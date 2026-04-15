బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్
Last Updated : బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (08:11 IST)

15-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది.. ఖర్చులు సామాన్యం...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అనుకూల ఫలితాలున్నాయి. వ్యవహారపరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుతుంది. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. ముఖ్యమైన సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. పనులు స్థిమితంగా పూర్తిచేస్తారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
స్థిరచరాస్తి ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. సోదరులతో సంప్రదిస్తా చేపట్టిన పనులు సాగవు. అనవసర జోక్యం తగదు. పాతమిత్రులు తారసపడతారు. వివాహయత్నం ఫలిస్తుంది. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లక్ష్యసాధనకు సంకల్ప బలం ముఖ్యం. మనోధైర్యంతో యత్నాలు కొనసాగించండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఆదాయ మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. ఆప్తుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఒకేసారి అనేక పనులతో సతమతమవుతారు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
సంప్రదింపులు ముగుస్తాయి. వ్యవహారానుకూలత ఉంది. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
దృఢసంకల్పంతో ముందుకు సాగుతారు. కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. విజ్ఞతతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. పెద్దఖర్చు తగులుతుంది. కష్టమనుకున్న పనులు సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
నేడు అనుకూలదాయకం. కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. అనవసర జోక్యం తగదు. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
వ్యవహారజయం, ధనలాభం ఉన్నాయి. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు సాగవు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సంకల్పసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. ఆచితూచి అడుగేయాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. అనుభవజ్ఞులను సంద్రించండి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సోదరులతో సంభాషిస్తారు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. యత్నాలు కొనసాగించండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. సాయం చేసేందుకు అయిన వారే వెనుకాడుతారు. చేసిన పనులే చేయవవలసి వస్తుంది. కుటుంబీకులు మీ అశక్తతను అర్ధం చేసుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలేసుకుంటారు. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వ్యతిరేకులు తప్పుదారి పట్టించేందుకు యత్నిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆశించిన ఫలితాలున్నాయి. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. రుణసమస్య పరిష్కారమవుతుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. బంధువుల ఆకస్మిక రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.

180 మంది బాలికలపై లైంగికదాడి... 350కి పైగా అశ్లీల వీడియోలు.. బీజేపీ ఎంపీ ఫిర్యాదుమహారాష్ట్రలో ఓ షాకింగ్ ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఓ కామాంధుడు ఏకంగా 180 మంది బాలికలపై లైంగికదాడికి తెగబడ్డాడు. అలాగే 350కి పైగా అశ్లీల వీడియోలు చిత్రీకరించాడు. దీనిపై బీజేపీ ఎంపీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు ఆ కామాంధుడిని అరెస్టు చేశారు.

కన్నకుమార్తెను కిరాతకంగా హత్య చేసిన కన్నతల్లిఐటీ నగరం బెంగుళూరులో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కన్నకూతురిని కన్నతల్లే అతి కిరాతకంగా హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. వైట్‌ఫీల్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇమ్మెడిహళ్లిలో మంగళవారం ఉదయం ఈ హృదయ విదాకర ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతులను సువర్ణ (40), ఆమె కుమార్తె కారుణ్య (14)గా గుర్తించారు.

జువ్వలదిన్నెలో జగన్ పర్యటనకు వెళితే రూ.లక్ష ఫైన్ - జాలర్ల పెద్దలు తీర్మానంనెల్లూరు జిల్లాలోని జువ్వలదిన్నెలో వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి బుధవారం పర్యటించనున్నారు. అయితే, ఈ పర్యటనకు వెళ్ళే జాలర్లకు లక్ష రూపాయల మేరకు అపరాధం విధిస్తామని జాలర్ల గ్రామ పెద్దలు హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు తీర్మానం చేశారు. తమ తీర్మానాన్ని ఉల్లంఘించిన వెళ్లిన వారికి ఏకంగా లక్ష రూపాయల జరినామా విధిస్తామని హెచ్చరించారు. ఇస్కపల్లి, పట్టపుపాలెం గ్రామాలకు చెందిన జాలర్లు ఈ మేరకు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించారు.

స్పోర్ట్స్ బైక్ పైన యువతీయువకులు రీల్స్... డివైడర్‌ను ఢీకొట్టి యువతి మృతి, వీడియోతల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రాణప్రదంగా పెంచిపెద్ద చేస్తారు తమ పిల్లల్ని. ఐతే యుక్తవయస్సుకి వచ్చాక తల్లిదండ్రుల మాటలను పెడచెవిన పెట్టడమే కాకుండా వారికి వ్యధను కల్గించే పనులు చేస్తుంటారు కొంతమంది పిల్లలు. ముఖ్యంగా ఇటీవలి కాలంలో యువతీయువకులు రీల్స్ పిచ్చిలో ఎక్కువ కొట్టుకుపోతున్నారు. అలా ఉత్తరప్రదేశ్ ఘజియాబాదులో ఇద్దరు యువతీయువకులు జాతీయ రహదారిపై ద్విచక్ర వాహనంపై చేసిన ఫీట్స్ వారి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చింది. ఇక్రా అనే యువతి స్నేహితుడు హసీం తన స్పోర్ట్స్ బైకుని ఆమెతో నడిపించాడు. యువతి నడుపుతుండగా అతడు రీల్స్ కోసం వీడియో తీస్తున్నాడు. అతివేగంగా వెళ్తూ వీడియో కోసం యువతి కెమేరా వైపుకి చూసింది.

జూబ్లిహిల్స్‌లో నా ఇంటిని కాజేసేందుకు నన్ను ఎర్రగడ్డలో చేర్చాలని చూస్తున్నారు: నటి సజినీ ఆవేదనహైదరాబాదులోని జూబ్లిహిల్స్ రోడ్ నెం.10లో తను నిర్మించుకున్న ఇంటిని కాజేసేందుకు తన సొంత సోదరి, ఆమె పిల్లలు తనపై దాడి చేస్తున్నారనీ, తనను ఎర్రగడ్డ పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మలయాళ నటి సజినీ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన ఇంటిని కాజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారనీ, తనపై భౌతిక దాడి చేస్తున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆమె వెల్లడించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... 25 ఏళ్ల కిందట సినిమాల్లో నటించేందుకు హైదరాబాద్ వచ్చాను. తగిన పాత్రలలో నటించి మెప్పించాను. తద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో జూబ్లిహిల్స్ రోడ్ నెం.10లో ఇల్లు కట్టాను.

ఐదు అత్యుత్తమ మంత్రాలు ఏవి.. శనివారం ఈ మంత్రాలను జపిస్తే?దైవిక శక్తిని ఆవాహన చేయడానికి, విజయాన్ని ఆకర్షించడానికి, జీవితంలో శాంతిని తీసుకురావడానికి శతాబ్దాలుగా మంత్రపఠనం చేస్తారు. ప్రాచీన కాలం నుండి, గ్రంథాలు ఒకరి విధిని తీర్చిదిద్దడంలో శక్తివంతమైన మంత్రాలు, వాటి అర్థాల ప్రాముఖ్యతను పేర్కొని వున్నాయి. మంత్రం అనేది కేవలం కొన్ని పదాల సముదాయం కాదు, అది మనస్సు, శరీరం, ఆత్మను విశ్వశక్తితో అనుసంధానించే ఒక ప్రకంపన శక్తి.

11-04-2026 శనివారం ఫలితాలు - ఆర్ధిక ఇబ్బందులు అధికంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. మీ కృషిని అయిన వారు ప్రోత్సహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల సందర్శన వీలుపడదు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సర్వదా అనుకూలం. కార్యం సిద్ధిస్తుంది. మానసికంగా స్థిమితపడతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు.

10-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- వాస్తుదోష నివారణ చర్యలు చేపడతారు..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ సామర్థ్యాలపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్థిస్తారు. పనులు సానుకూలతకు ఓర్పు, కృషి ప్రధానం, ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సన్మాన సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. పనులు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు. బెట్టింగ్లకు పాల్బడవద్దు.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం: హనుమంతుడి దగ్గరయ్యే ఆ మూడు రాశులేవి?జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారు హనుమంతునితో గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక అనుబంధాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. వారు ఆయనను పూజిస్తారు, ఆయన వైపు ఆకర్షితులవుతారు. హనుమాన్ ఆలయాలను సందర్శించడానికి ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడతారు. అలాగే ఏదైనా సమస్యలో వున్నప్పుడు హనుమంతుడి రక్ష వారికి లభిస్తుంది. ఆ రాశుల వారెవరో ఒకసారి చూద్దాం.. మేష రాశి వారికి కుజ గ్రహం ఆధీనం. హనుమంతుడు మంగళవారం జన్మించాడని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఆ రోజుకు అధిపతి కుజ గ్రహం. ఈ రాశికి చెందిన వారు హనుమంతుడి పూజకు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఇంకా ఈ రాశి వారికి కుజ గ్రహాధిపతి అయిన హనుమంతుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

చైత్రమాస అష్టమి.. దుర్గ, కాలభైరవ పూజతో విశేష ఫలితాలు..చైత్రమాసంలోనే కాదు.. ప్రతి నెల కృష్ణపక్ష 8వ రోజును అష్టమిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున రాహు కాలంలో దుర్గకు దీపం వెలిగించడం, అలాగే కాలభైరవునికి గుమ్మడి కాయతో లేదా కొబ్బరికాయతో దీపం వెలిగించడం ఈతి బాధలను దూరం చేస్తుంది. అష్టమి రోజున దుర్గకు భక్తులు అరటిపండు, దోసకాయ లేదా గుమ్మడికాయ వంటి కూరగాయలను సమర్పిస్తారు. ఈ అష్టమి రోజున 108 మట్టి దీపాలను వెలిగించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి.
