25-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు-దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆర్థిక లావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. ప్రబోభాలకు లొంగవద్దు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. పెద్ద ఖర్చు తగులుతుంది. బంధువుల రాక బ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ముందుకు సాగవు దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. ఆప్తులను కలుసుకుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. అవకాశం చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. నోటీసులు అందుకుంటారు. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. కీలక పత్రాలు జాగ్రత్త.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. లక్ష్యసాధన వైపు అడుగులేస్తారు. ఒప్పందాలకు అనుకూలం. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు. సన్నిహితులను సంప్రదించండి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం, పెద్ద మొత్తం ధన సహాయం తగదు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఫోన్ సందేశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. స్థిమితంగా ఆలోచించి పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఇతరుల విషయంలో అనవసర జోక్యం తగదు. నోటీసులు అందుతుంటారు. సోదరులతో చర్చలు జరుపుతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది, మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. లావాదేవీలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం, సంతానం చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ప్రతికూలతలు అధికం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. వ్యవహారాలతో సతమతమవుతారు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. కీలక అంశాలపై దృష్టి పెడతారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల కొందరికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆడంబరాలకు వ్యయం చేస్తారు. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సంకల్పసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం, యత్నాలు కొనసాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పన్ను చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. సంతానం చదువులపై దృష్టి పెడతారు. మీ ప్రమేయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. చెల్లింపులో అలక్ష్యం తగదు. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. కొందరి వ్యాఖ్యలు మనస్తాపం కలిగిస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ప్రియతముల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. సోదరులతో సంభాషిస్తారు. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ప్రయాణం తల పెడతారు.