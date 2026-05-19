సహ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం చేసిన బీటెక్ విద్యార్థి.. మద్యం మత్తులో...?
మద్యం మత్తులో సహ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం చేసిన బీటెక్ విద్యార్థి ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్కు చెందిన విద్యార్థి రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఓ కళాశాలలో బీటెక్ తృతీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. అతను తన క్లాస్మేట్తో కలిసి మే 14న టీ తాగేందుకు దిల్సుఖ్నగర్కు వచ్చాడు. తిరిగి వస్తుండగా బీడీఎల్ రోడ్డులోని ఏకాంత ప్రదేశంలో మద్యం కొని తాగాడు.
తన క్లాస్మేట్ని కూడా మద్యం తాగమని బలవంతం చేశాడు. బాలిక మద్యం మత్తులో ఉండటంతో విద్యార్థిని ఇబ్రహీంపట్నంలోని తన గదిలోకి తీసుకెళ్లి దూషించాడు. ఆపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు బీఎన్ఎస్లోని సంబంధిత నిబంధనల ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని సోమవారం అరెస్ట్ చేశారు.
Rashi: ది రెడ్ బ్యాగ్ చిత్రంలో సావిత్రి అనే పవర్ ఫుల్ పాత్రలో రాశీ
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ సినిమాకు సుధీర్ జోకర్ అనే టైటిల్ ఖరారు
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Peddi trailer: మూడు విభిన్న క్రీడలతో హీరోగా ఎదిగిన కథతో పెద్ది ట్రైలర్
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
Seiyaan: శివకార్తికేయన్, కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ నేడు ప్రారంభం
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
సినిమా బండి తర్వాత నటుడిగా కెరీర్ పూర్తిగా మారింది: రాగ్ మయూర్
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.