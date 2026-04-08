గురువారం, 9 ఏప్రియల్ 2026
Written By రామన్

09-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - పోయానుకున్న వస్తువులు..?

Daily Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
రుణ విముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్థంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పోయానుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. కొత్తవిషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఒక సంఘటన మీపై ప్రభావం చూపుతుంది. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
నేడు అనుకూలదాయకం. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ధనలాభం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేయగలుగుతారు, అగిపోయిన పనులు పునఃప్రారంభిస్తారు. సభాసంగా గడుపుతారు. అసాంఘిక కార్యకలాషాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
శుభవార్త వింటారు. కష్టం ఫలిస్తుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవచ్చు, నగదు. ఆభరణాలు జాగ్రత్త ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. వేడుకలు, వినోదాల్లో అత్యుత్సాహం తగదు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ప్రతివిషయానికి ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు, సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేయండి. ఖర్చులు అధికం. పరిచయస్తులు రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు సాగవు. ఆచితూచి అడుగేయాలి. అనుభవజ్ఞలను సంప్రదించండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లక్ష్య సాధనకు ఓర్పు ప్రధానం, పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యమే మీ విజయానికి మార్గం అవుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేయండి. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి.  
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. చిన్న విషయానికి చికాకుపడతారు. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి యత్నించింది. అతిగా ఆలోచించవద్దు. సన్నిహితులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు పురమాయించవద్దు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సర్వత్రా మీదే పైచేయి. కీలక విషయాలపై పట్టు సాధిస్తారు. మీ కృషి స్పూర్తిదాయక మవుతుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ప్రయాణ లక్ష్యం నేరవేరుతుంది. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
మీదైన రంగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యులను కలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. విజ్ఞతతో సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ చిత్తశుద్ధి ఆకట్టుకుంటుంది. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సర్దుమణుగుతుంది. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం కష్టమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తి చేస్తారు. కీలక విషయాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధన ముఖ్యం. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన సమయం తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు, ఓర్పు, పట్టుదలతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పెద్దల హితవు మీపై ప్రభావం చూపుతుంది. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు జాగ్రత్త, యత్నాలకు కుటుంబీకుల సహకారం ముఖ్యం. ఏకపక్ష నిర్ణయం తగదు. సన్నిహితులను సంప్రదిస్తారు.

ప్రపంచంతో ఆడుకుంటున్న ఇరాన్, మళ్లీ హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేసింది

హృద్యమైన ప్రేమకథ.. ఎత్తు లేకపోతేనేం.. పర్లేదు వివాహం చేసుకున్న యువతి

చున్నీ వేసుకోమన్నందుకు ద్వారకా తిరుమల మహిళా సెక్యూరిటీ గార్డుపై దాడి, వీడియో

పాదయాత్ర చేస్తా, మావిగన్ గురించి ప్రజలకు వివరిస్తా: జగన్ ప్రకటన

భర్తకు కిడ్నీ దానం చేయాలట.. భార్యాభర్తల మధ్య నిద్రపోతున్న అత్త .. ఫోటోలు తీసే మామ!

06-04-2016 సోమవారం ఫలితాలు - త్వరలో మీ కృషి చేస్తుంది

05-04-26 ఆదివారం ఫలితాలు - అవసరాలకు ధనం అందుతుంది..

05-04-2026 నుంచి 11-04-2026 వరకు ఫలితాలు- మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...

04-04-2026 శనివారం ఫలితాలు.. అదృష్ట యోగమే కలిసివస్తుంది..

03-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు... అనుకోని సమస్య ఎదురవుతుంది
