Written By రామన్

15-03-2026 ఆదివారం దినఫలాలు : స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది.. ఖర్చులు అధికం...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. అనుభవజ్ఞులను సంప్రదించండి. ఊహించని ఖర్చు తగులుతుంది. దంపతుల మధ్య కలహం. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు.
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ధనసహాయం తగదు. ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనాలోచిత నిర్ణయం నష్టం కలిగిస్తుంది. పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుతాయి. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
మాట నిలబెట్టుకుంటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. వస్త్రప్రాప్తి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. పందాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. కిట్టని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. ముఖ్యమైన సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. కొందరి వ్యాఖ్యులు ఆలోచింపచేస్తాయి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. వేడుకల్లో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. సోదరవర్గం వారితో సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. పనుల్లో శ్రమ, చికాకులు అధికం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. అవకాశాలు అందినట్టే చేజారిపోతాయి. మీ సమర్ధతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది. మీ ఉన్నతిని చాటుకోవటానికి విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తిచేస్తారు.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సర్వత్రా ఆశాజనకం. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. అర్థాంతంగా ముగిసిన పనులు పూర్తవుతాయి. వేడుకల్లో అత్యుత్సాహం తగదు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. అసాధ్యమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ముఖ్యులను సంప్రదిస్తారు. సభలు, సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లక్ష్యానికి చేరువవుతున్నారు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుంది.

ఇరాన్ దేశాన్ని ఆపండి ఫ్రెండ్స్: ట్రంప్ విజ్ఞప్తి

ఇరాన్ దేశాన్ని ఆపండి ఫ్రెండ్స్: ట్రంప్ విజ్ఞప్తిభయంతో వున్నవాడు పోరాటం చేయలేడు కానీ చావుని లెక్కచేయని వాడు ఏదైనా చేస్తాడని చెబుతుంటారు. ఇప్పుడు ఇరాన్ దేశం వ్యవహారం అలాగే వుంది. ఒకవైపు అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సేనలు ఇరాన్ దేశం పైన బాంబులు వర్షం కురిపిస్తున్నా, కీలక స్థావరాలను నేలమట్టం చేస్తున్నా వారు మాత్రం ఏమీ వెనక్కి తగ్గడంలేదు. శనివారం నాడు ఇజ్రాయెల్ దేశంపైన ఒక్కసారిగా 1430 క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. దీనితో ఇజ్రాయెల్ దేశంలో సైరన్ల మోత మోగాయి. ప్రజలంతా సురక్షిత ప్రాంతాలలో తలదాచుకున్నారు. ఐనప్పటికీ పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కొన్ని భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి.

జనసేనకు 13 ఏళ్లు.. కానీ ఇదే అత్యంత సంతృప్తికరమైన రోజు.. పవన్ కల్యాణ్

జనసేనకు 13 ఏళ్లు.. కానీ ఇదే అత్యంత సంతృప్తికరమైన రోజు.. పవన్ కల్యాణ్జనసేనకు 13 ఏళ్లు నిండాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప వేడుకను రద్దు చేసుకుని, గ్రామ స్థాయి వేడుకలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. శనివారం, అల్లూరి జిల్లాలోని నందిగరువు గ్రామంలో గిరిజనులతో ఆయన గిరిజన దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. గర్భిణీ స్త్రీలకు డోలీ వాడకాన్ని చూసి, తండా దుస్థితిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం 40 ఇళ్లతో తండాకు రోడ్డు మంజూరు చేయించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తండాకు తాగునీటిని కూడా తీసుకువచ్చారు. మాటా మంతి కార్యక్రమాల ప్రాముఖ్యతను జనసేన అధినేత గుర్తుచేశారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలి.. చంద్రబాబు పిలుపు

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలి.. చంద్రబాబు పిలుపురాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గంతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రకటన చేశారు. ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గ సహచరులను ఆదేశించారు. మనం అన్ని ఎన్నికల్లోనూ విజయం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. నీటి సమస్యలు, పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం కారణంగా ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఎల్.పి.జి (ఎల్పీజీ) కొరత వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ఏపీ పౌరుల శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయని చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

సీపీఐ మావోయిస్ట్ పార్టీపై వున్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలి.. తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ

సీపీఐ మావోయిస్ట్ పార్టీపై వున్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలి.. తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీతెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన సీపీఐ మావోయిస్ట్ నాయకుడు తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ, తమ సంస్థ ఎన్నికల రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి చూపనప్పటికీ, ప్రభుత్వాలు తమ సంస్థపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, దానిని ఒక రాజకీయ పార్టీగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా అర్బన్ నక్సల్స్ లేదా ఇతర ముద్రలతో జైళ్లలో మగ్గుతున్న మావోయిస్టు సానుభూతిపరులను రాజకీయ ఖైదీలుగా గుర్తించి, వారిని విడుదల చేయాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహును ఇరాన్ చంపేసిందా?

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహును ఇరాన్ చంపేసిందా?సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు(Benjamin Netanyahu)పై ఇరాన్ దాడి చేసి చంపేసిదంటూ పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. శనివారం ఉదయం నుంచి ఇదే టాపిక్ పైన చర్చ జరుగుతోంది. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ప్రయాణిస్తున్న విమానంపై ఇరాన్ దాడి చేసిందనీ, ఈ దాడిలో నెతన్యాహు మరణించాడంటూ కొందరు సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఐతే ఈ వీడియో నిజమైనదా లేదంటే ఫేక్ వీడియోనా తేలాల్సి వుంది. మరోవైపు నెతన్యాహు మృతి చెందాడంటూ అంతర్జాతీయంగా కూడా పలు ఛానళ్లు వార్తలు ప్రసారం చేస్తున్నాయి. ఇంత జరుగుతున్నా నెతన్యాహు బైటకు కనిపించకపోవడంతో మరీ అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి.

12-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య చిరు కలహం..

12-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య చిరు కలహం..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్మోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సమర్ధతను చాటుకుంటారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఇతరుల మేలు కోరి చేసిన మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి.

11-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు- సాయం ఆశించి భంగపడతారు..

11-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు- సాయం ఆశించి భంగపడతారు..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ ఓర్పునకు పరీక్షాసమయం. ధృఢసంకల్పంతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి భంగపడతారు. అనుకోని ఖర్చు ఎదురవుతుంది. పనులు మధ్యలో నిలిపివేయవద్దు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారానుకూలత ఉంది. ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. ఆశలొదిలేసుకున్న ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిపెడతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులు జోలికి పోవద్దు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. మొదలెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు.

రాత్రిపూట బట్టల్ని శుభ్రం చేయొచ్చా.. వాషింగ్ మెషీన్‌ను ఏ దిశలో వుంచాలంటే?

రాత్రిపూట బట్టల్ని శుభ్రం చేయొచ్చా.. వాషింగ్ మెషీన్‌ను ఏ దిశలో వుంచాలంటే?రాత్రిపూట బట్టలు శుభ్రం చేయడం వాస్తు ప్రకారం మంచిది కాదట. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ అలవాటు మీ పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తుందట. వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం పగలు, రాత్రి శక్తికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. సూర్యుని సానుకూల శక్తితో పగలు ప్రారంభమవుతుంది. అయితే రాత్రిని ప్రతికూల, రాక్షస శక్తుల సమయంగా పరిగణిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది.

ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు

ఒంటిమిట్ట కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలుశ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మార్చి 26న ప్రారంభమవుతాయి. ఆలయ ప్రాంగణం, పరిసర ప్రాంతాలను ఆలయ సముదాయం, వాహన మండపం, ప్రధాన జంక్షన్లు, ఒంటిమిట్ట నుండి మాధవరం వరకు ఉన్న రహదారి వెంట రంగురంగుల దీపాలతో అలంకరిస్తున్నారు. శ్రీరామ పట్టాభిషేకం, శ్రీరామ కల్యాణం, గరుడ వాహనం, దశావతారాలు సహా రామాయణంలోని దృశ్యాలను వర్ణించే 60కి పైగా ప్రకాశవంతమైన ప్రదర్శన బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

10-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : దుబారా ఖర్చులు విపరీతం....

10-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు : దుబారా ఖర్చులు విపరీతం....మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. పరస్పరం కానుకలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. మీ తప్పిదాలు సరిదిద్దుకోండి. ఆకస్మిక ప్రయాణం చేయవలసి వస్తుంది.
