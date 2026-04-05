మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
Written By రామన్

06-04-2016 సోమవారం ఫలితాలు - త్వరలో మీ కృషి చేస్తుంది

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు వేగవంతమవుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. విజ్ఞతతో వ్యవహరిస్తారు. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీ చూడనట్లు వదిలేయండి. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. అందరితో మితంగా సంభాషించండి. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పెద్దలు తగులుతుంది. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడదు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు కొలిక్కి వస్తాయి. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. కొందరి రాత ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులతో సతమతమవుతారు. అకాల భోజనం, విశ్రాంతి లోపం, పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మనోధైర్యంతో అడుగులేయండి. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. అయిన వారు ప్రోత్సహిస్తారు. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. త్వరలో మీ కృషి చేస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం అధికం. ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు సంకల్పం ముఖ్యం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం జోక్యం తగదు. మీ శ్రీమతిలో మార్పు వస్తుంది. పత్రాలు అందుకుంటారు. వాహనం ఇతరులకిచ్చి ఇబ్బంది పడతారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. అకాలభోజనం, విశ్రాంతిలోపం, ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ ఇష్టాయిష్టాలను కచ్చితంగా తెలియజేయండి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్లే జరుగుతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. తలపెట్టిన పనులు అర్థాంతంగా నిలిపివేశారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
నిర్దిష్ట ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆరోగ్యం సంతృప్తికరం. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు అందరితోను సామ్యంగా మెలగండి. ధనం మితంగా వ్యయం చేయండి. పసులు ముందుకు సాగవు ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త నోటీసులు అందుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల కలయిక వీలుపడదు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. నగరం, ఆభరణాలు. జాగ్రత్త, ఎవరినీ అతిగా విశ్వసించవద్దు, కీలక పత్రాలు అందుతాయి. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. వివాదం సద్దుమణుగుతుంది.

2024 జూన్ 2 నుంచి ఏపీ రాజధాని అమరావతి, రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్రఆంధ్ర-తెలంగాణలు విడిపోయాక రాజధాని విషయంలో సందిగ్దత నెలకొన్నది. ఆ సందిగ్దతకు తెరదించుతూ ఇటీవలే ఏపీ అసెంబ్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి అంటూ మార్చి 28న తీర్మానం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5(2)ని సవరించి ఏపీ రాజధాని అమరావతిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ మేరకు ఏప్రిల్ 1, 2 తేదీలలో పార్లమెంటులో ఈ అంశంపై చర్చించారు. మూజువాణి ఓటు ద్వారా బిల్లును ఆమోదించారు. వైసిపికి చెందిన ఇద్దరు ఎంపీలు మినహా పార్లమెంటులోని సభ్యులందరూ అమరావతి రాజధాని బిల్లుకు మద్దతు పలికారు.

జంట హత్యల కేసులో తొమ్మిది పోలీసులకు మరణశిక్ష: మదురై కోర్టు సంచలన తీర్పుగతంలో దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన జంట హత్యలు (తండ్రీకుమారుడు) కేసులో దోషులుగా తేలిన 9 మంది పోలీసులకు మదురై మొదటి అదనపు జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు మరణశిక్షలు విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. మదురై జిల్లాలోని సాత్తాన్‌కుళంలో తండ్రీకొడుకులైన జయరాజ్, బెన్నిక్స్‌ల మృతికి కారణమైన తొమ్మిది మంది పోలీసులను దోషులుగా తేల్చి, వారికి మరణ శిక్ష విధించింది. సోమవారం మదురై మొదటి అదనపు జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు జడ్జి జి. ముత్తుకుమారన్ ఈ తీర్పును ప్రకటించారు. ఈ కేసును "అత్యంత అరుదైన కేసు" (రేర్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్)గా అభివర్ణించిన న్యాయమూర్తి, రక్షించాల్సిన పోలీసులే భక్షకులుగా మారారని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

వివాహేతర సంబంధం - గొంతులో పొడిచి భార్యను హత్య చేసిన భర్తతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న కట్టుకున్న భార్యను భర్త హత్య చేశాడు. గత మార్చి నెల 27వ తేదీన కవిత (29) అనే మహిళ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. దీనిపై కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, వారు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు.

భార్యతో మాజీ ఎమ్మెల్యే అఫైర్- సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రారంభించిన భర్తమాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కె. అన్నదాని తన భార్యతో అక్రమ సంబంధం కొనసాగిస్తున్నారని, అది దాదాపు ఒక దశాబ్ద కాలంగా సాగుతోందని ఆరోపిస్తూ, ఆ విషయాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి ఒక భర్త తన సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ను ప్రారంభించారు. జనతాదళ్ సెక్యులర్ (జేడీఎస్) పార్టీకి చెందిన డాక్టర్ అన్నదాని, మండ్య జిల్లాలోని షెడ్యూల్డ్ కులాలకు కేటాయించిన రిజర్వ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గమైన మాలవల్లికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

కీలక దశకు చేరుకున్న ఆర్టెమిస్-2 యాత్ర - 10న భూమికి తిరిగిరాకఅమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా చేపట్టిన ఆర్టెమిస్-2 యాత్ర కీలక దశకు చేరుకుంది. ఈ మిషన్‌లో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుడు గురుత్వాకర్షణ పరిధిలోకి ప్రవేశించారు. వీరిని తీసుకెళ్లిన ఒరాయన్ వ్యోమనౌక 4,06,773 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి అంత్యంత సుదూర మానవ అంతరిక్ష యాత్రను పూర్తి చేసిన నౌకగా రికార్డు సృష్టించింది. 1970లో అపోలో 13 ప్రయాణించి దూరం కంటే ఇది 2500 కిలోమీటర్లు అదనం కావడం గమనార్హం.

హనుమజ్జయంతి.. కోటి సంవత్సరాల ముందు పుట్టారు.. 41 రోజుల దీక్షహనుమాన్ జయంతిని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి జన్మదినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి భక్తులకు ఈ రోజు అత్యంత విశిష్టమైనది. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మాత అంజనాదేవి, కేసరి దంపతుల కుమారుడు. ఆయనను వాయుదేవుని (అంటే పవన దేవుని) కుమారుడిగా కూడా వర్ణిస్తారు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, శ్రీరాముని పరమ భక్తుడు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సుమారు 1 కోటి 85 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం జన్మించారు). శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, చైత్ర పౌర్ణమి రోజున, సూర్యోదయం అయిన వెంటనే జన్మించారని విశ్వసిస్తారు.

02-04-2026 గురువారం ఫలితాలు-విశేషమైన కార్యసిద్ధి ఉందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ సహనానికి పరీక్షా సమయం, ఆచితూచి అడుగేయాలి. సాయం ఆశించి నిరుత్సాహపడతారు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు దృఢ సంకల్పంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. శ్రమతో కూడిన విజయాలు లభిస్తాయి. కీలక అంశాలపై దృష్టి పెడతారు. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి.

ప్రపంచ ధ్యాన నిపుణుల కమిటీకి ఎంపికైన పూజ్యశ్రీ శివకృపానంద్ స్వామిజీభారతదేశ ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వానికి ఉత్కృష్టమైన గుర్తింపును ఇస్తూ, హిమాలయన్ సమర్పణ్ ధ్యానోగ్ వ్యవస్థాపకులైన పూజ్యశ్రీ శివకృపానంద్ స్వామిజీని తమ ప్రతిష్టాత్మక ప్రపంచ ధ్యాన నిపుణుల కమిటీ సభ్యునిగా ప్రపంచ ధ్యాన ఫౌండేషన్ నియమించింది. ప్రపంచ మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించేందుకు ప్రపంచ ధ్యాన ఫౌండేషన్ చేపట్టిన ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవంను డిసెంబర్ 21గా యునెస్కో ప్రకటించిన కొద్దికాలానికే ఈ గౌరవం దక్కింది.

01-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కీలక వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవచ్చు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలుంటాయి. ఖర్చులు విపరీతం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. సోదరుల నుంచి అభ్యంతరాలు ఎదురవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన తొలగి కుదుటపడతారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు. పాత పరిచయస్తులు తారసపడతారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.

01-04-2026 నుంచి 30-04- 2026 వరకు మాస ఫలితాలు- సత్కాలం సమీపిస్తుంది..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలించవు. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యమైన పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. దంపతుల మధ్య తరచు కలహాలు తప్పవు. సౌమ్యంగా మెలగండి. పంతాలకు పోవద్దు. తరుచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తుంటారు. సంతానం విజయం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తారు. అవివాహితులకు శుభయోగం. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పత్రాల రెన్యువల్, పన్ను చెల్లింపుల్లో అలసత్వం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది. పెద్దల జోక్యంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. నోటీసులు అందుకుంటారు, అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ముఖ్యులలో ఒకరికి వీడ్కోలు పలుకుతారు.
