మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026
Written By PA Raman

14-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ మాటతీరు అపోహాలకు దారితీస్తుంది...

daily horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. వూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారంలో తప్పటడుగు వేస్తారు. మీ మాటతీరు అపోహాలకు దారితీస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. సన్నిహితుల జోక్యంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది.
 
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. సాయం ఆశించవద్దు. లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. పనులు ముందుకు సాగవు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. అనవసర జోక్యం తగదు. ప్రియతముల రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అనుకూలతలున్నాయి. రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. గృహంలో స్తబ్ధత తొలగుతుంది. మితంగా సంభాషించండి. ఒక ఆహ్వానం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, అతిగా శ్రమించవద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కలిసివచ్చే సమయం. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. వ్యవహారానుకూలత ఉంది. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోవాలి. ప్రయాణంలో ఒకింత అవస్థలెదుర్కుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. కీలక పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికంగా ఆశించిన ఫలితాలున్నాయి. లావాదేవీల్లో తగిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. కొత్త వ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సమయస్ఫూర్తిగా మెలగాలి. అనాలోచిత నిర్ణయం తగదు. పెద్దల సలహా పాటించండి. అనుకోని ఖర్చు తగులుతుంది. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. పాత పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. విందులు, వేడుకకు హాజరవుతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. పనులు అర్థాంతగా ముగించవలసి వస్తుంది. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. సన్మాన, సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. నోటీసులు అందుకుంటారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. కొంతమంది మీ వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులను సంప్రదిస్తారు. వివాదం సద్దుమణుగుతుంది. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు, పట్టుదల ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకోవాలి. ధనసమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ముఖ్యుల సందర్శనం వీలుపడదు. ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

రైలులో సీటు ఇవ్వలేనపుడు చార్జీలు ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు? బీహారీ మహిళ ప్రశ్న

రైలులో సీటు ఇవ్వలేనపుడు చార్జీలు ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు? బీహారీ మహిళ ప్రశ్నరైలులో రిజర్వేషన్ టిక్కెట్టు దొరకలేదంటే ఇక ఆ రైలు ప్రయాణం ప్రత్యక్ష నరకంలా తయారవుతుంది. ఇక సాధారణ బోగీల్లో ప్రయాణించే ప్రజల సంగతి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. కనీసం కూర్చునేందుకే కాదు నిలబడటానికి కూడా ఖాళీ వుండదు. రైలు ప్రయాణంలో ఫుట్ బోర్డులపై ప్రయాణించేవారు చాలామంది వుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయాలలో కొంతమంది ప్రమాదాల బారిన కూడా పడుతున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో ఓ బీహారీ మహిళ రైలు ప్రయాణిస్తూ ఆమె ప్రయాణిస్తున్న బోగీని చూపిస్తూ ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నలు వేసింది. రైలులో ప్రయాణించేందుకు ప్రభుత్వం టిక్కెట్ వసూలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రయాణికులకు సరిపడా సీట్లను ఎందుకు కల్పించదు,

అక్రమాస్తుల కేసు : అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి పోలీస్ కస్టడీ

అక్రమాస్తుల కేసు : అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి పోలీస్ కస్టడీఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్టయిన ఏపీ దేవాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి ఏసీబీ కోర్టు పోలీస్ కస్టడీ విధించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఆమెను ఈ నెల 15, 16వ తేదీల్లో విచారించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

తండ్రి శవాన్ని పక్కనబెట్టుకుని సంతకాలు సేకరించిన జగన్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

తండ్రి శవాన్ని పక్కనబెట్టుకుని సంతకాలు సేకరించిన జగన్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడుతండ్రి శవాన్ని పక్కనబెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చొనేందుకు ఎమ్మెల్యేలతో సంతకాల సేకరణ కోసం వెంపర్లాడిన నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఏపీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరోపించారు. ఆయన సోమవారం మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, జగన్‌కు అధికార దాహం ఎక్కువన్నారు. వైఎస్ఆర్ మరణించిన సమయంలో తండ్రి శవం పక్కన ఉండగానే ముఖ్యమంత్రి కర్చీ కోసం జగన్ సంతకాలు సేకరించిన చరిత్రను రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నిటికీ మర్చిపోలేరని ఎద్దేవా చేశారు.

Vijay cycle yatra, అభిమాని పూలచెండు వేస్తే బాంబు వేశాడేమోనని సైకిలి వదిలేసి విజయ్ పరుగో పరుగు, వీడియో

Vijay cycle yatra, అభిమాని పూలచెండు వేస్తే బాంబు వేశాడేమోనని సైకిలి వదిలేసి విజయ్ పరుగో పరుగు, వీడియోకన్యాకుమారిలో సైకిల్‌పై ప్రయాణిస్తూ ఓట్లు సేకరించిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాజకీయ నాయకుడు తమిళ స్టార్ విజయ్ గా పేరు పొందాడు. దళపతి విజయ్ సైకిల్ యాత్రలో ఈ సందర్భంగా ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. విజయ్ సైకిల్ పై వస్తుండగా ఆయన పార్టీకి చెందిన వ్యాన్, సెక్యూరిటీ ఇరువైపులా నిఘాతో వున్నారు. అయితే కొంత దూరం రాగానే షడెన్ ఓ వ్యక్తి పూలను ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి పైనుంచి పూలు విసిరాడు.

భార్యను కాపురానికి పంపడంలేదని అత్తకి కరెంట్ షాక్ ఇచ్చిన అల్లుడు

భార్యను కాపురానికి పంపడంలేదని అత్తకి కరెంట్ షాక్ ఇచ్చిన అల్లుడుతెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా జగదేవ్ పేటలో ఓ అల్లుడు చేసిన పనికి అత్తకు విద్యుత్ షాక్ కొట్టి తృటిలో ప్రాణాలను రక్షించుకున్నది. ఇంతకీ అల్లుడు ఏం చేసాడో ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాము. మల్లారెడ్డికి గత కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రాజవ్వ అనే మహిళ కుమార్తెతో వివాహం జరిగింది. ఐతే ఇటీవలి కాలంలో కొన్ని మనస్పర్థల కారణంగా భార్య పుట్టింటికి వచ్చేసింది. తన భార్యను తన ఇంటికి పంపించాలంటూ గత కొన్ని రోజులుగా అల్లుడు మాల్లారెడ్డి అడుగుతున్నాడు. కానీ రాజవ్వ మాత్రం తన కుమార్తెను పంపేందుకు ససేసిమిరా అంటోంది.

10-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- వాస్తుదోష నివారణ చర్యలు చేపడతారు..

10-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- వాస్తుదోష నివారణ చర్యలు చేపడతారు..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ సామర్థ్యాలపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్థిస్తారు. పనులు సానుకూలతకు ఓర్పు, కృషి ప్రధానం, ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సన్మాన సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు. బెట్టింగ్లకు పాల్బడవద్దు.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం: హనుమంతుడి దగ్గరయ్యే ఆ మూడు రాశులేవి?

జ్యోతిష్య శాస్త్రం: హనుమంతుడి దగ్గరయ్యే ఆ మూడు రాశులేవి?జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారు హనుమంతునితో గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక అనుబంధాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. వారు ఆయనను పూజిస్తారు, ఆయన వైపు ఆకర్షితులవుతారు. హనుమాన్ ఆలయాలను సందర్శించడానికి ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడతారు. అలాగే ఏదైనా సమస్యలో వున్నప్పుడు హనుమంతుడి రక్ష వారికి లభిస్తుంది. ఆ రాశుల వారెవరో ఒకసారి చూద్దాం.. మేష రాశి వారికి కుజ గ్రహం ఆధీనం. హనుమంతుడు మంగళవారం జన్మించాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఆ రోజుకు అధిపతి కుజ గ్రహం. ఈ రాశికి చెందిన వారు హనుమంతుడి పూజకు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఇంకా ఈ రాశి వారికి కుజ గ్రహాధిపతి అయిన హనుమంతుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

చైత్రమాస అష్టమి.. దుర్గ, కాలభైరవ పూజతో విశేష ఫలితాలు..

చైత్రమాస అష్టమి.. దుర్గ, కాలభైరవ పూజతో విశేష ఫలితాలు..చైత్రమాసంలోనే కాదు.. ప్రతి నెల కృష్ణపక్ష 8వ రోజును అష్టమిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున రాహు కాలంలో దుర్గకు దీపం వెలిగించడం, అలాగే కాలభైరవునికి గుమ్మడి కాయతో లేదా కొబ్బరికాయతో దీపం వెలిగించడం ఈతి బాధలను దూరం చేస్తుంది. అష్టమి రోజున దుర్గకు భక్తులు అరటిపండు, దోసకాయ లేదా గుమ్మడికాయ వంటి కూరగాయలను సమర్పిస్తారు. ఈ అష్టమి రోజున 108 మట్టి దీపాలను వెలిగించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి.

09-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - పోయానుకున్న వస్తువులు..?

09-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - పోయానుకున్న వస్తువులు..?మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రుణ విముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్థంగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పోయానుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. కొత్తవిషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఒక సంఘటన మీపై ప్రభావం చూపుతుంది. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. ప్రయాణ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది.

చైత్ర సప్తమి రోజున ఇలా పూజిస్తే.. అన్నదానం, సూర్యపూజ చేస్తే..?

చైత్ర సప్తమి రోజున ఇలా పూజిస్తే.. అన్నదానం, సూర్యపూజ చేస్తే..?చైత్ర సప్తమి రోజున సూర్యపూజ విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. సప్తమి తిథి నాడు సూర్య భగవానునికి జలాభిషేకం చేసి ఓం సూర్యాయ నమః మంత్రాన్ని జపించాలి. సప్తమి తిథి నాడు ఉపవాసం ఉండటం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఉపవాస సమయంలో సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. ఈ రోజున బ్రాహ్మణులకు అన్నదానం చేయడం, వస్త్రాలు, ధాన్యాలు దానం చేయడం విశేషంగా ఫలప్రదంగా ఉంటుంది.
