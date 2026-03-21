శనివారం, 21 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. వారఫలం
Written By రామన్
Last Updated : శనివారం, 21 మార్చి 2026 (22:21 IST)

22-03-2026 నుంచి 28-03-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు- ఎవరికి లాభం?

Weekly Horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పనులు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. సోమవారం నాడు అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ. వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. బాధ్యతగా మెలగాలి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త, ఆచితూచి అడుగేయండి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. దాంపత్యసౌఖ్యం, ప్రశాంతత పొందుతారు. పత్రాల రెన్యువల్‌లో జాగ్రత్త వహించండి. వస్త్ర, బంగారం వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. అనుకున్నట్లే మొక్కుబడులు తీర్చుకుంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. మీ మాటకు ఎదురుండదు. గౌరవప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. నిర్దేశిత ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. కలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆదాయం పర్వాలేదనిపిస్తుంది. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. బుధవారం నాడు చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో ఏకాగ్రత వహించండి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదరకపోవచ్చు. నిరుత్సాహానికి గురికావద్దు. త్వరలో శుభవార్త వింటారు. బంధుమిత్రుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో తరుచు సంభాషిస్తుంటారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. దస్త్రం వేడుక ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల శ్రద్ద చూపండి. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత, సమయపాలన ప్రధానం 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యయాలు సంతృప్తికరం ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. మంగళవారం నాడు ముఖ్యమైన పత్రాలు జాగ్రత్త, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. కొందరి అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆప్రయత్నంగా అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. అయిన వారితో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ శ్రీమతి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. చిరువ్యాపారులకు ప్రోత్సాహకరం ఉద్యోగస్తులు ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఇంకొకరికి కలిసివస్తుంది. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఆలోచనలు పలు విధాలుగా ఉంటాయి. అవకాశాలు అందినట్టే చేజారిపోతాయి. చేపట్టిన పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేయండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఆదాయం అంతంత మాత్రమే. స్థిరాన్ని ధనం ఆలస్యంగా అందుతుంది. అవసరాలు, చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. గురువారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పరిచయం లేని వారితో మితంగా సంభాషించండి. వ్యాపారాలు -సామాన్యంగా సాగుతాయి. దస్త్రం వేడుకను మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలపై దృష్టిపెట్టండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు, 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఈ వారం కొంతమేరకు ఆశాజనకం. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్లు జరుగుతాయి. మొండిగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. దంపతుల మధ్య అవగాహనలోపం. చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. నిపుణులను సంప్రదిస్తారు. బంధువర్గం వారితో విభేదాలు తలెత్తుతాయి. సామరస్యంగా సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి. పట్టుదలకు పోవద్దు. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులను ఓర్పు ప్రధానం. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు వేస్తారు. సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త, వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. వివాదాలు కొత్త మలుపు తిరుగుతాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. అవసరాలు తీరుతాయి. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. సంతానం పై చదువులపై దృష్టి పెడతారు. పరిచయస్తుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. గృహంలో సందడి నెలకొంటుంది. మీ. శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. శనివారం నాడు అనవసర జోక్యంతగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీ చూడనట్టు వదిలేయండి. అవివాహితులకు శుభయోగం. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య తొలుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో పురోభివృద్ధి, అనుభవం గడిస్తారు. మీ పథకాలు ఆశించినట్లు ఫలితాలిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోదం తగదు. కొత్త వ్యక్తుల వల్ల చిక్కుల్లో పడే ఆస్కారం ఉంది. బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడవద్దు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు సాగుతారు. చేపట్టిన పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. వాహనం, విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. దాంపత్య సౌఖ్యం ప్రశాంతత పొందుతారు. సోమవారం నాడు అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఫోన్ సందేశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు గురికావద్దు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. వృత్తి, నూతన వ్యాపారాల్లో అనుభవం గడిస్తారు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. అవకాశాలను దర్శించుకుంటారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ఆదివారం నాడు ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మీ శ్రీమతి సలహా పాటిస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. బంధుమిత్రులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. పెద్దమొత్తం సాయం తగదు. మీ ఇబ్బందులను సామరస్యంగా తెలియజేయండి. వాస్తుదోష నివారణ చర్యలు చేపడతారు. సోదరుల నుంచి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి. పెద్దల జోక్యంతో సమస్య సానుకూల సుసుతుంది. ఆశావహదృక్పదంతో ఉద్యోగ యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. నూతన వ్యాపారాలకు అనుకూల సమయం. సొంత వ్యాపారాలే తెలిసివస్తాయి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. కానుకలిచ్చి పుచ్చుకుంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆదాయం బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు. ఏదో సాధించలేకపోయామనుకున్న భావం వెంటాడుతుంది. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు. నిరుత్సాహం గడుపుతారు. మీ శ్రీమతితో స్వల్ప కలహం, మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆత్మీయుల దాడితో కుదుటపడతారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి, సంతానానికి మంచి జరుగుతుంది. అహ్వానం అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఔషధ సేవనం, ఆహార నియమాలు క్రమం తప్పకుండా పాటించండి. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. దస్త్రం వేడుక ప్రశాంతంగా ముగుస్తుంది. ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం, రిటైర్లు ఉద్యోగస్తులకు రావలసిన బెనిఫిట్స్ అందుతాయి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. స్థిరచరాస్తి మూలక ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఆదివారం ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. సదావకాశాలు కలిసి వస్తాయి. ఒక సంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి. నిశ్చితార్థంలో ఏకాగ్రత వహించండి. సంతానం అత్యుత్సాహం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా వారికి నచ్చచెప్పండి. ఉద్యోగస్తులు ప్రమోషనకు అధికారులు సిఫార్సు చేస్తారు. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా సాగుతాయి. పరిస్థితులకు వీలుగా స్పందిస్తారు. సాంకేతిక రంగాల వాటికి ఆదాయాభివృద్ధి, దైవ కార్యంలో పాల్గొంటారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండ. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఇతరుల కోసం ఖర్చుచేస్తారు. ఆహ్వానం, కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. బుధవారం నాడు దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. చిన్న విషయానికి చికాకుపడతారు. ఒక సంఘటన మీపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెట్టండి. గృహనిర్మాణాలు మందగాడిగా సాగుతాయి. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగ్గా తీసుకోవద్దు. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత ముఖ్యం. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేపట్టిన పథకాలు మంచి ఫలితాలిస్తాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా ఒకడుగు ముందుకేస్తారు. మీ కృషి తక్షణం ఫలిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. పరిచయం లేని వారితో, అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మంగళవారు నాడు పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదుర్కుంటారు. కొందరి దాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వివాహయత్నం ఫలించే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ ఇష్టాయిష్టాలను పెద్దల ద్వారా తెలియజేయండి. ఆదాయం బాగుంటుంది. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. పెట్టుబడులు కలిసివస్తాయి. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.

Watch More Videos

మాజీ డీజీపీ మనవరాలికి సైబర్ నేరగాళ్ల టోకరా - రూ.1.20 కోట్లు స్వాహా

మాజీ డీజీపీ మనవరాలికి సైబర్ నేరగాళ్ల టోకరా - రూ.1.20 కోట్లు స్వాహాప్రముఖ మహిళా పారిశ్రామికవేత్త, ఓ మాజీ డీజీపీ మనవరాలు దివ్యారెడ్డికి సైబర్‌ నేరగాళ్లు టోకరా వేశారు. ఆమె బ్యాంకు ఖాతా నుంచి రూ.1.20 కోట్లు టోకరా వేశారు. దివ్యారెడ్డి ఏకంగా 18 కంపెనీలకు డైరెక్టర్‌గా ఉన్నారు. సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఆమెతో పాటు అకౌంటెంట్‌ను మోసం చేశారు. ఈ నెల 13న దివ్యారెడ్డి పేరు, ఫొటోతో ఉన్న వాట్సప్‌ ఖాతా నుంచి అకౌంటెంట్‌కు మెసేజ్‌ వచ్చింది. తాను మీటింగ్‌లో ఉన్నానని, తానుప్పిన ఖాతాకు రూ.1.20 కోట్లు పంపాలని అందులో ఉంది. దీంతో అకౌంటెంట్‌ ఆ డబ్బును పంపారు.

తిరుమల పవిత్రతకు భంగం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలే : సీఎం చంద్రబాబు

తిరుమల పవిత్రతకు భంగం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలే : సీఎం చంద్రబాబుతిరుమల పవిత్రతకు భంగం కలిగించేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హెచ్చరించారు. శనివారం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో బోర్డు సభ్యులు, అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

మీరు పనిమనిషిని పెళ్లి చేసుకోలేదు.. వంటపని, ఇంటిపని చెయ్యండి: సుప్రీం ఆదేశాలు

మీరు పనిమనిషిని పెళ్లి చేసుకోలేదు.. వంటపని, ఇంటిపని చెయ్యండి: సుప్రీం ఆదేశాలుతన భార్య ఎప్పుడూ వంట చేయదని ఆరోపిస్తూ భర్త విడాకుల కోసం దాఖలు చేసిన కేసులో సుప్రీంకోర్టు అతనికి షాక్ ఇచ్చింది. మారుతున్న సామాజిక కట్టుబాట్లు, అంచనాలతో విడాకుల భావన చాలా సాధారణమైపోయింది. స్త్రీపురుషులు, పురుషులు ఇద్దరూ అత్యంత అల్పమైన కారణాలకే విడాకులు కోరుతున్నారు. ఈ ప్రత్యేక కేసులో సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. మీరు పనిమనిషిని పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఆమెతో పనులు పంచుకోండి. కాలం మారింది. భర్తలు వంట, బట్టలు ఉతకడం, శుభ్రం చేయడం వంటి పనులను భార్యతో పంచుకోవాలని కోర్టు పేర్కొంది.

యుద్ధం సరిహద్దులను దాటింది... దేశ రక్షణకు సన్నద్ధంగా ఉండాలి : రాజ్‌నాథ్ సింగ్

యుద్ధం సరిహద్దులను దాటింది... దేశ రక్షణకు సన్నద్ధంగా ఉండాలి : రాజ్‌నాథ్ సింగ్ప్రస్తుతం యుద్ధం సరిహద్దులను దాటిందని అందువల్ల ప్రజలు దేశ రక్షణ కోసం సన్నద్ధంగా ఉండాలని కేంద్ర రక్షణ శాఖామంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అన్నారు. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని సైనిక పాఠశాల ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, నేటి రోజుల్లో యుద్ధం అంటే కేవలం సరిహద్దుల్లో జరిగే ఘర్షణ మాత్రమే కాదన్నారు. ప్రస్తుతం యుద్ధం సరిహద్దులను దాటిందని.. ఆర్థిక, డిజిటల్, ఇంధన, ఆహార భద్రతలు కూడా జాతీయ భద్రతలో భాగమయ్యాయన్నారు. వాటి ద్వారా ఒక దేశం మరో దేశాన్ని బలహీనపరిచే ప్రమాదం ఉందన్నారు. కాబట్టి ప్రతి పౌరుడు అన్ని వేళలా దేశ రక్షణ కోసం సన్నద్ధమై ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.

మా ఎస్.ఐ గారు అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు: హుజారాబాద్ డిఎస్పీ మాధవి

మా ఎస్.ఐ గారు అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు: హుజారాబాద్ డిఎస్పీ మాధవికరీంనగర్ టూటౌన్ ఎస్సై చంద్రశేఖర్ గారు తన భార్య దివ్య ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషయంపై గత 5 రోజులుగా తీవ్ర మనస్థాపం చెందారనీ, అందువల్లనే ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆయన సోదరుడు తమకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు హుజారాబాద్ డిఎస్పీ మాధవి తెలియజేసారు. ఎస్సై ఆత్మహత్యకు ఇతర కారణాలు వున్నట్లు తమకు ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదని ఆమె చెప్పారు. కాగా ఐదు రోజుల క్రితం... మంగళవారం నాడు ఎస్సై చంద్రశేఖర్ భార్య దివ్య గన్నేరు చెట్టు కాయలు కోసుకుని అందులో పప్పును తీసి మెత్తగా దంచి తినేసింది. అవి విషపూరితమైనవి కావడంతో అపస్మారకంలోకి వెళ్లిపోయింది. దీనితో ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.

భద్రాచలంలోని శ్రీరామనవమి- కల్యాణోత్సవానికి రేవంత్ రెడ్డికి పిలుపు

భద్రాచలంలోని శ్రీరామనవమి- కల్యాణోత్సవానికి రేవంత్ రెడ్డికి పిలుపుభద్రాచలంలోని శ్రీరామనవమి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సీతారామ కల్యాణోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డిని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఆహ్వానించారు. భద్రాచలం శ్రీ సీతా రామచంద్ర స్వామి ఆలయ తిరుకల్యాణ మహోత్సవం మార్చి 27న నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఉగాది విశిష్టత.. 60 సంవత్సరాలు నారద మహర్షి సంతానమే.. పరాభవంతో భయం లేదు

ఉగాది విశిష్టత.. 60 సంవత్సరాలు నారద మహర్షి సంతానమే.. పరాభవంతో భయం లేదునూతన సంవత్సరం ఉగాది అనేది సరికొత్త ఆరంభాలకు ప్రతీకగా నిలిచే పండుగ. వసంత రుతువు తన పూర్ణ వైభవంతో విలసిల్లే చైత్ర మాసం మొదటి రోజున జరుపుకునే ఈ పండుగ, కొత్త ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాల పట్ల సరికొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తుంది. ఈ సంవత్సరం, ఉగాది మార్చి 19వ తేదీన వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం తెలుగు నూతన సంవత్సరం పేరు 'పరాభవ' అయినప్పటికీ.. దీని ప్రభావాల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మంచిచెడు ఎలా సహజీవనం సాగిస్తాయో, అలాగే 'ప్రభవ' నుండి 'అక్షయ' వరకు ఉన్న 60 తెలుగు సంవత్సరాలు కూడా సహజీవనం సాగిస్తాయి.

19-03-2016 గురువారం ఫలితాలు - అన్నింటా మీదే పైచేయి...

19-03-2016 గురువారం ఫలితాలు - అన్నింటా మీదే పైచేయి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం చేపట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. స్థిరచరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. సమర్థతను చాటుకుంటారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

Ugadi 2026: ఈ రోజే బ్రహ్మ విశ్వసృష్టిని ప్రారంభించారట.. వంటకాల ప్రాముఖ్యత?

Ugadi 2026: ఈ రోజే బ్రహ్మ విశ్వసృష్టిని ప్రారంభించారట.. వంటకాల ప్రాముఖ్యత?ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో ఉగాది పండుగ నూతన సంవత్సర ఆరంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఇతర భారతీయ పండుగల మాదిరిగానే, సంప్రదాయం, కాలానుగుణ విశేషాలు, ప్రతీకాత్మకతను ప్రతిబింబించే సంప్రదాయ విందు లేకుండా ఉగాది పండుగ కూడా అసంపూర్ణమే. ఈ సంవత్సరం, ఈ పండుగ మార్చి 19, గురువారం నాడు జరుపుకోబడుతుంది. పురాణాల ప్రకారం సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు ఈ రోజే విశ్వ సృష్టిని ప్రారంభించాడని విశ్వాసం. ఇది జీవిత పునరుజ్జీవనాన్ని, ఆశను, సానుకూలతను, ఆధ్యాత్మిక చింతనను సూచిస్తుంది.

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకత

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకతవసంత రుతువు రాకతో, భారతదేశం అంతటా భక్తులు దుర్గాదేవికి అంకితం చేయబడిన తొమ్మిది రోజుల పవిత్రమైన చైత్ర నవరాత్రి పండుగను స్వాగతిస్తారు. సాధారణంగా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల మధ్య ఈ పండుగ వస్తుంది. చైత్ర నవరాత్రి పునరుద్ధరణ, ఎదుగుదల, నూతన ఆరంభాలకు ప్రతీక. చైత్ర నవరాత్రులు ప్రకృతిలోనే మార్పులు చోటుచేసుకునే కాలంతో ఏకీభవిస్తాయి. ఈ తొమ్మిది రోజులను తమ మనస్సును, అలవాట్లను, దినచర్యలను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పండుగ సమయంలో ఉపవాసం, ధ్యానం, ప్రార్థన వంటి అభ్యాసాలను సమకాలీన ఆరోగ్య కోణంతో కూడా చూడవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com