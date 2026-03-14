15-03-2026 నుంచి 21-03-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా సాగుతాయి. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. ఆత్మీయులతో తరచుగా సంభాషిస్తారు. ఆదివారం నాడు ఏ పనీ చేయబుద్ధికాదు. ఆదాయం బాగుంటుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు. పెద్దలను సంప్రదించండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. దస్త్రం వేడుక ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. అధికారులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. బంధువుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. గృహంలో సందడి నెలకొంటుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. సంస్థల స్థాపనలకు అనుమతులు మంజూరవుతాయి. ఆత్మీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ ప్రతిపాదనలకు ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. ఉద్యోగస్తులు యూనియన్లో కీలక బాధ్యతలు చేపడతారు. ప్రశంసలు, పురస్కారాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. హోల్సేల్ వ్యాపారులకు పురోభివృద్ధి. ప్రయాణలక్ష్యం నెరవేరుతుంది.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఈ వారం అనుకూలదాయకం. తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. వూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. అప్రయత్నంగా అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. సర్వత్రా ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. వస్త్రప్రాప్తి, ధనయోగం ఉన్నాయి. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఒక వ్యవహారం మీ సమక్షంలో సాగుతుంది. ఉభయులకు మీ నిర్ణయం ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ప్రతి విషయంలోను అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నమ్మకస్తులే మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. మీ శ్రీమతి వద్ద దాపరికం తగదు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. వ్యాపారాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షించుకుంటారు. దస్త్రం వేడుక ఘనంగా సాగుతుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. బంధువుల ఆతిధ్యం ఆకట్టుకుంటుంది.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యసాధనకు మరింతగా శ్రమించాలి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. మొండిధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. మంగళవారం నాడు చేసిన పనులే చేయవలసి వస్తుంది. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. పెద్దల హితవు మీపై మంచి ప్రభావం చూపుతుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సన్నిహతులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత, సమయపాలన ప్రధానం. సహోద్యోగుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు కలిసిరావు. కొత్తప్రదేశం సందర్శిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలు గోచరిస్తున్నాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ముఖ్యమైన లావాదేవీలు స్వయంగా చూసుకోండి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. బుధవారం నాడు దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. ఆత్మీయుల రాక ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. సంతానానికి మంచి ఫలితాలున్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం, విశ్రాంతిలోపం. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. దస్త్రం వేడుక ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. చిరువ్యాపారులకు ఆదాయాభివృద్ధి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
మీదైన రంగంలో పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై గురికుదురుతుంది. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. గురువారం నాడు పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. కొందరి రాక చికాకుపరుస్తుంది. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. మీ చొరవతో శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. న్యాయ, వైద్య, సాంకేతిక రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు చేపడతారు. సరకు నిల్వలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి అధికం. స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. తొందరపాటుతనం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ, చికాకులు అధికం. ఆదివారం నాడు కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. కీలక పత్రాల్లో మార్పుచేర్పులు అనుకూలిస్తాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పరిచయం లేని వారితో మితంగా సంభాషించండి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ఇంటిని అలక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. నగదు, వెండి బంగారాలు జాగ్రత్త.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
లక్ష్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. దుడుకుతనం తగ్గించుకుంటారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. సోమవారం నాడు పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. చిన్న విషయానికే అసహనం చెందుతారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ధనసహాయం తగదు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. పోయిన వస్తువులు తిరిగి లభ్యమవుతాయి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. వ్యాపారాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షించుకుంటారు. మీ పథకాలు ఆశించిన ఫలితాలిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు బదిలీతో కూడిన పదోన్నతి. ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. విద్యార్థులు పరీక్షలు బాగా రాయగల్గుతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. కుటుంబసౌఖ్యం, ప్రశాంతతత పొందుతారు. బుధవారం నాడు అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. చిన్ననాటి పరిచయస్తులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. సోదరీ సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. వృత్తి వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తినిస్తాయి. నిరుద్యోగులు ఇంటర్వ్యూలో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులను ఆకట్టుకుంటారు. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. పెద్దమొత్తం నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి. నిశ్చితార్ధంలో ఏకాగ్రత వహించండి. తాహతుకు మించి హామీలివ్వవద్దు. శుక్రవారం నాడు అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. ఆంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు. వృత్తి ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. దస్త్రం వేడుక నిర్విఘ్నంగా సాగుతుంది. వేడుకల్లో అత్యుత్సాహం తగదు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికంగా ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకం పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్లో మదుపు తగదు. చేపట్టిన పనులు సావకాశంగా పూర్తిచేస్తారు. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ ఇష్టాయిష్టాలకు ఆమోదం లభిస్తుంది. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిపెడతారు. మంగళవారం నాడు ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. ప్రకటనలు, ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ఔషధసేవనం, ఆహార నియమాలు క్రమం తప్పకుండా పాటించండి. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. నిరుద్యోగుల కృషి ఫలిస్తుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఆర్ధికలావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. పెద్దలను సంప్రదించండి. పంతాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. బంధువర్గంతో విభేదాలు తలెత్తుతాయి. మీ మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. మీ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోవటం ముఖ్యం. ఆదాయం సంతృప్తికరం. ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. శనివారం నాడు పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. మీ శ్రీమతి వద్ద ఏదీ దాచవద్దు. సంతానానికి శుభం జరుగుతుంది. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. చిన్న వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల అలక్ష్యం తగదు. అధికారులకు బాధ్యతల మార్పు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.