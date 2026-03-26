27-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణసమస్య నుంచి బయటపడతారు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు. ఇతరుల నమ్మవద్దు, నోటీసులు అందుకుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. అతిగా ఆలోచించవద్దు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోవాలి. చిన్ననాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. ప్రయాణం తలపెడతారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. మీ కష్టం వేరొకరికి కలిసివస్తుంది. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. మీ కోపతాపాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఏ విషయాన్నీ సమస్యగా భావించవద్దు. ఖర్చులు అధికం. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. కానుకలు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. యత్నాలను ఆప్తులు ప్రోత్సహిస్తారు. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు. ఆకస్మిక ప్రయాణం తల పెడతారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సన్మాన, సంస్కరణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఏకాగ్రతో వాహనం నడపండి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, జాప్యం అధికం.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాల భోజనం బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. స్థిరాస్తి కొనుగోలు దిశగా యత్నాలు సాగిస్తారు. దళారులతో జాగ్రత్త. విలువైన వస్తువులు మరమ్మతుకు గురవుతాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఎంత శ్రమించినా ఫలితం అంతంత మాత్రమే. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమనస్కంగా గడుపుతారు. ఊహించని ఖర్చులెదురవుతాయి. ఒక సమాచారం ఉత్తేజపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. పత్రాల సవరణలు సాధ్యమవుతాయి.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. ధనలాభం ఉంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ధిచేకూరుతుంది. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. యాదృచ్చికంగా తప్పులు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది. ఒంటెద్దు పోకడ సరికాదు. ప్రముఖుల జోక్యం అనివార్యం. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు, అస్వస్థతకు గురప్వతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభిస్తాయి. ఆస్తి వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
రుణసమస్య నుంచి బయటపడతారు. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. కుటుంబీకులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.