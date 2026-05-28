15 ఏళ్ల బాలికపై 19 ఏళ్ల యువకుడు లాడ్జిలో అత్యాచారం
ఖాజీపేటలోని ఒక లాడ్జిలో, దువ్వూరు మండలానికి చెందిన 15 ఏళ్ల బాలికపై 19 ఏళ్ల యువకుడు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. నిందితుడు ఈశ్వర్, ఆ బాలికను తప్పుడు హామీలతో మభ్యపెట్టి, ఖాజీపేటలోని ఒక లాడ్జికి తీసుకెళ్లాడని దువ్వూరు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం రాత్రి పొద్దుపోయాక, తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఆ బాలిక ఇంటికి చేరుకుంది.
తీవ్ర ఆందోళనకు గురైన ఆమె తల్లిదండ్రులు, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడానికి ముందే, వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ బాలికను కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో ఆమెపై లైంగిక దాడి జరిగినట్లు నిర్ధారణ అయ్యిందని అధికారులు తెలిపారు.
బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా, దువ్వూరు పోలీసులు పోక్సో, భారత శిక్షాస్మృతిలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఒక మైనర్ బాలికను తమ ప్రాంగణంలోకి అనుమతించినందుకు గాను, ఆ లాడ్జి యాజమాన్యంపై పోలీసులు ప్రత్యేకంగా మరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. నేరం చేసిన అనంతరం నిందితుడు లాడ్జి నుండి పారిపోయాడని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు ఈశ్వర్ను ఆచూకీ గుర్తించి, పట్టుకునేందుకు పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
