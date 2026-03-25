26-03-2026 గురువారం ఫలితాలు - పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
గ్రహాల సంచారం బాగుంది. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం, పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. సంతానం చదువులపై దృష్టిపెడతారు. వేడుకలో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఉత్సాహంగా అడుగులేయండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఖర్చులు సంతృప్తికరం. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. బందువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. గృహ మరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశయసిద్ధికి కృషి, పట్టుదల ప్రధానం. ధైర్యంగా యత్నాలు కొనసాగించండి. అనుకోని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం, ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఆస్తులను కలుసుకుంటారు. ప్రయాణంలో ఒకింత అవస్థలు తప్పవు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఆర్థికలావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. శ్రమాధిక్యత, విశ్రాంతి లోపం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త పనులు వేగవంతమవుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు. ఎదుటి వారి ఆంతర్యం గ్రహించండి. ప్రముఖులకు స్వాగతం, ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలుకుతారు,
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ప్రయోజనకరం. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. గృహమార్పు చేపడతారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనుకున్న కార్యం సాధిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా, ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. విలాస వస్తువులు దొనుగోలు చేస్తారు. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. దైవ కార్యంలో పాల్గొంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. సమస్యలను ధైర్యంగా ఎదుర్కుంటారు. ఒక వ్యవహారం మీకు అనుకూలిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
సంకల్ప సిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఊహించని ఖర్చు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. చెల్లింపుల్లో మెలకువ వహించండి. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
సమర్థతను చాటుకుంటారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పత్రాలు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త, అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. కీలక వ్యవహారంలో మెలకువ వహించండి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. వాహనం ఇతరులకు ఇవ్వవద్దు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. బంధుమిత్రులతో విభేదిస్తారు పట్టింపులకు పోవద్దు, దుబారా ఖర్చులు విపరీతం, పనులు, మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. ప్రతి వ్యవహారం ధనంతో ముడిపడి ఉంటుంది. పనుల్లో శ్రమ అధికం. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. బంధువులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం, ఆప్తులకు చక్కని సలహాలిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.