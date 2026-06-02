జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షా ఫలితాలు.. ఏపీకి తొమ్మిదితో పాటు అగ్ర ర్యాంకులు
జేఈఈ (అడ్వాన్స్డ్) 2026 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు 9వ ర్యాంకుతో సహా పలు అగ్ర ర్యాంకులను కైవసం చేసుకున్నారు. కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్లోని మొదటి 10 మంది అభ్యర్థులలో, మేడిశెట్టి నాగ సహర్ష జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షలో 360 మార్కులకు గాను 312 మార్కులు సాధించి, 9వ ర్యాంకును దక్కించుకున్నారు.
JEE Advanced 2026
ఈ అగ్ర ర్యాంకు సాధించిన విద్యార్థులు ఐఐటీ ముంబైలో బీటెక్ చదవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, మరికొందరు ఐఏఎస్ అధికారి కావడానికి సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షకు హాజరు కావాలని భావిస్తున్నారు. ఇంకొందరు తమ బీటెక్ కోర్సు పూర్తయ్యాక సొంతంగా ఒక 'స్టార్టప్'ను ప్రారంభించడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని అమలాపురానికి చెందిన నాగ సహర్ష మాట్లాడుతూ.. భవిష్యత్తులో ఒక స్టార్టప్ను ప్రారంభించాలనే ప్రణాళికలు కూడా నాకు ఉన్నాయి. ఈ పరీక్షలో నేను 9వ ర్యాంకు సాధించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. పరీక్ష సన్నద్ధత కోసం నేను చేసిన కఠోర శ్రమే ఈ విజయాన్ని అందించింది. దీనిని సాధించడంలో నాకు సహాయపడిన వారందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను." అని తెలిపాడు. ఇక నాగ సహర్ష తండ్రి ఎం. అప్పారావు ఐటీ (ఐటీ) రంగంలో పనిచేస్తుండగా, తల్లి రాజేశ్వరి గృహిణిగా ఉన్నారు. పాసల మోహిత్ 26వ ర్యాంకు సాధించాడు. ఇతను కడప జిల్లాలోని జమ్మలమడుగుకు చెందినవాడు.
