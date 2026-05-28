Last Updated : Thursday, 28 May 2026 (13:15 IST)

రూ.33కోట్ల వ్యయంతో హఫీజ్‌పేట రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి పనులు

Publish: Thu, 28 May 2026 (13:13 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (13:15 IST)
హఫీజ్‌పేట రైల్వే స్టేషన్ ఆధునిక వసతులతో అత్యంత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దబడింది. ప్రయాణికులకు మెరుగైన, అంతర్జాతీయ స్థాయి వసతులను కల్పించే లక్ష్యంతో సుమారు రూ.33కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ పునరాభివృద్ధి పనులు దాదాపు 99 శాతం పూర్తయ్యాయి. ఈ స్టేషన్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుందని కేంద్ర బొగ్గు శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా చేసిన ఒక పోస్ట్‌లో తెలిపారు. 
 
12 మీటర్ల వెడల్పుతో ర్యాంప్ సౌకర్యం కలిగిన పాదచారుల వంతెన, ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల పైకప్పు నిర్మాణం, ఆధునిక మరుగుదొడ్లు, స్టేషన్ భవనం, వాహనాల రాకపోకల ప్రాంగణం, ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల పునర్నిర్మాణం, సూచిక బోర్డులు, అలాగే రెండు లిఫ్టులు, ఎస్కలేటర్లకు సంబంధించిన పనులన్నీ పూర్తయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
