Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజున శని, రాహు దోషాలు తొలగిపోవాలంటే ఏం చేయాలి..?

అక్షయ తృతీయ రోజున దానధర్మాల ద్వారా పుణ్యఫలం చేకూరుతుంది. మేషం నుంచి మీన రాశుల వారు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా శక్తి, సామర్థ్యాల మేరకు నల్లని చెప్పులు లేదా బూట్లు దానం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శని నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తద్వారా శనిదోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే అన్నదానం చేయడం, తాగునీటిని అందించడం, మజ్జిగను దానం చేయడం వంటివి శుభ ఫలితాలను అందిస్తాయి. దీంతో పాటు నువ్వులు కలిపిన నీటితో స్నానం చేసి, అనంతరం నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల శుభఫలితాలు రానున్నాయి.
అక్షయ తృతీయ రోజున బెల్లం దానం చేయడం లేదా గుప్పెడు బెల్లం తీసుకుని ప్రవహించే నీటలో వదిలేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు రానున్నాయి. ఇలా చేయడం వల్ల రాహు దోషం నుంచి ఉపశమనం లభించనుంది. అదేవిధంగా పక్షులకు క్రమం తప్పకుండా ఆహారం పెట్టడం లేదా వాటి కోసం ధాన్యం చల్లడం వల్ల రాహువు దోషం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా మట్టి కుండను లేదా నీటితో నింపిన కలశంలో జల దానం చేయడం వల్ల శని, రాహువు దోషాల నుంచి విముక్తి లభించే అవకాశం ఉంది.
ఇంకా అక్షయ తృతీయ రోజున సూర్య గ్రహ అనుకూలం కోసం, ఎర్రటి బట్టలు, బెల్లం, గోధుమలు, రాగి పాత్రలు లేదా ఎర్ర చందనం దానం చేయండి. ఇవి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, జీవశక్తిని పెంచుతాయని నమ్ముతారు.
చంద్రగ్రహ బలం కోసం బియ్యం, పాలు, వెండి, తెలుపు వస్త్రాలు లేదా పటిక బెల్లం దానం చేయాలి.
బృహస్పతి కోసం: జ్ఞానాన్ని, అభివృద్ధిని ఆకర్షించడానికి, శనగపప్పు, పసుపు, కుంకుమపువ్వు, పసుపు రంగు పండ్లు లేదా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను దానం చేయాలి. భగవద్గీత వంటివి దానం చేయడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయి.
శుక్రుని కోసం: విలాసం, సౌఖ్యం, సంబంధాలలో సామరస్యం కోసం, తెలుపు రంగు పట్టు వస్త్రాలు, నెయ్యి, పరిమళ ద్రవ్యాలు లేదా పెరుగును దానం చేయాలి.
బుధుడి కోసం: సంభాషణా నైపుణ్యాలను, మేధస్సును మెరుగుపరచుకోవడానికి, ఆకుపచ్చ పెసలు, ఆకుపచ్చ వస్త్రాలు లేదా కంచు పాత్రలను దానం చేయండి. కుజుడి బలం కోసం.. ఇంకా ధైర్యం కొరకు, ఎర్ర కందిపప్పు, పంచదార, తేనె లేదా ఎర్రటి వస్త్రాలను దానం చేయండి.
శని గ్రహం కోసం: కష్టాలను, ఆటంకాలను తగ్గించుకోవడానికి, నల్ల నువ్వులు, ఆవ నూనె, ఇనుప పాత్రలు లేదా నల్లని బూట్లను దానం చేయండి. రాహువు కోసం... గందరగోళాన్ని, ప్రతికూలతను తగ్గించడానికి, కొబ్బరికాయ, ముల్లంగి, బార్లీ లేదా ఏడు రకాల ధాన్యాల మిశ్రమాన్ని (సప్తధాన్యాలు) దానం చేయాలి. కేతువు కోసం: ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల, రక్షణ నిమిత్తం, దుప్పట్లు, నువ్వులు లేదా ఏడు రకాల ధాన్యాలను దానం చేయాలి.
అక్షయ తృతీయ రోజున మంత్రాలు పఠించడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే అక్షయ తృతీయ రోజున మహాలక్ష్మీ పూజ చేయడం.. ఓం నమో నారాయణీ దేవ్యై నమః అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించడం, పంచాక్షరీ, నారాయణ, హనుమ మంత్రాల పఠనంతో కోరిన కోరికలు సిద్ధిస్తాయి.