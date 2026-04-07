మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026 (13:45 IST)

టీటీడీకి తలనొప్పి.. రూ.400 కోట్లకు పైగా పాత నోట్లు.. హుండీ ఆదాయంతో ఆర్థిక నష్టం

Old Notes
కలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో హుండీ ఆదాయం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే శ్రీవారి హుండీలో ఏళ్ల క్రితం రద్దైన నోట్లు వచ్చిపడుతున్నాయి. ఇది టీటీడీకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఈ నోట్లు 2016లో రద్దు అయినప్పటికీ తిరుమల హుండీలో మాత్రం పాత నోట్ల ప్రవాహం ఆగట్లేదు. తాజా సమాచారం ప్రకారం టీటీడీ వద్ద ప్రస్తుతం రూ.400 కోట్లకు పైగా విలువైన పాత రూ.500, రూ.1000 నోట్లు నిల్వ వున్నాయి. 
 
భక్తులు తమ వద్ద ఉండిపోయిన లేదా మరిచిపోయిన ఈ పాత నోట్లను భక్తితో స్వామివారి హుండీలో వేస్తున్నారు. ఈ నోట్లను మార్పిడి చేసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గానీ, ఆర్బీఐ గానీ ఇప్పటి వరకు అనుమతి నిరాకరించాయి. దీనివల్ల టీటీడీకి వందల కోట్ల రూపాయల మేర ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతోంది. 
 
మరోవైపు ఇటీవలే చలామణి నుంచి ఉపసంహరించుకున్న రూ.2వేల నోట్లు కూడా హుండీలో భారీగా చేరుతున్నాయి. అయితే పాత నోట్లతో పోలిస్తే వీటి విషయంలో టీటీడీకి కొంత ఊరట లభిస్తోంది. రూ.2వేల నోట్లను ఆర్బీఐ ద్వారా మార్చుకునే అవకాశం ఇంకా అందుబాటులో ఉండటంతో వీటిని టీటీడీ సకాలంలో బ్యాంకుల్లో జమ చేస్తోంది. 
 
కానీ రూ.500, రూ.1000ల నోట్లు కేవలం కాగితపు రాశిగా మిగిలిపోవడం విచారకరం. భక్తుల మనోభావాలను గౌరవించి, టీటీడీ వద్ద వున్న ఈ భారీ మొత్తాన్ని ప్రత్యేక కేసుగా పరిగణించి మార్పిడి అవకాశం ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు అందుతున్నాయి. 

Watch More Videos

పాట్నాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. డ్రగ్స్‌కు బానిస అయిన 22 ఏళ్ల యువకుడు మూడేళ్ల సొంత మేనకోడలిపై స్నేహితులతో కలిసి సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. శుక్రవారం అర్థరాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది. బాలిక అరుపులు విని స్థానికులు అక్కడికి రావడంతో నిందితులు పారిపోయారు. నిందితుడు మేనకోడలిని ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి సమీప పొలాల్లోకి ఎత్తుకెళ్లాడు. అక్కడ చిన్నారిపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. నిద్రలోనే మేనకోడలిని పొలాల్లోకి తీసుకొచ్చి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు.

నాకంటే వాడే తియ్యగున్నాడా? ప్రియుడి ముందే భార్యను కత్తితో పొడిచిన భర్తతెలంగాణలోని జహీరాబాద్ లో దారుణం చోటుచేసుకున్నది. ప్రియుడి కోసం భర్తను వదిలేసి వెళ్లిపోయిన భార్యను కత్తితో పొడిచి చంపేసాడు కట్టుకున్న భర్త. భార్య ప్రియుడి ముందే నాకంటే వీడే తియ్యగున్నాడా అంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ భార్య గొంతులో కత్తిని దించాడు. గొంతు కోసి హత్య చేసాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఝరాసంగం మండలం తుమ్మనపల్లికి చెందిన 35 ఏళ్ల సిద్ధారెడ్డి, 29 ఏళ్ల కవిత దంపతులు. సిద్ధారెడ్డి పానీపూరి బండి పెట్టుకుని జీవనం సాగిస్తుండగా అతడి భార్య కవిత టైలరుగా పనిచేస్తుంది.

ఏపీ-తెలంగాణలకు వర్ష సూచన.. ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులు, ఈదురు గాలులువాతావరణ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి వాతావరణ హెచ్చరికను జారీ చేసింది. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 7, 8, 9 తేదీలలో తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ వర్షాలతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని, అక్కడక్కడా పిడుగులు పడే ప్రమాదం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సురక్షితమైన ప్రదేశాలలోనే ఉండాలని సూచించింది.

సీపీఐ కార్యాలయంలో ఉరేసుకున్న రైతు.. కారణం ఏంటో తెలుసా?పోలింగ్ ప్రారంభం కావడానికి కేవలం 48 గంటల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, కేరళ రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. పార్టీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వైకోం నియోజకవర్గంలోని తలయళంలో ఉన్న సీపీఐ స్థానిక కమిటీ కార్యాలయంలో ఒక రైతు ఉరి వేసుకుని కనిపించాడు. మృతుడు, స్థానిక రైతు మరియు వ్యవసాయ పరిశోధకుడైన చెల్లప్పన్ పులిక్కశేరి, గతంలో పార్టీ నాయకులపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేయడంతో, అతని మరణం మరింత వివాదాస్పదమైంది.

రెస్టారెంట్‌పై దాడి... ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ వుంచిన బిర్యానీ ప్యాకెట్ల స్వాధీనంహైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ పోలీసులు ఒక రెస్టారెంట్‌పై దాడి చేసి, ఫ్రిజ్‌లో నిల్వ ఉంచిన బిర్యానీ ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ రెస్టారెంట్ యజమాని, అదే బిర్యానీ ప్యాకెట్లను ఓవెన్‌లో వేడి చేసి తిరిగి విక్రయిస్తూ, వినియోగదారుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడవేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ రెస్టారెంట్ వారు జీడిమెట్లలో బిర్యానీని తయారు చేసి, ఆన్‌లైన్ ఆహార డెలివరీ సేవల ద్వారా బంజారా హిల్స్‌లో విక్రయిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. ఈ బిర్యానీని లక్కీ బిర్యానీ అండ్ షవార్మా పేరుతో విక్రయిస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

03-04-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు... అనుకోని సమస్య ఎదురవుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉల్లాసాన్నిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ప్రముఖల సందర్శనం వీలుపడదు. ప్రయాణంలో ఇబ్బందులెదురవుతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణసమస్య తొలగుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం, సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. ఎదుటివారి తీరును గమనించి మెలగండి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

రాత్రి వేళ తిరుమల గిరులు ఎంత అద్భుతంగా వున్నాయో..? (video)తిరుమల కొండల్లో వెలిసిన పవిత్ర తుంబురు తీర్థ ముక్కోటి ఉత్సవం గురువారం ఘనంగా జరిగింది. దాదాపు 12,235 మంది భక్తులు పాపవినాశనం మార్గం ద్వారా అటవీ ప్రాంతంలో కిలోమీటర్ల మేర నడిచి స్వామివారి తీర్థాన్ని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తిరుమల కొండల గోవింద నామ స్మరణతో మారుమోగింది. అలాగే హనుమజ్జయంతి రోజున తిరుమల కొండ ప్రకాశించింది. శ్రీనివాసుడు కొలువుదీరిన ఈ తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో రాత్రి వేళ ఎంత మనోహరంగా వుందో చూపే వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

హనుమజ్జయంతి.. కోటి సంవత్సరాల ముందు పుట్టారు.. 41 రోజుల దీక్షహనుమాన్ జయంతిని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి జన్మదినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి భక్తులకు ఈ రోజు అత్యంత విశిష్టమైనది. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి మాత అంజనాదేవి, కేసరి దంపతుల కుమారుడు. ఆయనను వాయుదేవుని (అంటే పవన దేవుని) కుమారుడిగా కూడా వర్ణిస్తారు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, శ్రీరాముని పరమ భక్తుడు. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి సుమారు 1 కోటి 85 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం జన్మించారు). శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, చైత్ర పౌర్ణమి రోజున, సూర్యోదయం అయిన వెంటనే జన్మించారని విశ్వసిస్తారు.

02-04-2026 గురువారం ఫలితాలు-విశేషమైన కార్యసిద్ధి ఉందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ సహనానికి పరీక్షా సమయం, ఆచితూచి అడుగేయాలి. సాయం ఆశించి నిరుత్సాహపడతారు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు దృఢ సంకల్పంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. శ్రమతో కూడిన విజయాలు లభిస్తాయి. కీలక అంశాలపై దృష్టి పెడతారు. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి.

ప్రపంచ ధ్యాన నిపుణుల కమిటీకి ఎంపికైన పూజ్యశ్రీ శివకృపానంద్ స్వామిజీభారతదేశ ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వానికి ఉత్కృష్టమైన గుర్తింపును ఇస్తూ, హిమాలయన్ సమర్పణ్ ధ్యానోగ్ వ్యవస్థాపకులైన పూజ్యశ్రీ శివకృపానంద్ స్వామిజీని తమ ప్రతిష్టాత్మక ప్రపంచ ధ్యాన నిపుణుల కమిటీ సభ్యునిగా ప్రపంచ ధ్యాన ఫౌండేషన్ నియమించింది. ప్రపంచ మానసిక, ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించేందుకు ప్రపంచ ధ్యాన ఫౌండేషన్ చేపట్టిన ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవంను డిసెంబర్ 21గా యునెస్కో ప్రకటించిన కొద్దికాలానికే ఈ గౌరవం దక్కింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com