గురువారం, 12 మార్చి 2026
Written By రామన్

12-03-2026 గురువారం ఫలితాలు- దంపతుల మధ్య చిరు కలహం..

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్మోన్ముఖులను చేస్తాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సమర్ధతను చాటుకుంటారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ఇతరుల మేలు కోరి చేసిన మీ వాక్కు ఫలిస్తుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం, కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదించండి. ఒంటెద్దు పోకడ తగదు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. పనుల్లో ఆటంకాలెదురైనా పూర్తి చేస్తారు. సన్నిహితులతో సంభాషణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలివెళ్లకండి. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
దీర్ఘకాలిక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఫోన్ సందేశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్ధిక వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వస్త్రప్రాప్తి, వస్తులాభం ఉన్నాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఇతరుల బాధ్యతలు చేపట్టవద్దు. నచ్చని విషయాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి. దంపతుల మధ్య చిరు కలహం. ఆగ్రహావేశాలకు లోనుకావద్దు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలు అధికం. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. మనస్థిమితం ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదు. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే అస్కారం ఉంది. ఆపత్సమయంలో ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. వేడుకల్లో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసిద్ధికి పట్టుదల ప్రధానం. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. చేస్తున్న పనులపై ధ్యాస పెట్టండి. మీ ఏమరుపాటు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. రావలసిన ధనం ఆలస్యంగా అందుతుంది. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు, ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. కొందరి అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పత్రాలు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అందరితోను సఖ్యతగా మెలగండి. మీ వ్యాఖ్యలను కొందరు వక్రీకరిస్తారు. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోండి. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ధనలాభం ఉంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిపెడతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులో మదుపు తగదు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు. కొత్తసమస్య ఎదురయ్యే ఆస్కారం ఉంది. మితంగా సంభాషించండి. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. పెద్దల గురించి ఆందోళన చెందుతారు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. దైవ, సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.

