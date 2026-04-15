బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (18:49 IST)

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ.. మే 1 నుంచి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం రద్దు

Tirumala
తిరుమల వేసవి రద్దీకి సిద్ధమవుతోంది. భక్తుల రద్దీని నియంత్రించడానికి టీటీడీ కొన్ని కీలక మార్పులను ప్రణాళిక చేస్తోంది. మే 1వ తేదీ నుంచి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం, స్లాటెడ్ సర్వ దర్శనం టోకెన్లను రద్దు చేసే అవకాశం ఉంది. దానికి బదులుగా, భారీ సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులను నియంత్రించడానికి టీటీడీ వైకుంఠ ఏకాదశి తరహా విధానాన్ని పరిశీలిస్తోంది.
 
గత మూడేళ్ల డేటాను సమీక్షించిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మే, జూన్, జూలై నెలల్లో తిరుమలకు భారీగా భక్తుల తాకిడి ఉంటుంది. ప్రతి నెలా సుమారు 23 నుంచి 24 లక్షల మంది భక్తులు వస్తుంటారు. 
 
ప్రస్తుతం, ప్రతిరోజూ 2 నుంచి 3 గంటల సమయం వీఐపీ దర్శనం కోసం కేటాయించబడింది. ఈ సమయంలో సుమారు 3,800 మంది దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. ఇదే సమయాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తెస్తే, దాదాపు 15,000 మంది సాధారణ భక్తులకు కూడా అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. 
 
వేసవి కాలంలో వీఐపీ దర్శనాన్ని నిలిపివేయాలనే ప్రణాళిక వెనుక ఇది ఒక ముఖ్య కారణం. మరో ప్రధాన ఆందోళన నిరీక్షణ సమయం. ప్రస్తుత ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ విధానం కింద, భక్తులు దర్శనం కోసం 22 నుంచి 23 గంటల వరకు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. 
 
వైకుంఠ ఏకాదశి విధానంతో, ఈ సమయం సుమారు 8 నుండి 12 గంటలకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల అధిక సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చు. ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తే, రోజుకు సుమారు 80,000 మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకోగలరని టీటీడీ అంచనా వేస్తోంది. 
 
రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో సాధారణ భక్తులకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించి, నిరీక్షణ సమయాన్ని తగ్గించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. అంతర్గత సమీక్ష అనంతరం త్వరలోనే తుది నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది.

