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉల్లాసాన్నిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ప్రముఖల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణంలో ఇబ్బందులెదురవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణసమస్య తొలగుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం, సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. ఎదుటివారి తీరును గమనించి మెలగండి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

రాత్రి వేళ తిరుమల గిరులు ఎంత అద్భుతంగా వున్నాయో..? (video)

రాత్రి వేళ తిరుమల గిరులు ఎంత అద్భుతంగా వున్నాయో..? (video)తిరుమల కొండల్లో వెలిసిన పవిత్ర తుంబురు తీర్థ ముక్కోటి ఉత్సవం గురువారం ఘనంగా జరిగింది. దాదాపు 12,235 మంది భక్తులు పాపవినాశనం మార్గం ద్వారా అటవీ ప్రాంతంలో కిలోమీటర్ల మేర నడిచి స్వామివారి తీర్థాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల కొండల గోవింద నామ స్మరణతో మారుమోగింది. అలాగే హనుమజ్జయంతి రోజున తిరుమల కొండ ప్రకాశించింది. శ్రీనివాసుడు కొలువుదీరిన ఈ తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో రాత్రి వేళ ఎంత మనోహరంగా వుందో చూపే వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

హనుమజ్జయంతి.. కోటి సంవత్సరాల ముందు పుట్టారు.. 41 రోజుల దీక్ష

హనుమజ్జయంతి.. కోటి సంవత్సరాల ముందు పుట్టారు.. 41 రోజుల దీక్షహనుమాన్ జయంతిని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి జన్మదినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి భక్తులకు ఈ రోజు అత్యంత విశిష్టమైనది. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మాత అంజనాదేవి, కేసరి దంపతుల కుమారుడు. ఆయనను వాయుదేవుని (అంటే పవన దేవుని) కుమారుడిగా కూడా వర్ణిస్తారు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, శ్రీరాముని పరమ భక్తుడు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సుమారు 1 కోటి 85 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం జన్మించారు). శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, చైత్ర పౌర్ణమి రోజున, సూర్యోదయం అయిన వెంటనే జన్మించారని విశ్వసిస్తారు.
