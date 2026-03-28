29-03-2026 నుంచి 04-04-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు- ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి..?

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆర్ధికలావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. అంచనాలు ఫలించవు. ధనసమస్య లెదురవుతాయి. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. పనులు పూర్తయ్యే సమయంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. అచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం మంగళవారం వాడు ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. దంపతులు మధ్య సఖ్యత లోపం. ఏ విషయాన్నీ పెద్దది చేసుకోవద్దు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం, ఒత్తిడి అధికారులకు హోదామార్పు, స్థానచలనం, విద్యార్థులకు సమయపాలన ముఖ్యం.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు, పట్టుదల ప్రధానం. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరం. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. శుక్రవారం నాడు అందరితోనూ మితంగా సంభాషించండి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అజ్ఞాత వ్యక్తులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. చిన్ననాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల అలక్ష్యం తగదు. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలు పంచుకుంటాయి. ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. నూతన వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. సభలు, సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. వేదికలు అన్వేషిస్తారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త ప్రతి విషయం స్వయంగా తెలుసుకోండి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. బంధువులు రాకపోకలు అధికమవుతాయి. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో తరచుగా సంభాషిస్తారు. శనివారం వారు అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. సన్నిహితుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా - సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో ఒడిదుదుకులను అధిగమిస్తారు. అధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. నూతన కార్యాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయిలు, చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. ఆదివారం నాడు ఆస్తుల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పువస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం పొందుతారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు, వస్తువులు జాగ్రత్త. ఇతరులు విషయాల్లో జోక్యం తగదు. మీ వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. హోల్ సేల్ వ్యాపారులు, స్టాకిస్టులకు ఆదాయాభివృద్ధి, నూతన వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రకాశంగా సాగుతాయి. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తుంది. ఓర్పు ముఖ్యం. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యసాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించాలి. లక్ష్యానికి చేరువలో ఉన్నారు. యత్నాలు కొనసాగించండి. అవిజయాలకు నిరుత్సాహపడవద్దు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఆదాయం సంతృప్తికరం ఖర్చులు భారమనిపించవు. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. బుధవారం నాడు ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ కోసం పడిగాపులు తప్పవు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. మొండివైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం సందిగ్ధానికి గురిచేస్తుంది. దంపతుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. మీ పథకాలు మంచి ఫలితాలిస్తాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఈ వారం కొంతమేరకు ఆశాజనకం. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించనట్టే జరుగుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. మొండిగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం పొందుతారు. ఇతరుల విషయాలు తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి తగదు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. పత్రాల్లో మార్పులు చేర్పులు సాధ్యపడవు, మరోసారి ప్రయత్నించండి. నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలించవచ్చు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు అమలు చేస్తారు. షాపులు అలంకరణ, ఆకట్టుకుంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదవీయోగం, వృత్తుల వారి ఆదాయం బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు అత్యుత్సాహం తగదు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. నిర్దేశిత పథకాలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కృషి విధానంగా ఫలిస్తుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సలహాలు, సహాయం ఆశించవద్దు. స్వయంకృషితోనే లక్ష్యం సాధిస్తారు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టిపెట్టండి. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహాలు. బంధుమిత్రులతో విభేదిస్తారు. మీ మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. ముఖ్యమైన పత్రాలు అంటారు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ ఇష్టాయిష్టాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. చేస్తుకాలు, మొహమ్మాటాలకు పోవద్దు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారాలు కలిసిరావు ఉద్యోగస్తులకు ఏకాగ్రత ముఖ్యం. అధికారులకు ఆత్మీయులు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
స్థిరాస్థి ధనం అందుతుంది. బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలించవు. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. శనివారం నాడు పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. మీ కోపతాపాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఉద్రేకాలకు లోనుకావద్దు, సన్నిహితుల కలయికతో కుదుటపడతారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. చాకచర్యంగా వ్యవహరిస్తారు. సంతానం ఉన్నత చదువులు గురించి ఆలోచిస్తారు. లైసెన్సులు, పర్మిట్ రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగ్గదు. ఇతరులకు బాధ్యతలు అప్పగించి ఇబ్బంది పడతారు. నూతన వ్యాపారాలు కలిగిస్తాయి. ఉమ్మడిగా కంటే సొంతంగానే శ్రేయస్కరం. ఉపాధ్యాయులకు బాధ్యతల మార్పు, ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. ద్విచక్ర వాహనదారులకు అత్యుత్సాహం తగదు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అన్ని రంగాల వారికి యోగదాయకమే. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ప్రతిమాలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. మీ కష్టం వృధా కాదు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. చాకచక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వం స్వీకరిస్తారు. బాధ్యతగా మెలగాలి వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. సోమవారం నాడు అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. మీ మాటలు చేరవేసే వ్యక్తులున్నారు జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఉపాధిల్లో రాణింపు, అనుభవం ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు. ఇంటిని అలక్ష్యంగా వదిలి వెళ్లకండి. ప్రయాణం సాగుతుంది.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలమే. తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఎంతటివారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. వస్త్రలాభం, వస్తులాభం ఉన్నాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషించారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. సంతానంపై చదువులపై దృష్టి పెడతారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు పూర్తవుతాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరం. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. మీ ఉన్నతిని చాటుకోవటానికి విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. సంప్రదింపులుతో తీరిక ఉండదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. బుధవారం నాడు. అప్రియమైన వార్త వినవండి వస్తుంది. కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు పనిభారం, విశ్రాంతిలోపం. వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ప్రయాణం తలపెడతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మానసిక స్థితి బాగుంది. ప్రతి విషయంలోను ధైర్యంగా ముందుకెళతారు. స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతాడు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. శుక్రవారం నాడు ముఖ్యల కలయిక వీలుపడదు. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. వాహనం అమర్చుకోవాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో మెలకువ వహించండి. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. వృత్తి వ్యాపారాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. హోల్సేల్ వ్యాపారులకు కొత్త సమస్య ఎదురవుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదవీయోగం మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. ఆస్తి వివాదాలు సద్దుమణుగుతాయి.
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
శుభకార్యం ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఆతిథ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. పరస్పరం కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. శనివారం నాడు చేపట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. అనవసర ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. కొంత మొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుతాయి. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. సంతానం దూకుడు కట్టడి చేయండి. ఏ విషయాన్ని తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. అయిన వారితో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగస్తులకు యూనియన్ వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు. చిరువ్యాపారాలు బాగుంటాయి. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.