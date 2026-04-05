06-04-2016 సోమవారం ఫలితాలు - త్వరలో మీ కృషి చేస్తుంది

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనులు వేగవంతమవుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. విజ్ఞతతో వ్యవహరిస్తారు. కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీ చూడనట్లు వదిలేయండి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. అందరితో మితంగా సంభాషించండి. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పెద్దలు తగులుతుంది. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడదు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు కొలిక్కి వస్తాయి. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. కొందరి రాత ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులతో సతమతమవుతారు. అకాల భోజనం, విశ్రాంతి లోపం, పుణ్యకార్యంలో పాల్గొంటారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మనోధైర్యంతో అడుగులేయండి. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. అయిన వారు ప్రోత్సహిస్తారు. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. త్వరలో మీ కృషి చేస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం అధికం. ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు సంకల్పం ముఖ్యం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం జోక్యం తగదు. మీ శ్రీమతిలో మార్పు వస్తుంది. పత్రాలు అందుకుంటారు. వాహనం ఇతరులకిచ్చి ఇబ్బంది పడతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. అకాలభోజనం, విశ్రాంతిలోపం, ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ ఇష్టాయిష్టాలను కచ్చితంగా తెలియజేయండి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్లే జరుగుతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. తలపెట్టిన పనులు అర్థాంతంగా నిలిపివేశారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1, 2, 3, 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
నిర్దిష్ట ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆరోగ్యం సంతృప్తికరం. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు అందరితోను సామ్యంగా మెలగండి. ధనం మితంగా వ్యయం చేయండి. పసులు ముందుకు సాగవు ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త నోటీసులు అందుకుంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ప్రముఖుల కలయిక వీలుపడదు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. నగరం, ఆభరణాలు. జాగ్రత్త, ఎవరినీ అతిగా విశ్వసించవద్దు, కీలక పత్రాలు అందుతాయి. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. వివాదం సద్దుమణుగుతుంది.