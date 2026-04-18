శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
Written By పి.ప్రసూనా రామన్
Last Updated : శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026 (19:18 IST)

19-04-2026 నుంచి 25-04-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. ఓర్పుతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆదాయం నిరాశాజనకం. పురోగతి లేక నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. బంధువుల ఆకస్మిక రాక చికాకు కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహించండి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం విజయం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో తరచుగా సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు విశ్వసించవద్దు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు షాపుల స్థలమార్పు అనివార్యం. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు, పనిభారం. ధనప్రలోభాలకు తలొగ్గవద్దు, వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సర్వత్రా అనుకూలదాయకం. ప్రతి విషయంలోను చురుకుగా ఉంటారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. శనివారం నాడు పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. ఆప్తులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. సంతానం పై చదువులను వారి ఇష్టానికే వదిలేయండి. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక బలీయమవుతుంది. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. వ్యాపారాలు జోరుగా సాగుతాయి. నష్టాలను భర్తీ చేసుకోగలుగుతారు. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు సదావకాశం లభిస్తుంది. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. మీ నిర్ణయం అందరికీ శిరోధార్యమవుతుంది. వ్యూహాత్మకంగా అడుగు ముందుకేస్తారు. అర్థాంతంగా నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం తెలుసుకుంటారు. ఆదివారం నాడు ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. చెప్పుడు మాటలకు ప్రాధాన్యమివ్వవద్దు. ప్రతి విషయం స్వయంగా తెలుసుకోండి. అవివాహితులు శుభవార్త వింటారు. ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. చిరు వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు, పత్రాలు దొరుకుతాయి. సోమవారం నాడు పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ముఖ్యమైన వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. నమ్మకస్తులే తప్పుదారి పట్టించేందుకు యత్నిస్తారు. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. పాత మిత్రులను కలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన బలపడుతుంది. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ విధులపై దృష్టిపెట్టండి. ఒత్తిళ్లు, ధన ప్రలోభాలకు గురికావద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. వాయిదాల చెల్లింపుల్లో అలసత్వం తగదు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. మంగళవారం నాడు ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ఆత్మీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. సంతానం మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. ప్రస్తుత వ్యాపారాలే కొనసాగించండి. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వ తగదు. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతిని సహోద్యోగులు అడ్డుకుంటారు. ఉపాధ్యాయులకు పనిభారం, విశ్రాంతి లోపం. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. సంప్రదింపులు వాయిదా వేసుకోవటం శ్రేయస్కరం. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించకుండా ఏ నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. చేపట్టిన పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగురతారు. బుధవారం నాడు ధనసమస్య ఎదురువుతుంది. సాయం చేసేందుకు అయిన వారే సందేహిస్తారు. అవసరాలకు అతికష్టంమ్మీద ధనం సర్దుబాటవుతుంది. సంతానం పై చదువులను వారి ఇష్టానికే వదిలేయండి. ప్రకటనలు, ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ విద్యార్థులకు సదవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు సమయ పాలన ప్రధానం. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. చిన్నవ్యాపారులకు ఆదాయాభివృద్ధి. వేడుకల్లో అత్యుత్సాహం తగదు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకున్న కార్యం సిద్ధిస్తుంది. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తిచేస్తారు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. రుణాలు మంజూరవుతాయి. గురువారం నాడు అందరితోనూ మితంగా సంభాషించండి. ఆర్థిక వివరాలు వెల్లడించవద్దు. పెద్దల ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. అయినవారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. సంతానం ఉత్తీర్ణత ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ విధుల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. చెల్లింపుల్లో అలసత్వం తగదు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. శ్రమించినా ఫలితం అంతంత మాత్రమే. ప్రతి విషయంలోను మొండిగా వ్యవహరిస్తారు. మీ మాటే నెగ్గాలన్న పట్టుదల తగదు. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. ఎవరినీ తక్కువ చేసి మాట్లాడవద్దు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. శనివారం నాడు పనులు, బాధ్యతలు పురమాయించవద్దు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి సారించండి. మీ శ్రీమతి ధోరణిలో మార్పు వస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్యసేవలు అనివార్యమవుతాయి. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. వృత్తి ఉద్యోగ విధుల పట్ల ఏకాగ్రత వహించండి. విద్యార్థులు పరీక్షలను సంతృప్తికరంగా రాయగలుగుతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. మీ కష్టం వృధాకాదు. లక్ష్యానికి చేరవవుతారు. పట్టుదలతో మెలగండి. ఆశించిన అవకాశం చేజారిపోతుంది. ఇదీ ఒకందుకు మంచికేనని భావించండి. త్వరలో ఇంత కంటే మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఆదాయం బాగుంటుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. మంగళవారం నాడు పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. ప్రకటనలు, మధ్యవర్తులను విశ్వసించవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. బిల్డర్లు, కాంట్రాక్టర్లకు కొత్త పనులు లభిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో ఒడిదుడుకులను దీటుగా ఎదుర్కుంటారు. మీ పథకాలు ఆశించిన ఫలితాలిస్తాయి. షాపుల స్థలమార్పు కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదవీయోగం. అధికారులకు స్థానచలనం. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యం సిద్ధిస్తుంది. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. అందరితోను కలుపుగోలుగా మెలుగుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అవివాహితులకు వివాహయోగం. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. బుధవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అజ్ఞాతవ్యక్తులు తప్పుదారి పట్టించేందుకు యత్నిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదావకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీకు సర్వత్రా శుభయోగం. అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. తెగిపోయిన సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆత్మీయులతో తరచు సంభాషిస్తారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. శుక్రవారం నాడు కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే ఆస్కారం ఉంది. ఎదుటివారి తీరును గమనించి మెలగండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. అప్రియమైన వార్త వినవలసి వస్తుంది. ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. హోల్‌సేల్ వ్యాపారులకు పురోభివృద్ధి. న్యాయ, సాంకేతిక, సేవా రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. మాటతీరుతో ఎదుటివారిని ఆకట్టుకుంటారు. అవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టి పెడతారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. చిన్న విషయాలకే చికాకుపడతారు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఉద్యోగ విధుల్లో అలక్ష్యం తగదు. అధికారులకు వివరణ ఇచ్చుకోవలిసి వస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. 

చాక్లెట్ ఇస్తానని నమ్మించింది... జ్యూస్ అని యాసిడ్ తాగించింది..తన అత్తమామలు తన సొంత కొడుకు కంటే తన తోటి కోడలి నాలుగేళ్ల కొడుకుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారనే అసూయతో, తోటి కోడలి బాలుడికి యాసిడ్ తాగించింది. ఈ కేసులో నిందితురాలిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. నిందితురాలు, ఆ బాలుడి తల్లి ఇద్దరూ అన్నదమ్ములను వివాహం చేసుకుని, ఉమ్మడి కుటుంబంలో నివసిస్తున్నారు. తన కొడుకును చంపాలనే దురుద్దేశంతో, ఏప్రిల్ 9న వంటగదిలో పండ్ల రసం ఇస్తాననే సాకుతో నిందితురాలు తన కొడుకుకు యాసిడ్ తాగించిందని ఆ బాలుడి తల్లి బుధవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ రసం తాగితే చాక్లెట్ ఇస్తానని ఆశ చూపి, నిందితురాలు ఆ బాలుడిని నమ్మించింది.

మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500 ఆర్థిక సహాయం, 8 గ్రాముల బంగారం.. టీవీకే విజయ్ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం టీవీకే అధినేత విజయ్ గురువారం తన పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. ఇందులో మహిళలకు నెలకు రూ. 2,500 ఆర్థిక సహాయం, వివాహ సహాయంగా 8 గ్రాముల బంగారం అందిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. పేద వధువులకు బంగారంతో పాటు నాణ్యమైన పట్టుచీరను, మహిళల స్వయం సహాయక సంఘాలకు (ఎస్‌హెచ్‌జీలు) రూ. 5 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలను, అలాగే పిల్లలు పాఠశాల విద్యను మధ్యలోనే మానేయకుండా నిరోధించేందుకు తల్లులకు ఏటా రూ.15,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ఆయన వాగ్దానం చేశారు.

Stray Dog: వీధి కుక్కల బెడద.. చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడి మృతివీధి కుక్కల బెడద తప్పట్లేదు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తంగళ్ళపల్లి మండల కేంద్రంలో వీధి కుక్కలు వెంబడించడంతో గాయపడి, చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడు మరణించాడు. ఆదిత్యగా గుర్తించిన ఆ బాలుడు, రెండు వారాలకు పైగా మృత్యువుతో పోరాడి, బుధవారం రాత్రి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచాడు. ఈ ఘటన 15 రోజుల క్రితం, ఆదిత్య తన ఇంటి సమీపంలో ఆడుకుంటున్న సమయంలో జరిగింది.

మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉంది: పవన్‌ కల్యాణ్‌దేశంలోని చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే చట్టసవరణ బిల్లులు పార్లమెంట్‌ ముందుకు రావడాన్ని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్వాగతించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉందన్నారు. 2019 ఎన్నికల్లోనే మహిళా రిజర్వేషన్లపై స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. ఈ సవరణతో చట్టసభల్లో మహిళలకు సరైన ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుందన్నారు.

మహిళ బిల్లులో ఓబీసీ సబ్ కోటా ఉండాల్సిందే.. లేకుంటే ఉద్యమం తప్పదు.. కవితమహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు బదులుగా, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను (Delimitation) ఓబీసీ ఉప-కోటాతో అనుసంధానించాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గురువారం పేర్కొన్నారు. తద్వారా ఓబీసీ మహిళలు తమకు దక్కాల్సిన న్యాయబద్ధమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని పొందగలరని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమౌతుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు?కోపం (Angry). మనిషి పతనానికి కారణమయ్యే కారకాల్లో ఇదీ ఒకటి. అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమవుతుందో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ(Lord Sri Krishna) చెప్పారు. కోపం అనేది ఒక నిప్పు ముద్ద లాంటిది. కోపం అనే ఆ నిప్పు ముద్దను మన చేతితో పట్టుకుని అవతలివాడిపైకి విసిరే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ కోపాన్ని అవతలి వారిపైకి విసిరే సమయానికి ఆ నిప్పు గోళం ముందుగా మనకే కాలుతుంది. అంటే... కోపం అనేది ముందుగా మననే దెబ్బతీస్తుంది.

14-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ మాటతీరు అపోహాలకు దారితీస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. వూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు.

13-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి ఆశాజనకం.. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ఆశాజనకం. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు సాగవు.

12-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఏ పనీ చేయబుద్ధికాదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. తప్పటడుగు వేసే అస్కారం ఉంది. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఏ పనీ ముందుకు సాగదు. ఖర్చులు విపరీతం. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. చిత్తశుద్ధితో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. పట్టుదలకు పోవద్దు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు సత్ప్రభావం చూపుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. బ

12-04-2026 నుంచి 18-04-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. నేను అనుకూలించనది రేపు ఫలిస్తుంది. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం బుధవారం నాడు ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూల కోసం పడిగాపులు తప్పవు. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. మొండి ధైర్యంతో ముందుకు అడుగు వేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. చిన్ననాటి పరిచయస్తులతో సంభాషిస్తారు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత ప్రధానం. ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం.
